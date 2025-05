Zo goedkoop reed je nog nooit in deze populaire hybride SUV

Nieuws

Sinds zijn intrede in 2013 is de Renault Captur niet alleen een van de populairste Renaults, maar ook een van de bestverkochte modellen in zijn klasse. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 409 euro per maand in de compacte SUV!



Met private lease rijd je zonder zorgen rond. Je betaalt één vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Afschrijving, onderhoud en verzekering? Die zijn allemaal geregeld. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is tanken of laden. Zo kun je zonder gedoe instappen en ben je altijd klaar om te gaan.

Over de Renault Captur

De Renault Captur staat in de vergelijker vanaf 409 euro per maand. Daarmee is het een van de betaalbaarste compacte SUV’s. Zijn er naast de prijs nog meer voordelen te ontdekken aan de Captur, en kleven er ook nadelen aan de auto? De Renault Captur private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Zuinig - Automaat niet altijd soepel + Standaarduitrusting compleet - Aandrijflijn voelt onverfijnd aan + Prettig directe besturing - Niet met stekker verkrijgbaar

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault Captur? In het onderstaande overzicht vind je alle specs van het model - zowel van de hybride aandrijflijn als die met alleen een benzinemotor aan boord.

Specificaties

Uitvoering TCe 90 GPF Full Hybrid 145 E-Tech Vermogen 91 pk 143 pk Koppel 160 Nm 255 Nm Aandrijflijn Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,9 l/100 km (1 op 19,2) 4,7 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 14,3 s 10,6 s Bagageruimte 377 l 265 l CO2-uitstoot (WLTP) 133 g/km 106 g/km

Renault Captur Evolution

De Renault Captur is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de SUV, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera.

16 inch stalen wielen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

10,4 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Gedeeltelijk digitaal instrumentarium

Renault Captur private lease

De Renault Captur is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Captur private lease prijzen.

De Renault Captur is een van de goedkoopste auto's in zijn klasse via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.