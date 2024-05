Met Rafale E-Tech 4x4 verklaart Renault de liefde aan een bijna vergeten (maar gaaf) model

Nieuws

Renault had met de Captur net afscheid genomen van de plug-in hybride, maar dat was van korte duur. De vierwielaangedreven Renault Rafale E-Tech met 300 pk en stekker is de snelste Renault voor de openbare weg. Een Renault-topman vergeleek hem met een beroemd model dat bijna iedereen vergeten is ...



Renault leek de plug-in hybride in grote kliko's te hebben gegooid: de Captur is sinds de recente facelift niet meer leverbaar als PHEV. Het was de laatste der PHEV-Mokikanen; eerder ging de stekker al uit de Megane PHEV. Maar nu wordt de stekkerdeur toch weer opengezet. De Rafale, de grootste SUV van Renault, wordt leverbaar als vierwielaangedreven plug-in hybride met 300 pk.



Vergelijking met Renault Safrane Baccara Biturbo



De reden dat we uitkijken naar deze auto, is een belofte van Renault-topman Gregory Launay: "Hij omarmt de erfenis van sportiviteit met krachtige auto's, zoals de Safrane Baccara Biturbo." In dat geval, zouden we hem meteen bestellen. Maar de techniek is totaal anders. De snelle Safrane was een Frans antwoord op de snelle Duitse zakensedans en had een V6 die 268 pk leverde. Renault werkte samen aan de Baccara Biturbo met de Duitse tuners Hartge en Irmscher.

Niets van dat al bij de Rafale E-Tech 4x4. Ondanks het riante vermogen van 300 pk, is de benzinemotor relatief klein en komt er geen Duitse tuner aan te pas. Het gaat om een 1,2-liter driecilinder met 150 pk. Deze motor zit ook in de 'gewone' hybride met 200 pk, waarmee de Rafale ook leverbaar wordt. In die uitvoering levert de driecilinder 'maar' 130 pk.

De benzinemotor is dan ook niet de hofleverancier van het vermogen, dat zijn de elektromotoren. Het zijn er liefst drie; een op de vooras (70 pk), een op de achteras (136 pk) en een startgenerator (34 pk).

Renault Rafale actieradius

Een elektrische actieradius van 100 kilometer is in theorie mogelijk. Daardoor is het WLTP-verbruik van de Rafale PHEV laag: 0,7 l/100 km. Dat zou betekenen dat je 142 kilometer met één liter benzine kunt rijden. Is de 22 kWh-batterij leeg, dan zegt Renault dat het verbruik oploopt naar 5,8 l/100km (1: 17,2). De batterij weer opladen van 0 naar 100 procent duurt 2 uur en 55 minuten en de sprint van 0 naar 100 km/h is in 6,4 seconden gedaan.

Daarmee is de techniek een stuk moderner dan die van de Captur en Megane PHEV. Die hadden een elektrische actieradius van 50 kilometer en werden aangedreven door een 1,6-liter viercilinder. Voor Renault is het te hopen dat de Rafale succesvoller is dan zijn stekkerende voorgangers, want echte hardlopers waren de Megane en de Renault Captur PHEV niet. In thuisland Frankrijk koos bijvoorbeeld maar 5 procent van de Captur-kopers voor een relatief dure stekkerhybride.

Om de Rafale spannender te maken, hielp Alpine een handje mee. Er komt een speciale Rafale Atelier Alpine-versie, met een sportiever onderstel, een meesturende achteras en standaard 21-inch wielen.



Meer Renaults met nieuwe PHEV-aandrijflijn



Voorlopig is de Rafale E-Tech 4x4 de enige Renault met de nieuwe PHEV-aandrijflijn. Of ook de Renault Espace en Austral als 300 pk sterke plug-in hybride op de markt komen, is nog niet bevestigd. Zoals we ook nog niet weten wat de prijs van de Rafale E-Tech 4x4 wordt.