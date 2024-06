Renault Captur (2024) review: succesnummer wordt chiquer, Franser en goedkoper

Tests

De Renault Captur is vernieuwd. Dat valt niet te missen, want de voorzijde is behoorlijk op de schop gegaan en moderner geworden. Ook vanbinnen is de Renault Captur weer helemaal bij de tijd. Hoe bevalt de Captur E-Tech Full Hybrid 145 op de weg?

Wat is opvallend aan de Renault Captur?

Als een auto een facelift krijgt, pakt dat niet altijd goed uit. Het design wordt 'te moeilijk' of de prijs schiet omhoog, om maar wat te noemen. Dat geldt niet voor de vernieuwde Renault Captur. Vooral de neus van de compacte SUV is flink onder handen genomen. Die heeft nu een smalle, wagenbrede nepgrille met een leuk patroontje, zonder boogjes of rondingen. Daardoor ziet de Renault Captur er strenger en stoerder uit.

Boven de kentekenplaat zit een smalle koelsleuf en eronder bevindt zich een zeshoekige grille - een echte. Het front past nu beter bij dat van de Renault Symbioz en is op het eerste gezicht zelfs krek eender. Het meest opvallend is de forse, boemerang-achtige led-dagrijverlichting.

Aan de achterkant zijn de wijzigingen minder ingrijpend. De rode achterlichtunits hebben plaatsgemaakt voor een transparante behuizing en de diffuser is anders van vorm. Net als aan de voorkant zie je op de kofferklep het allernieuwste Renault-logo.

Wat is goed aan de Renault Captur?

We rijden in de Techno-uitvoering van de Renault Captur en worden blij van de luxe uitziende dikke stoffen bekleding van de stoelen. De gele stiksels zorgen voor wat vrolijkheid. De materialen voelen goed aan en zien er keurig uit. De warme stoffen bekleding keert terug op de deurpanelen. Al met al een verzorgd interieur dat ondanks zijn overwegend grijze kleur niet kil aandoet.

Een groot pluspunt van de Captur is gebleven, namelijk de achterbank die over een afstand van 16 centimeter te verschuiven is. Hierdoor kun je achterin ook als volwassene heel comfortabel zitten, met voldoende beenruimte. Zet je de bank in de voorste stand, dan is het meer behelpen, maar heb je wel opeens een bagageruimte van 616 liter (Hybride: 480 liter). Dat is meer dan de grotere Renault Scenic heeft (545 liter).

Wat meehelpt is de gemakkelijk instap naar achteren. De deuropening is groter dan bij bijvoorbeeld de Toyota Yaris Cross, waardoor je jezelf niet zo klein mogelijk hoeft te maken om op de achterbank te komen.

Het interieur blijft gebruiksvriendelijk, want Renault blijft vertrouwen op echte knoppen. Ja, de ronde draaiknoppen zijn verdwenen, maar op het centrale beeldscherm zit een rij fysieke schakelaars. En de knoppen op het stuur zijn ook echt. Het touchscreen is met 10,4 inch groter dan voorheen en voorzien van een nieuwe interface. Voor navigatie kun je Android Auto of Apple CarPlay gebruiken (draadloos) of 800 euro investeren voor Google-integratie met Google Maps en Google Assistant (standaard op de esprit Alpine). Handig is dat Google Maps ook te zien is op het digitale instrumentarium pal voor je neus. Dat heeft voor de eerdergenoemde meerprijs een omvang van 10,3 inch, standaard is dat 7 inch.

Handig is het meest linker knopje naast het stuurwiel, de my safety switch. Hiermee kun je maximaal vijf rijhulpsystemen het zwijgen opleggen. Bijvoorbeeld het signaal dat de kop opsteekt zodra je ook maar een kilometertje boven de geldende maximumsnelheid rijdt. Dat moet nu eenmaal van de EU en blijkbaar vinden niet alleen wij, maar ook Renault dat irritant.

Renault geeft voor de Renault Captur E-Tech Full Hybrid 145 waarmee wij rijden een verbruik op van gemiddeld 4,7 l/100 km ofwel 1 op 21,2. Dat klinkt als zo'n getal dat je alleen in de folder ziet staan en nooit op de boordcomputer verschijnt, maar na onze testrit over snelwegen, buitenwegen en door de stad, kwamen we zowaar uit op 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Dus de efficiënte hybridetechniek bewijst zijn nut. We zijn ook te spreken over de stille cabine.



Wat kan beter aan de Renault Captur?

