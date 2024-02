Slechts één keer eerder was een autonaam van Renault zo vergezocht

Nieuws

Renault heeft de eerste beelden vrijgegeven van een nieuwe compacte SUV, die Symbioz heet. In een 2.19 minuten durende video legt Renault uit waar die naam vandaan komt. Maar omdat je al genoeg televisie kijkt, hebben wij dat voor je samengevat in een nieuwsbericht.

De nieuwe compacte SUV van Renault heet Symbioz en is 4,41 meter lang. Daarmee zit hij tussen de Renault Captur (4,22 m) en de Renault Austral (4,51 m) in. Net als deze twee modellen is de Renault Symbioz een hybride auto, in dit geval een full hybrid zonder stekker en met 145 pk. Je vindt dezelfde aandrijflijn ook in de Captur E-Tech Hybrid 145.

De Renault Symbioz weegt minder dan 1500 kg. Dat scheelt zomaar ruim 300 kg met de nieuwe Renault Scenic die voor het eerst in zijn bestaan volledig elektrisch is. Renault belooft veel rijplezier bij een beperkt brandstofverbruik, maar zegt nog niet hoe zuinig de Symbioz is. Om je een idee te geven: voor de 1338 kg zware Captur Hybrid geeft Renault een cijfer van 5,0 l/100 km op.

“De modelnaam komt van het oud-Griekse woord 'symbiose' wat 'samenleving' betekent.”

Symbioz en Kadjar



De naam Symbioz is nieuw voor een productiemodel van Renault. Het merk zocht naar een naam die de nauwe band tussen een gezin en zijn auto uitdrukt. De modelnaam komt van het oud-Griekse woord 'symbiose' wat ' samenleving' betekent. Bingo, want, zo zegt Renault, de begrippen 'samen' en 'leven' zijn diepgeworteld in het DNA van het merk - auto's om mee samen te leven.

Renault is sowieso een kei in het lang nadenken over autonamen. Want in 2015 schreef het merk met droge ogen in het persbericht van de Kadjar: "Kadjar is een ludieke samenstelling van de woorden Kad en Jar." Pardon? Hoe bedoel je dat, Renault? "De spelling en de uitspraak [van Kadjar - red.] geven een exotisch en avontuurlijk gevoel. De beginletter accentueert het robuuste karakter van de Renault Kadjar." Schiet ons maar lek.



Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwe Renault Symbioz!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Comfort, harmonie en welzijn

Tegelijkertijd roept de naam Symbioz gevoelens op van comfort, harmonie en welzijn. Maar ook veelzijdigheid en aanpassingsvermogen. Een uitdrukking in Frankrijk is 'in symbiose leven', wat duidt op een langdurige en verrijkende relatie tussen twee mensen. "De naam Symbioz illustreert het leven met de auto, een plek waar passagiers één zijn met hun voertuig en de omgeving", aldus Renault.

Het is de perfecte naam, volgens Sylvia Dos Santos van Renault die in een video uitleg geeft. Maar goed, zij is verantwoordelijk voor de wereldwijde naamstrategie van Renault en het zou een beetje gek zijn als zij de naam niet ideaal zou vinden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Royale binnenruimte

Een hele uitleg over de naam dus, maar veel meer is er over de Renault Symbioz nog niet bekend. Behalve dat-ie leverbaar is met een nieuw type panoramadak dat te verduisteren is zonder dat hierbij een afdekscherm aan te pas komt. Renault belooft verder een royale binnenruimte met voldoende plek voor de inzittenden en hun bagage.

Getuige de beelden is de Renault Symbioz nagenoeg klaar voor productie. Wanneer precies de auto onthuld wordt, is nog niet bekend, maar reken op dit voorjaar.