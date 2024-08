Test Renault Rafale (2024): zo lastig is het om vlaggenschip van Renault te zijn

Tests

De deftige Renault Rafale is het nieuwe vlaggenschip en moet het merk naar de top van de automarkt leiden. Dat gebeurt niet met typisch Franse deugden, Renault bewandelt een andere weg.

Safrane, Vel Satis, Avantime, Talisman: Renault heeft vaak geprobeerd een voet tussen de deur van het premiumsegment te krijgen. Maar dat liep meestal niet goed af; de verkoopcijfers waren matig, met gekrenkte Franse ego’s tot gevolg.

In de hogere autosegmenten was tot nu toe alleen de Renault 25 (1984-1992) een behoorlijk succes. CEO Luca de Meo is eerlijk over de gefnuikte premiumpogingen. Toen de Rafale in juni 2023 werd onthuld, zei hij: “Het klopt dat Renault in het verleden problemen heeft ervaren op dit gebied.”

Renault Rafale concurreert met de Duitse merken

Nu waagt het merk een nieuwe poging. De Rafale moet je in het snel uitbreidende Renault-gamma zien als de grotere en chiquere versie van de braaf ogende Arkana, terwijl hij veel technische componenten met de Austral en Espace deelt.

Hij concurreert met de Duitse merken die vanaf hun plek boven op de apenrots al menig Renault met ambities van de klif hebben zien glijden. De Rafale moet gaan proberen om mensen met een Audi Q5 Sportback, Mercedes GLC Coupé of BMW X4 met zachte Franse woordjes te verleiden. Kan hij iets wat al zijn gesneuvelde voorgangers niet kunnen?

Gilles Vidal werkte eerst bij Peugeot

Technisch maskeert de Rafale dat hij eigenlijk heel gewoon is gebleven. Hij is met zijn onderstel en aandrijflijn een directe afstammeling van de brave Espace. De wielbasis is met 2,74 meter precies gelijk. Alleen heeft de Rafale geen derde zitrij, maar wel een schuin aflopende kofferklep. Verder is de Rafale iets kleiner, breder en lager.

Uiterlijk lijkt hij juist helemaal niet op de Renault Espace. Als je de logo’s afplakt, zou je haast zweren dat je oog in oog met een Peugeot staat. Dat is geen toeval: de hoofdontwerper van Renault, Gilles Vidal, werd bij de Franse concurrent losgeweekt.

Toen hij de platte en brede led-koplampen en de grille ontwierp, leek Vidal nog met één been achter de tekentafel van zijn oude werkkamer te zitten. Erg is dat niet; het wat hoekige Rafale-design is spannender dan de wel erg doorsnee Espace. Om te laten zien dat het wel degelijk een Renault is, bestaat de grille uit allemaal wybertjes.

Veel beenruimte en Skoda-achtige gimmicks

Zijn hoge kont (ook wat Peugeot-achtig) staat de Rafale goed, maar zorgt wel voor een flinke tildrempel. Toch heeft Renault de beschikbare centimeters uitstekend benut. We zijn vooral zeer te spreken over de enorme hoeveelheid beenruimte. De aflopende daklijn doet het ergste vrezen voor je hoofd, maar die angst blijkt ongegrond.

In de middenarmsteun zien we Skoda-achtige gimmicks; hij doet ook dienst als opbergplek voor je telefoon of tablet en er zitten twee USB-C-poorten in verstopt. Wat is de Franse vertaling van ‘Simply clever’?

Van zichzelf is de Rafale met zijn relatief kleine ruiten nogal donker, het optionele panoramadak is dan ook een aanrader. Via de Google Assistant of een ouderwetse schakelaar maak je het dak desgewenst transparant of ondoorzichtig.

Leisteen in het interieur



Het dashboard met zijn grote 12-inch touchscreen is bekend van de Renault Austral en Espace. Navigeren doe je via Google Maps, de bediening verloopt soepel, net als de draadloze integratie van je smartphone. Het head-up display is fraai en fijn, maar niet gratis. Voor de bediening van de klimaatbeheersing en ventilatie, word je niet een ondoordringbaar bos vol submenu’s ingestuurd, maar beschik je over echte knoppen.

Het mooiste aan het interieur is de afwerking met zwarte kurk of – heel bijzonder – leisteen. Aan leer van koeienhuiden doet de Rafale niet, maar dat mis je ook niet in de met fraai alcantara beklede stoelen van onze testauto. Ze werden speciaal voor de Rafale ontworpen, zitten als gegoten en zijn in onze Esprit Alpine-versie afgewerkt met fraaie rood-wit-blauwe stiksels.

Als je instapt, schotelt de opper-Renault je een show voor. Je wordt verwelkomd met een speciaal voor deze auto gecomponeerd deuntje van de Franse muziekpionier Jean-Michel Jarre. Vervolgens knipperen de verlichte logo’s in de stoelen, alsof het om een hartslag gaat. Een nutteloze gimmick. Wel snakken we in het bloedhete Spanje naar stoelventilatie, maar dat heeft de Rafale niet.

