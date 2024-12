Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2024

Nieuws

Private lease wordt een steeds belangrijker onderdeel van de autowereld. Op deze manier kun je voor een vast maandbedrag een nieuwe auto rijden. Dat neemt veel zorgen weg en is tevens erg overzichtelijk. Veel mensen hebben al een contract afgesloten via de private lease vergelijker van Auto Review, maar wat waren de populairste modellen van 2024?

1. Kia Picanto

De goedkoopste auto’s zijn het populairst met private lease, dus het is geen verrassing dat een van de betaalbaarste bovenaan deze lijst staat. Daarbij helpt het natuurlijk ook dat de Kia Picanto een van de beste auto’s in zijn uitstervende segment is.

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 274,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

2. Hyundai i10

Met de Hyundai i10 blijven we in hetzelfde thema. Sterker nog: onderhuids delen de i10 en de Picanto veel onderdelen, aangezien Hyundai het moederbedrijf is van Kia. Ook de Hyundai i10 is lekker voordelig en daarbovenop erg capabel.

De Hyundai i10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 239,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i10 private lease prijzen.

3. Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X completeert het podium en is tevens de volgende betaalbare stadsauto. Begin je een patroon te zien? Ook is de Japanse hatchback lekker rijk uitgerust en kan de Aygo X rusten op de ijzersterke reputatie van Toyota.

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

4. Volvo EX30

De Volvo EX30 bracht veel reuring sinds zijn introductie op de markt in 2023. Ook in 2024 bleef de Zweedse SUV onverminderd populair.

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 483,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

5. Kia Stonic

Compacte SUV’s zijn de auto’s die op dit moment het meeste worden verkocht of geleased. Daarom is het ook niet gek dat de Kia Stonic een van de populairste private leaseauto’s van 2024 is.

De Kia Stonic is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 374,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Stonic private lease prijzen.

6. Kia EV3

De Kia EV3 is nog niet eens te vinden op de Nederlandse weg, maar is toch een van de populairste private leaseauto’s van 2024. Via onze private lease vergelijker kun je namelijk nu al jezelf verzekeren van een exemplaar. En het is uiteraard niet zomaar de Auto Review auto van het jaar 2024: de EV3 is simpelweg een uitstekende EV.

De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 471,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen.

7. Dacia Spring

De Dacia Spring is de allergoedkoopste EV uit de private lease vergelijker. Toen de subsidie voor elektrische auto’s er nog gold, was de Spring zelfs een tijd de goedkoopste auto om te private leasen. Niet zo gek dus dat veel mensen dat daadwerkelijk deden.

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 296,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

8. Citroën ë-C3

De Citroën ë-C3 was een van de allereerste betaalbare EV’s die op de markt kwam. Ook met private lease is de Franse hatchback/crossover een van de betaalbaarste elektrische auto’s.

De ë-C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 344,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle ë-C3 private lease prijzen.

9. Dacia Duster

We hebben het eerder al genoemd in onze top 10 populairste autonieuws van 2024: veel mensen lijken een soort fascinatie te hebben voor de Dacia Duster. Ook voor private lease was de SUV uitermate populair.

De Dacia Duster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Duster private lease prijzen.

10. BYD Atto 3

Veel Chinese merken maken langzaam maar zeker de oversteek naar het westen, maar geen een lijkt zo sterk als BYD. Het merk is hier om te blijven, en de BYD Atto 3 is hun goedkoopste en ook populairste model. Dat geldt niet alleen voor koop, maar ook voor private lease.

De BYD Atto 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 3 private lease prijzen.