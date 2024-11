TEST Renault Symbioz (2024): hybride SUV voor mensen die dol zijn op hun gezin

Tests

Wát, nóg een crossover in het C-segment van Renault?! Ze hebben de Scenic toch al? Klopt, en ook de Renault Symbioz (2024) mikt op automobilisten die dol zijn op hun gezin, maar juist niks hebben met stekkeren.

We kunnen ons goed voorstellen dat je de weg een beetje kwijtgeraakt bent in het Renault-gamma. Vroeger was het C-segment lekker overzichtelijk: Volkswagen had de Golf, Opel de Astra en Renault de Megane. Tegenwoordig vind je in deze klasse niet alleen hatchbacks meer, maar ook – of bij sommige merken alleen nog – diverse crossovers en SUV’s. Renault is bepaald geen uitzondering …



Renault Symbioz: afmetingen en stalgenoten

Met zijn lengte van 4,41 meter en vanafprijs van 36.490 euro zit de Symbioz duidelijk boven de Captur, maar schurkt-ie dicht tegen de Scenic aan (4,47 m, vanaf 42.470 euro). Zij het dat de laatste volledig elektrisch is, terwijl de Symbioz een stekkerloze hybride-aandrijflijn heeft. Zijn turboloze 1,6-liter viercilinder en elektromotor sprokkelen samen 143 pk bijeen.

Maar hoe verhoudt de Symbioz zich dan tot de Austral E-Tech Hybrid? Ook die heeft een hybride-aandrijflijn, maar daarbij verkeert de elektromotor in het gezelschap van een geblazen driecilinder 1.2, goed voor een gecombineerd vermogen van 200 pk.



Dat de Austral 6500 euro duurder is dan de Symbioz, lijkt dan ook meer in de 67 pk extra vermogen te zitten dan in zijn 10 centimeter grotere lengte. Maar Renault maakt het zijn potentiële klanten extra lastig, door de Renault Austral ook aan te bieden als mild hybrid, met 130 of 160 pk. Daarvan is de voordeligste versie maar 1000 euro duurder dan de Symbioz.

Kortom, de verkopers moeten goed hun huiswerk doen om het showroombezoek in de best passende auto te praten. En dan laten we de coupé-achtige SUV’s Rafale (vanaf 46.420 euro) en Arkana (vanaf 34.120 euro) nog buiten beschouwing.

Goed vertegenwoordigd

Laten we het erop houden dat Renault goed vertegenwoordigd is in het C-segment. Dat is best slim bekeken als je weet dat 39 procent van de Europese nieuwkopers in deze klasse winkelt.

Wat krijgen ze als ze voor de Symbioz kiezen? Volgens Renault dé ideale gezinsauto met een verfijnd design. Volgens ons een vriendelijk ogende crossover, waarmee je de buurman esthetisch niet voor het hoofd stoot. Heel onderscheidend is de nieuweling dan weer niet, daarvoor heeft Renault te veel leergeld betaald met de Vel Satis en Avantime.

Het opvallendste design is weggelegd voor de forse lichtmetalen wielen: 18-inch is standaard, vanaf de Esprit Alpine rijd je rond op apart ogend 19 inch. Wie goed kijkt, ziet in de neus diverse halve Renault-logo’s terugkomen, zowel in de grille als in de dagrijverlichting. De achterkant ademt juist weinig merkidentiteit. De geknepen achterlichten zouden ook van een Kia, Seat of Skoda kunnen zijn.

Renault Symbioz-interieur met My Safety-toets

Vanachter het stuur kijk je uit op een digitaal instrumentarium en het van Renault bekende verticale centrale display. In de Symbioz heeft dat Google als basis en dus kan ieder Android-kind de was doen. Roep ‘Hey Google’ en de auto fikst van alles voor je; niet alleen de routebegeleiding, maar ook de instelling van de klimaatregeling. De volgende stap is dat het systeem de perfecte huwelijkskandidaat voor je zoekt met wie je het ideale Symbioz-gezinnetje kunt stichten.