De Techno-uitvoering laat je kiezen uit verschillende rijstanden (Renault Multi-Sense). Dat is maar goed ook, want in de Sport-stand vinden we de Captur prettiger rijden dan in de standaard modus. Hij reageert alerter en er zit meer gevoel in het stuurwiel. Standaard stuurt de cross-over wel heel licht en gevoelloos, ook al zweert Renault de stuurinrichting te hebben aangepast. Een goede reden om de instapper Evolution links te laten liggen en de 1700 euro duurdere Techno te nemen.

De 1,6-liter viercilinder benzinemotor met 94 pk is gekoppeld aan een automatische vierbak, maar de grote elektromotor van 36 kW heeft ook twee versnellingen. De auto start altijd elektrisch, via een kleinere elektromotor van 18 kW. Zijn grotere broer springt vervolgens bij om de auto zo lang mogelijk emissievrij te laten rijden. Hij helpt de benzinemotor bovendien om de Captur op hogere snelheid op tempo te houden.

Het klinkt allemaal behoorlijk ingewikkeld en dat is het eigenlijk ook. In totaal zijn er 14 mogelijke overbrengingsverhoudingen. Als je hier niks van merkt, is het prima, maar juist daar wringt de schoen een beetje. Soms heeft de automaat een eigen willetje en rijd je hoger in de toeren dan je eigenlijk zou willen. Het geheel voelt net wat minder verfijnd aan dat bij de hybride Toyota Yaris Cross.

Renault Captur (2024) prijs: goedkoper dan eerst

Goed nieuws: de Renault Captur full hybrid is goedkoper dan voorheen. Moest je eerst 33.290 euro op tafel leggen, nu heb je aan 31.990 euro voldoende. Scheelt niet veel, maar toch. De mild hybrid met 140 pk is van de prijslijst verdwenen. Logisch, want die kostte ongeveer hetzelfde als de full hybrid met een gecombineerd vermogen van 145 pk.

De mild hybrid met 160 pk is er nog wel. En ook die is goedkoper dan voorheen: 35.590 versus 36.990 euro. Verder heb je de keuze uit een benzineversie met 90 pk (vanaf 28.690 euro) en een LPG-versie met 100 pk, vanaf 31.290 euro. De Volkswagen T-Roc, Hyundai Kona en Toyota Yaris Cross zijn duurder, de Skoda Kamiq en de Citroën C3 Aircross zijn goedkoper.

De uitvoering Esprit Alpine is nieuw. Die staat op 19-inch lichtmetaal, heeft een two-tone kleurstelling en de Google-services waar we het eerder over hadden. De buitenkant heeft zwarte accenten, zo is de modelnaam op de achterklep in deze kleur gespoten. Het interieur heeft blauwgrijze inzetstukken en veiligheidsgordels met een blauw randje, verwijzend naar de huiskleur van Alpine.

Aan de rechterkant van het dashboard van de esprit Alpine prijkt een Frans vlaggetje. Hoewel de Captur niet in Frankrijk, maar in Spanje van de band loopt, doet de Franse regering hier niet moeilijk over. Dat moet je als Italiaans automerk niet proberen. Fiat moet van de regering zijn Italiaanse vlaggetjes van zijn modellen halen die niet in Italië geproduceerd worden, zoals de Fiat 600.

Wat vind ikzelf van de Renault Captur?

Met meer dan 2 miljoen verkopen sinds zijn introductie in 2013, zijn de boekhouders van Renault heel content met de Captur. Ze hoeven zich geen zorgen te maken, want de Captur is beter uitgerust en goedkoper geworden. De strakkere neus staat de auto goed. De verschuifbare achterbank zou voor mij een belangrijk aankoopargument zijn, met de bank in de achterste stand zit je voor een SUV in het B-segment heel goed.

Vooral rond de middenstand stuurt de Captur wel heel licht, dus geef ik graag 1700 euro extra uit voor de Techno met verschillende rijstanden. Niet zozeer dat ik dan wat te kiezen heb, maar omdat ik dan een sportstand heb waarmee zijn rijeigenschappen beter aansluiten op wat ik zoek in een auto. Bovendien rijd ik dan op fraaie lichtmetalen wielen in plaats van wieldeksels.

Gaaf dat de rode carrosseriekleur rouge flamme de gratis standaardkleur is. Ik gooi er alleen 500 euro extra tegenaan voor een zwart dak. Toch worden de Captur en ik geen koppeltje, want ik ben op slag verliefd geworden op de nieuwe Renault 5.