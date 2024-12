Top 10 - Het populairste autonieuws van 2024

Nieuws

Het is eerste kerstdag. Terwijl jij Jingle Bells zingt, blikken wij terug op autojaar 2024. Een jaar waarin jullie gefascineerd zijn door de verkoopcijfers, en daarnaast benieuwd zijn naar alle perikelen rondom het verbannen van de verbrandingsmotor. Dit zijn de 10 best gelezen nieuwsberichten van 2024.

1. Autoverkopen augustus 2024: Nederland laat één merk keihard vallen

Toen we de Nederlandse verkoopcijfers van augustus merkten we verschillende dingen op: Tesla, Volvo en Toyota gingen als een speer, maar Nederlanders lieten één roemrucht merk als een baksteen vallen. Bijna een half miljoen van jullie was benieuwd welk merk dat was.

2. Eerste land dat auto’s met verbrandingsmotor verbiedt, heeft nu spijt

Ethiopië was het allereerste land ter wereld dat auto’s met een verbrandingsmotor in de ban deed. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Ruim 390.000 lezers waren benieuwd waarom het Afrikaanse land nu alweer spijt heeft van hun beslissing.

3. Het begint: dit is het eerste land dat auto’s met verbrandingsmotor verbiedt

Het onderwerp bleek veel mensen te boeien, want het bericht dat Ethiopië de verbrandingsmotor daadwerkelijk in de ban deed, completeert het podium.

4. Japanners slopen BYD Atto 3 en snappen nu waarom-ie zo goedkoop is

De razendsnelle ontwikkeling van Chinese automerken tot topproducenten van EV’s doet bij veel concurrerende landen de wenkbrauwen fronsen. Daarom haalde Japanners een BYD Atto 3 uit elkaar. Dit opende de ogen van de slopers.

5. Wat zijn de betrouwbaarste auto's? Niet die van Tesla, Kia en Hyundai

Het is altijd interessant om te bekijken hoe automerken het doen in betrouwbaarheidsonderzoeken. Zo kun je een beter beeld vormen van alle producenten en weet je welke auto’s je wel en vooral niet moet aanschaffen. Uit een onderzoek van de TÜV kwamen drie merken verrassend slecht uit de bus.

6. Verrassend: dit merk heeft over een periode van 10 jaar de laagste onderhoudskosten

Het gaat mensen schijnbaar niet alleen om betrouwbaarheid, maar ook om onderhoudskosten. Logisch ook, want dat is hetgeen wat autobezitters voelen in hun portemonnee. Het Amerikaanse Consumer Reports deed onderzoek naar welke merken de hoogste en laagste onderhoudskosten hebben en kwam tot een verrassende conclusie.

7. Populairste auto Europa wordt twee keer zo duur in wegenbelasting

De Dacia Sandero was dit jaar de populairste auto van Europa. De auto rijdt op LPG, wat onder andere in Nederland spotgoedkoop is in vergelijking met benzine. Maar pas op voor deze boa constrictor in het gras voordat je de Sandero wilt bestellen …

8. Zo duur wordt wegenbelasting voor de 5 populairste elektrische auto's

Het is een groot discussiepunt van de afgelopen jaren: moeten eigenaren van elektrische auto’s nou wel of niet wegenbelasting gaan betalen? Nu het daadwerkelijk zover is dat EV-rijders ook gaan bijdragen, rekenen wij voor 5 populaire elektrische auto’s alvast voor hoeveel zij gaan betalen.

9. Waarom de BYD-dealer je wegstuurt als je na 20.000 km langskomt voor onderhoud

Je hebt 20.000 kilometer afgelegd in je BYD en meld je volgens afspraak bij de BYD-dealer voor onderhoud. Die stuurt je echter zonder pardon weg. Hoe zit dat?

10. Steenmarter gevangen? Van de boete kun je ook een nieuwe Porsche Macan kopen!

De steenmarter hield jullie afgelopen jaar in zijn greep. Niet alleen waren jullie benieuwd naar 5 tips om de beestjes uit jullie auto’s te verjagen, ook waren jullie nieuwsgierig naar de boete als je een steenmarter vangt.