Onder het scherm vind je een rijtje mooie, prettig in de vingers liggende knoppen voor wie liever zelf de (klimaat)controle neemt. De audio-instellingen regel je als vanouds met de bekende Renault-satelliet rechts aan de stuurkolom. Links van het stuur vind je onder meer de My Safety-toets, waarmee je alle interactieve veiligheidssystemen kunt aan- en uitzetten. Dat scheelt weer een piepje of drieëntwintig.



Hybride aandrijflijn van de Renault Symbioz (2024)



Dat Renault met de Symbioz vooral op gezinnen met kinderen mikt, zie je niet alleen weerspiegeld in het ruimteaanbod. Je voelt het ook wanneer je achter het stuur zit. De 143 pk die de turboloze benzinemotor en z’n elektrische maat genereren, is verre van kinderschokkend. Met een acceleratietijd van 0 naar 100 in 10,4 seconden delft de Symbioz hopeloos het onderspit tegen de Renault Scenic (8,6 s).

Denk nu niet dat de Symbioz een slome duikelaar is; hij komt meer dan vlot mee in het verkeer en toch is-ie lekker zuinig. Volgens de WLTP-testcyclus neemt hij genoegen met 4,7 l/100 km (1 op 21,3), in de Nederlandse praktijk verwachten we zeker 1 op 18 te kunnen halen.

Zijn jouw kinderen grote achtbaanfans en hebben ze een beresterke maag, kies dan de sportstand in het My Sense-menu. Daarmee wordt de gasrespons iets directer en trekt de auto langer door in de acht automatisch gekozen versnellingen.



De hybride-aandrijflijn is trouwens een stuk rustiger en geraffineerder dan we ons herinneren uit eerdere Renault-modellen, al lijkt de communicatie tussen de motoren en de transmissie op rotondes nog wat stroef te gaan. We voelen daar af en toe een moment van twijfel en vertraging.

Echte sportiviteit of scherpte is de auto sowieso vreemd. Ook de besturing houdt zich op de vlakte, al geeft de auto je nooit het gevoel dat je met een containerschip onderweg bent. Het geluidscomfort is prima, zeker bij het wegrijden en tijdens de eerste rustige kilometers, die de Symbioz altijd elektrisch aflegt. Ook het onderstel is opvallend stil, zelfs van bandengeroffel is nauwelijks sprake en op oneffenheden laten vering en demping zich van hun meegaande kant zien.



Verschuifbare achterbank

Ondertussen vragen we ons af wat nu de grote vernieuwingsdrang is van de Symbioz. Volgens Renault heeft-ie immers hetzelfde DNA als de aloude 16, die in 1965 de eerste grote middenklasser met een vijfde deur én voorwielaandrijving was. Die ruime en comfortabele gezinslimo had een voor die tijd unieke, verschuifbare en uitgebreid verstelbare achterbank, bovendien reed-ie door z’n áchter de vooras geplaatste motor en rondom onafhankelijke wielophanging bijzonder goed.



Elke vrijdag een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Oké, net als zijn verre voorvader heeft de Symbioz een verschuifbare achterbank. Daarmee kun je de bagageruimte variëren van 492 tot 624 liter, en de beenruimte van de achterpassagiers van prima tot nul. Maar vernieuwend is dat allang niet meer. Heel modern is het elektrochromatische panoramadak (meerprijs 1500 euro) met vier standen (van volledig transparant tot verduisterend), maar dat zagen we ook al in de Scenic en de Renault Rafale.



Wat veiligheidssystemen betreft is Renault niet gierig geweest en de dik aangeklede Iconic-versie puilt zelfs uit van de (29) elektronische waakhonden. Daaronder zit onder meer het Occupant Safety Exit-systeem. Dat ziet erop toe dat je bij het uitstappen geen fietsers met het portier tegen de klinkers mept. Maar zo baanbrekend als de R16 ooit was, vinden we de Symbioz zeker niet.

Conclusie

De Renault Symbioz is geen giant step for car kind, wel is het een zeer geslaagde gezinsauto. Hij combineert veel comfort en ruimte met een zuinige aandrijflijn, een beschaafd gewicht en een mooie uitrusting. De Symbioz zal z’n weg dan ook zeker vinden tussen concurrenten als de Toyota Corolla Cross (vanaf 36.995) en de Kia Niro Hybrid (vanaf 34.495 euro).