Wonderlijke aandrijflijn

Het meest benieuwd zijn we naar de vierwielaangedreven Renault Rafale E-Tech met 300 pk – deze plug-in hybride met drie­cilinder en twee elektromotoren is de snelste Renault voor de openbare weg. Renault ­vergeleek hem bij de aankondiging met de Safrane Baccara Biturbo, wat ons doet branden van nieuwsgierigheid. Maar deze versie is nog niet leverbaar.

De 1,2-liter driecilinder zit ook in de gewone hybride met 200 pk, waarmee wij worden ‘afgescheept’. Ook die heeft twee elektromotoren en de techniek is een wonderlijk staaltje Franse logica. De hoofdmotor levert 70 pk en zorgt ervoor dat je tot een snelheid van 130 km/h elektrisch kunt rijden. Een tweede motor fungeert als startgenerator en is gekoppeld aan de versnellingsbak. De Rafale start zijn ritten altijd volledig elektrisch, pas als je en route bent, komt de driecilinder in het spel.

Tot ongeveer 100 km/h gaat de samenwerking tussen de heilige drie-eenheid prima. In opperste stilte verdelen ze de taken; wegrijden gebeurt op de elektromotor en nauwelijks merkbaar springt de benzinemotor bij. Een hele verbetering ten opzichte van de Espace waarmee we vorig jaar reden. Toen leken de drie motoren het niet altijd eens over wie aan de bak moest, maar Renault heeft succesvol aan de software gesleuteld.

Op de snelweg merk je dat de driecilinder eerder een sprinter dan een intercity is. Hij mist de souplesse van een motor met grotere inhoud, klinkt wat rauw en komt iets te laat in actie nadat je het gaspedaal hebt ingetrapt. Bovendien is de batterij van 2 kWh al leeg voor je drie keer ‘Rafale’ hebt gezegd. De topsnelheid is begrensd op 180 km/h, Renault laat zich niet verleiden tot adrenaline-verhogende snelheden.

Al met al zijn we tevreden over de prestaties en de dorst van de luxe Rafale; gedurende onze vlotte testrit komen we uit op 6,1 l/100 km; 1,4 liter boven het verbruik dat Renault zelf opgeeft.

Renault Rafale is niet The Ritz

Van een Franse auto in Safrane- en Vel Satis-traditie verwacht je het comfort van het Ritz Hotel aan de Place Vendôme. En dan gebeurt er iets merkwaardigs, want Renault kiest juist voor een sportieve basisafstemming. Terwijl je een waterbed verwacht, plof je op een keihard matras. Als het asfalt in slechte staat is, maakt het onderstel daar dan ook geen geheim van.

Keerzijde is dat je best plezier aan de Rafale kunt beleven in bochten, zeker als je een versie hebt met vierwielbesturing. De achterwielen sturen dan in dezelfde richting als de voorwielen. Bij lagere snelheden sturen ze juist in tegengestelde richting. Toch zouden wij – als liefhebbers van het aloude Franse comfort – graag een vering en demping hebben met iets meer reserves.

Lastig om het vlaggenschip van Renault te zijn



Gaat de Rafale zijn favorietenrol waarmaken? Renault gelooft in het design, de aandrijflijn en de 32 veiligheidssystemen waarmee hij is uitgerust. Wij vinden het lastiger om echt een merkbaar onderscheid met de nauw verwante Espace en Austral te ervaren.

Misschien had Renault iets meer in de overdrive moeten gaan, op basis van zijn reputatie. Een mix van de heerlijke en nog altijd stijlvol ogende fauteuils van de Vel Satis, het comfort van de Renault 16, het lef van de Avantime en de vele fraaie uiterlijke details die meesterdesigner Robert Opron bij de R25 aanbracht. Zodat een uit duizenden herkenbaar vlaggenschip ontstaat.

Onze Rafale Esprit Alpine kost 51.490 euro, voor 4000 euro minder wordt later dit jaar de Techno-versie leverbaar. Daarmee is de Rafale vele duizenden euro’s goedkoper dan de concurrentie uit Duitsland. Maar dat waren de Safrane, Vel Satis en Talisman ook allemaal … Het is niet makkelijk om het vlaggenschip van Renault te zijn.

Conclusie

Renault lijkt elke maand wel een nieuwe SUV te introduceren. De Rafale heeft de meeste pretenties, maar ook de lastigste taak. Op basis van het verleden staan de sterren voor de chique Rafale niet gunstig, de gevestigde orde uit Duitsland is tot nu toe oppermachtig. Over de rijeigenschappen en de aandrijflijn zijn we aardig te spreken, maar we missen het verfijnde Franse comfort.