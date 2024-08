Renault Captur (2024) test: vernieuwd, maar dit grote pluspunt is gelukkig gebleven

Tests

De Renault Captur is vernieuwd en op sommige punten is Renault ingrijpend te werk gegaan. Maar gelukkig is één groot pluspunt van de Renault Captur gebleven.

Renault heeft vooral de neus van de Renault Captur aangepakt. De voorkant heeft nu een smalle, wagenbrede nepgrille met een leuk patroontje, zonder boogjes of rondingen. Daardoor ziet de Renault Captur er strenger en stoerder uit.

Boven de kentekenplaat zit een smalle koelsleuf en eronder bevindt zich een zeshoekige grille - een echte. Het front past nu beter bij dat van de Renault Symbioz en is op het eerste gezicht zelfs krek eender. Het meest opvallend is de forse, boemerang-achtige led-dagrijverlichting.

Hier worden we blij van

We rijden in de Techno-uitvoering van de Renault Captur en worden blij van de luxe uitziende, dikke stoffen bekleding van de stoelen. De gele stiksels zorgen voor wat vrolijkheid. De materialen voelen goed aan en zien er keurig uit. De warme stoffen bekleding keert terug op de deurpanelen. Al met al een verzorgd interieur dat ondanks zijn overwegend grijze kleur niet kil aandoet.

Een groot pluspunt van de Renault Captur is gebleven: de achterbank die over een afstand van 16 centimeter te verschuiven is. Hierdoor kun je achterin ook als volwassene heel comfortabel zitten, met voldoende beenruimte (linker foto hieronder). Zet je de bank in de voorste stand (rechter foto hieronder), dan hebben je knieën het zwaarder te verduren, maar heb je wel opeens een bagageruimte van 616 liter (Hybride: 480 liter). Dat is meer dan de grotere Renault Scenic heeft (545 liter).

Hybride bewijst zijn nut

Renault geeft voor de Captur E-Tech Full Hybrid 145 waarmee wij reden een verbruik op van gemiddeld 4,7 l/100 km ofwel 1 op 21,2. Dat klinkt als zo'n getal dat je alleen in de folder ziet staan en nooit op de boordcomputer verschijnt, maar na onze testrit over snelwegen, buitenwegen en door de stad, kwamen we zowaar uit op 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Dus de efficiënte hybride-techniek bewijst zijn nut. We zijn ook te spreken over de stille cabine.

Automaat doet wat-ie wil

De 1,6-liter viercilinder benzinemotor is gekoppeld aan een automatische vierbak, maar de grote elektromotor van 36 kW heeft ook twee versnellingen. De auto start altijd elektrisch, via een kleinere elektromotor van 18 kW. Zijn grotere broer springt vervolgens bij om de auto zo lang mogelijk emissievrij te laten rijden. In totaal zijn er 14 mogelijke overbrengingsverhoudingen. Als je hier niks van merkt, is zo'n complexe aandrijflijn prima, maar juist daar wringt de schoen een beetje. Soms heeft de automaat een eigen willetje en rijd je hoger in de toeren dan je eigenlijk zou willen.

Renault Captur (2024) test conclusie

De Renault Captur is beter uitgerust en goedkoper geworden. En de strakkere neus staat de Renault Captur goed. Met de verschuifbare achterbank kun je voor een SUV in het B-segment bovendien achterin heel comfortabel zitten. Het succes van de Renault Captur (meer dan 2 miljoen verkopen sinds zijn introductie in 2013) krijgt dan ook ongetwijfeld een vervolg.

