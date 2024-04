Dit zijn de 5 goedkoopste suv’s met private lease

Nieuws

Vorig jaar was ruim 46 procent van alle in Nederland geregistreerde auto’s een suv, dit jaar is de 50 procent al gepasseerd. De carrosserie blijft onverminderd populair en komt in allerlei soorten en maten voor. De compacte suv is het populairst: in de private lease zijn er voor minder dan 400 euro al een aantal mooie opties te ontdekken.

De populariteit van de compacte suv is verklaarbaar: hij combineert een stoer uiterlijk en een hoge instap met een hoge zitpositie en compacte buitenmaten. Hierdoor heb je het beste uitzicht, stap je zelfs met kunstheup of -knie makkelijk in en blijft parkeren een makkie.



Bovendien neemt private lease alle zorgen weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf goedkoopste compacte suv’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

1. Kia Stonic

Specificaties

Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 172 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint (seconden) 10,7 Bagageruimte (liter) 352 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120

Pluspunten



+ Goedkoopste suv uit de vergelijker

+ Relatief zuinig

+ Gebruiksvriendelijk en ergonomie op orde

Minpunten

- Besturing is gevoelloos

- Niet heel ruim

- Interieur met veel hard plastic

De Kia Stonic is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Stonic private lease prijzen.

2. Volkswagen Taigo

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 110 pk 1.5 TSI 150 pk Vermogen (pk) 95 110 150 Koppel (Nm) 175 200 250 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 6,1 l/100 km (1 op 16,4) 0-100 sprint (seconden) 11,1 10,4 8,3 Bagageruimte (liter) 440 440 440 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 122 123 131

Pluspunten



+ Verrassend veel beenruimte

+ Grote bagageruimte

+ Goede basisuitrusting

Minpunten

- Interieur voelt goedkoop aan

- Rumoerige motor (driecilinder)

- 1.5 TSI niet leverbaar

De Volkswagen Taigo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Taigo private lease prijzen.

3. Hyundai Bayon

Specificaties

Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 171 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,7 Bagageruimte (liter) 321 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 118

Pluspunten



+ Zuinige maar toch krachtige motor

+ Intuïtief in gebruik met fysieke knoppen

+ Fijne stoelen

Minpunten

- Bagageruimte relatief klein

- Rumoerige motor

- Design is smaakgevoelig

De Hyundai Bayon is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 384,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Bayon private lease prijzen.

4. Seat Arona

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 115 pk Vermogen (pk) 95 116 Koppel (Nm) 175 200 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint (seconden) 11,3 10,3 Bagageruimte (liter) 400 400 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 123 127

Pluspunten



+ Sportiever dan concurrenten

+ Been- en bagageruimte

+ Prettig soepele motorisering

Minpunten

- Geen (mild) hybrid-versies

- Ietwat stevig geveerd

- Alleen beschikbaar met 95 pk

De Seat Arona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 389,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Arona private lease prijzen.

5. Volkswagen T-Cross

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 115 pk 1.5 TSI 150 pk Vermogen (pk) 95 110 150 Koppel (Nm) 175 200 250 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 6,1 l/100 km (1 op 16,4) 0-100 sprint (seconden) 11,2 10,0 8,4 Bagageruimte (liter) 455 455 455 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 122 123 131

Pluspunten



+ Erg ruim interieur

+ Grote bagageruimte

+ Goede basisuitrusting

Minpunten

- Interieur voelt goedkoop aan

- Rumoerige motor (driecilinder)

- 1.5 TSI niet leverbaar

De Volkswagen T-Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 398,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen T-Cross private lease prijzen.

Deze betaalbare suv’s vind je op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere suv? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.