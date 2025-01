Je hoeft niet meer gillend weg te rennen voor de goedkoopste auto van Nederland

Nieuws

De gemiddelde Europeaan is slimmer dan de gemiddelde Nederlander. Want zeker na het laatste lpg-nieuws, ben je als prijsbewuste Nederlandse autokoper eigenlijk dom bezig als je géén Dacia Sandero Eco-G aanschaft.

In 2024 was de Dacia Sandero de bestverkochte auto van Europa. Er gingen zo’n 280.000 Sandero's over de Europese dealerdrempels. De Nederlandse cijfers blijven daar ver bij achter. Hier eindigde de Europese bestseller van Dacia met ruim 2500 stuks op een bescheiden 44ste plaats.

Dacia Sandero goedkoopste auto van Nederland

Zeker in een land als Nederland, waar we graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, is dat best vreemd. Want niet alleen is de Sandero de goedkoopste auto van het land, hij rijdt ook nog op het spotgoedkope lpg. Even dreigde de Dacia Sandero 100 TCe Eco-G een stuk minder aantrekkelijk te worden, maar dat gevaar is nu geweken.

G3-regeling lpg-auto's op de tocht

Dat zit zo: in zijn nadagen deed het laatste kabinet Rutte nog een paar nare voorstellen op autogebied. Zo werd de klassiekerregeling die auto’s vanaf 40 jaar vrijstelde van wegenbelasting bevroren. Auto’s van na 1987 komen er helaas niet meer voor in aanmerking.

Een ander vervelend voorstel zou zo'n 100.000 Nederlandse lpg-rijders hard in de portemonnee treffen. Het plan was om vanaf 2026 de G3-regeling af te schaffen. Daarbij geldt een lagere brandstoftoeslag voor moderne auto’s op lpg dan voor modellen met een ouderwetse G2-installatie. Vrijwel alle lpg-auto’s vanaf eind jaren 90 vallen binnen de G3-regeling en de korting op de wegenbelasting is aanzienlijk.



G3-korting blijft toch gehandhaafd



Omdat lpg een relatief schone brandstof is, leek alle logica voor de maatregel te ontbreken. Dat vond ook BBB-kamerlid Henk Vermeer. Daarom kwam hij in november 2024 met een amendement tegen het afschaffen van de G3-korting. De Tweede Kamer stemde in meerderheid voor en vlak voor kerst ging de Eerste Kamer eveneens door de bocht. Met andere woorden: de G3-korting blijft van kracht.

Wegenbelasting Dacia Sandero op lpg

Goed nieuws dus voor alle lpg-rijders, en ook voor mensen die in de markt zijn voor een goedkope nieuwe auto. Sterker nog, sinds de Mitsubishi Space Star niet meer in de basisversie wordt verkocht, is de Dacia Sandero 100 TCe Eco-G de goedkoopste auto van Nederland. De vanafprijs van de Sandero Essential op lpg bedraagt 18.200 euro. Voor dat geld moet je het trouwens zonder airco doen. Die zit wel op de Sandero Expression (vanaf 20.100 euro). De goedkoopste Mitsubishi Space Star kost 20.490 euro.

Sandero ook voordelig in private lease

In de provincie Utrecht betaal je voor Sandero 100 TCe Eco-G per kwartaal 199 euro aan wegenbelasting – per maand zo’n 66 euro. Dat is meer dan voor een Sandero 90 TCe op benzine (39 euro per maand), maar een stuk minder dan de 116 euro (!) per maand die je had moeten ophoesten als de G3-korting was afgeschaft.

Rijden op lpg al snel rendabel

En kijk dan eens naar de literprijs van lpg: die bedraagt bijna nergens in Nederland meer dan 80 eurocent. Ook langs de snelweg betaal je maar zo weinig. Dit betekent dat je per liter brandstof meer dan een euro bespaart. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat je op lpg ook iets minder zuinig rijdt. Maar zelfs als je jaarlijks minder aflegt dan 10.000 kilometer, ben je met de Sandero op lpg goedkoper uit. De lpg-tank zit trouwens keurig onder de bagageruimte weggewerkt en de vulnippel zit achter de tankklep, naast de vulopening voor benzine. Want die lust de Sandero Eco-G ook gewoon.

Behalve de Dacia Sandero, zijn ook de Dacia Jogger en Dacia Duster af fabriek met lpg leverbaar. Evenals de Renault Clio en de Renault Captur. Daarnaast hoef je je voorlopig evenmin zorgen te maken als je een oudere auto op lpg rijdt. Of als je een tweedehands lpg-auto op het oog hebt. Ook daarvoor blijft de G3-korting de komende tijd van kracht. Al weet je met de Nederlandse politiek nooit zeker hoe lang dat nog duurt ...