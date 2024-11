TEST- Zo maakt de Dacia Duster gehakt van Volkswagen T-Cross, Seat Arona en Kia Stonic

Tests

Ook compacte SUV’s hebben tegenwoordig grote prijzen. Dacia is een van de weinige uitzonderingen. Sterker nog, de Dacia Duster 4x4 is goedkoper dan sommige kleinere concurrenten met voorwielaandrijving. Maar dat is niet zijn enige sterke punt.



Met zijn lengte van 4,34 meter is de hoekige Dacia Duster wel 20 tot 25 centimeter langer dan veel van de auto uit dezelfde prijsklasse. In deze test vergelijken we de Duster TCe 130 4x4 met de Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (115 pk), de Seat Arona 1.0 TSI (116 pk) en de Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 48V.

De Dacia Duster biedt voldoende ruimte voor dagelijks gebruik, al kunnen de voorste inzittenden zich door het massieve dashboard en de hoge raamlijn een beetje opgesloten voelen.

Tip Geniet van je auto én bespaar geld Welke verzekering je ook kiest, met Univé ga je binnen 10 minuten voordelig en goed verzekerd de weg op. Ontdek jouw voordeel

Hiermee slaat de Dacia Duster de concurrentie om de oren



In de Kia Stonic zit je voorin een stuk ruimtelijker. Achterin biedt de Duster samen met de Volkswagen T-Cross de meeste beenruimte. De Volkswagen heeft standaard een verschuifbare achterbank, maar qua bagageruimte legt hij het af.

De Duitser biedt 455 tot 1281 liter tegenover 456 tot een zeer riante 1548 liter in de Roemeen. Met 352 tot 1155 liter kan de Kia Stonic hier niet aan tippen. Ook de Seat Arona (400-1280) komt niet echt in de buurt van de bagageruimte van de Dacia.

De 21,7 centimeter bodemvrijheid van de Duster oogt stoer en is fijn voor wie dol is op een hoge instap, maar zorgt ook voor ongemak bij het inladen. Bagage moet je over een tildrempel van 77 centimeter torsen, net als bij de Kia Stonic.

Afwerking interieur



Het interieur van de Kia is gezellig en netjes afgewerkt, met hier en daar pianolak, maar ook een flinke dosis hard plastic. De Volkswagen T-Cross voelt net wat hoogwaardiger aan, terwijl de Seat Arona duidelijk zijn lagere prijs verraadt. De Duster houdt het wat grofstoffelijker, wat je ook ziet aan de royale kieren tussen de carrosseriedelen.

Kia Stonic scoort met spraakbediening



Een pluspunt: alle vier de modellen ­hebben aparte bedieningspanelen voor de ­klimaatregeling, maar Volkswagen kiest wel weer voor de veel bekritiseerde sliders voor de temperatuur. De spraakbediening is bij de meeste modellen nog niet je-van-het. Sterker nog: de Duster is Oost-Europees doof en heeft het helemaal niet.



Meer vergelijkende tests lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bij Seat en Volkswagen voel je je in gesprek met de spraak­assistent net een toerist in eigen land die een gebrekkig Nederlands sprekende buitenlander de weg vraagt. Je moet heel dui-de-lijk ar-ti-cu-le-ren en in meerdere stappen uitleggen waar je heen wilt. De Kia pakt dit beter aan en begrijpt hele zinnen.



Prijs en uitrusting Dacia Duster



Als voorwielaandrijver kost de Dacia Duster TCe 130 Mild Hybrid Expression 28.890 euro. Die heeft standaard een achteruitrijcamera en uiteraard ontbreken verplichte systemen als een vermoeidheidssensor, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning niet. De Extreme-­versie (meerprijs 1500 euro) voegt daar grootlichtassistentie aan toe.



Wil je ook dodehoekdetectie en een 360-gradencame­­ra, dan kun je het 500 euro kostende Pack Parking bestellen. Handig bij de Duster is dat je alle assistentiesystemen met één knop buiten werking kun stellen.

Alleen de vanafprijs van de Kia Stonic (25.995 euro) is lager. De Seat Arona 1.0 TSI Style met 116 pk kost minimaal 32.250 euro, maar dan heeft-ie wel een automaat standaard. Voor de Volkswagen T-Cross met 115 pk vraagt de dealer minstens 34.490 euro.

De Dacia Duster is de enige van dit viertal die in Nederland als vierwielaandrijver wordt geleverd. En zelfs als 4x4 is de Duster goedkoper dan de Volkswagen: 33.890 euro. In de meest complete Extreme-uitvoering stijgt die prijs naar 35.890 euro.



De volledige vergelijkende test van deze vier auto's (inclusief alle meetgegevens) vind je in Auto Review 11/2024.