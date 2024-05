Renault Symbioz (2024) volgt na bijna 60 jaar deze beroemde Renault op

Nieuws

Renault maakt de laatste tijd slim gebruik van zijn rijke verleden en doet dit nu ook met de nieuwe Renault Symbioz, een SUV in het C-segment. Want die volgt een Renault op die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn gloriedagen beleefde.

Renault noemt de nieuwe Renault Symbioz een 'voiture à vivre'. Grof vertaald: een auto om mee te leven. De eerste Renault die onder dezelfde, door Renault bedachte, categorie valt, was de Renault 16 die in 1965 gepresenteerd werd. Nu, bijna 60 jaar later, heeft Renault eindelijk zijn opvolger klaar, deze Symbioz. Geintje natuurlijk, het heeft geen 60 jaar geduurd om de compacte middenklasse SUV te ontwikkelen.

Renault Symbioz <-> Renault 16



Toch linkt Renault de Symbioz rechtstreeks aan de Renault 16, die met een productieaantal van bijna 1,9 miljoen exemplaren een groot succes was. De 16 was de eerste 'berline' met een grote achterklep. Bijzonder was de verschuifbare achterbank die je ook kon verwijderen. Het interieur kon je omtoveren tot een slaapplaats voor twee volwassenen en de bagageruimte was flexibel in te delen. Nu is dat heel normaal, maar in die tijd was het nog zeldzamer dan een Fransman die tijdens het ontbijt een Kaiserbrötchen nuttigt.

Hybride Renault Symbioz vervangt twee modellen



Waar de Renault 16 een nieuw type auto was, is zijn opvolger dat niet. De Renault Symbioz is niets meer of minder dan een hybride SUV. Al heeft-ie ook wat weg van een stationwagon die hoger op zijn wielen staat. Maar de Symbioz komt dan ook in de plaats van de Clio Estate en Megane Estate. Consumenten willen immers geen stationwagon meer, maar een SUV.

Met een lengte van 4,41 meter zit de Symbioz tussen de Renault Captur en de Renault Austral in. Een SUV in het C-segment dus, of Golf-segment zoals ook wel eens wordt gezegd. Maar de Renault Scenic dan?, horen we je hardop denken. Die is elektrisch geworden en ziet Renault als een andere klasse. De wielbasis van de Symbioz bedraagt 2,63 meter (Scenic: 2,78 m.).

“De achterbank is neerklapbaar en verschuifbaar (16 cm)”

Aanpasbaar interieur



Net als bij de Renault 16 zijn het interieur en de bagageruimte van de Symbioz aan te passen. De achterbank is neerklapbaar (60/40) en verschuifbaar, over een afstand van (toeval of niet) 16 centimeter. Maar je kunt de bank niet op het trottoir achterlaten zoals bij zijn beroemde voorganger.

De bagageruimte heeft een inhoud van 624 liter. Maar let op: dat is met de achterbank helemaal naar voren waarbij de beenruimte achter minimaal is. Wil je meer beenruimte en schuif je de achterbank in zijn achterste stand, dan kan er 492 liter aan bagage mee.

Vertrouwd dashboard



Het dashboard van de Renault Symbioz is traditioneler van opzet dan dat van de Scenic en voorzien van een centraal, verticaal geplaatst 10,4-inch touchscreen. Het digitale instrumentarium meet 10,3 inch. Vanaf de uitvoering techno is het openR link-multimediasysteem met geïntegreerde Google-diensten standaard. Het systeem biedt ook Android Auto en Apple CarPlay, beide zowel draadloos als via een kabel.

“Renault geeft een gemiddeld verbruik op van 4,6 l/100 km (1 op 21,7) ”

145 pk sterke hybride met twee elektromotoren



De hybride aandrijflijn van de Renault Symbioz heeft een gecombineerd vermogen van 145 pk. Hij bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren (35 kW en een startgenerator van 18 kW) en een automatische transmissie zonder koppeling. De batter is 1,2 kWh groot. Je vindt dezelfde tamelijk complexe aandrijflijn ook in de Renault Clio. Renault geeft een gemiddeld verbruik op van 4,6 l/100 km (1 op 21,7) en claimt dat je in stadsverkeer tot 80 procent van de tijd elektrisch kunt rijden.

Prijzen van de nieuwe Renault Symbioz worden binnenkort bekendgemaakt en het model staat na de zomer bij Renault dealer in de showroom. Reken op een vanafprijs van zo'n 36.000 euro.