Wat zijn de betrouwbaarste auto's? Niet die van Tesla, Kia en Hyundai

In een groot betrouwbaarheidsonderzoek van 5 tot 10 jaar oude auto's, scoorden drie merken verrassend slecht. Maar ook een aantal Europese merken behoorden niet tot de uitblinkers.



Onderzoeken naar de betrouwbaar van auto's heb je in allerlei soorten en maten. Zo kijkt de Duitse zusterorganisatie van de ANWB naar het aantal pechgevallen per merk en model, en beoordeelt een organisatie als de TÜV auto's aan de hand van de afkeurpunten die ze bij periodieke keuringen tegenkomen. Maar daar vallen ook slijtage aan banden en remmen en defecte gloeilampen onder. En dat zijn niet per se zaken die de betrouwbaarheid beïnvloeden.



Ervaringen van consumenten



Wij hechten de meeste waarde aan de ervaringen van de consument. We maken dan ook af en toe dankbaar gebruik van de cijfers van de Nederlandse Consumentenbond. Maar ook internationale onderzoeken naar de ervaringen van automobilisten kunnen interessant zijn. Zo vraagt het Amerikaanse Consumer Reports zijn leden naar problemen die ze in de afgelopen 12 maanden met hun auto's hebben gehad.

Betrouwbaarheid tweedehands auto's



Voor de meest recente analyse werden meer dan 150.000 auto's uit de bouwjaren 2014 tot 2019 onderzocht. Er werd gekeken naar 20 probleemgebieden, van kleinere ergernissen zoals piepende remmen tot dure reparaties buiten de garantie, zoals motor- en batterijproblemen van EV's. Deze gegevens werden gewogen om een algemene betrouwbaarheidsscore te berekenen.

Lexus en Toyota veel beter dan de rest



Merken moesten minimaal vijf jaar aan gegevens hebben om mee te tellen. Consumer Reports heeft voor het eerst automerken gerangschikt op betrouwbaarheid van tweedehands auto's van 5 tot 10 jaar oud. Uit de lijst blijkt dat merken zoals Lexus en Toyota het veel beter doen dan gemiddeld. Beide merken staan bovenaan met een aanzienlijke voorsprong op de nummer drie, Mazda. Acura, de luxedivisie van Honda, en Honda zelf, maken de top 5 compleet. Aan de onderkant van de lijst met 26 merken bungelen Tesla, Dodge en Chrysler.



Volgens Steven Elek, een data-analist van Consumer Reports, is het belangrijk om bij het kopen van een tweedehands auto de betrouwbaarheid van specifieke modeljaren te checken, omdat die sterk uiteen kan lopen. Daarnaast kunnen individuele auto's binnen een merk afwijken van het gemiddelde, door hun unieke gebruiks- en onderhoudshistorie.

Grote verschillen in betrouwbaarheid per modeljaar



Ook kan de betrouwbaarheid van de nieuwste en oudere modellen sterk verschillen, zoals blijkt bij merken als Tesla en Mini. Hoewel Tesla in de Amerikaanse betrouwbaarheidslijst met nieuwe auto's tot de middenmoot behoort, scoort het merk bij tweedehandsauto's lager. Vooral vanwege problemen met oudere technologie van met name de Tesla Model S.

Die Amerikaanse waarnemingen kunnen we voor een aantal auto's bevestigen aan de hand van de lijsten die de Nederlandse Consumentenbond regelmatig publiceert. Daarin scoort de Volkswagen Polo uit de jaren 2009 tot 2017 bijvoorbeeld een 7,1, terwijl het model vanaf 2017 een 9,1 krijgt. Maar het komt ook voor dat een ouder model een beter betrouwbaarheidscijfer krijgt dan zijn opvolger. Dat is het geval bij de Skoda Octavia. Het model uit 2013-2020 laat een keurige 7,5 zien, maar tussen 2020 en 2024 komt de Tsjechische middenklasser niet verder dan een 4,9.

Betrouwbaarheidsscores per automerk



Plaats Merk Betrouwbaarheidsscore 1 Lexus 74 2 Toyota 72 3 Mazda 59 4 Acura 57 5 Honda 55 6 Buick 47 7 BMW 46 8 Subaru 46 9 Nissan 45 10 Mercedes-Benz 43 11 Cadillac 42 12 Mini 42 13 Lincoln 42 14 Volkswagen 41 15 Volvo 40 16 Audi 39 17 Hyundai 38 18 Chevrolet 38 19 Kia 38 20 Ford 36 21 GMC 36 22 Ram 35 23 Jeep 32 24 Tesla 30 25 Dodge 28 26 Chrysler 27

Oudere Mercedessen beter dan nieuwe



Sommige automerken, zoals Lexus en Toyota, scoren consequent goed, zowel bij nieuwe als gebruikte auto's. Terwijl merken als Chrysler steevast onderaan eindigen. Ook Mercedes (10e plaats) laat grote verschillen zien: bij nieuwe auto's scoort het merk laag door veel nieuwe technologie, maar bij tweedehands auto's staat Mercedes op de tiende plek, met sommige oudere modellen die het goed doen.

Matige scores Kia en Hyundai, BMW beste Europese merk



Voor ons is het een verrassing dat Kia en Hyundai maar matig scoren. De Koreaanse merken staan op een 17e en 19e plaats. Maar goed dat deze fabrikanten zulke genereuze garanties aanbieden ... Daar moeten we wel aan toevoegen dat deze merken in de Verenigde Staten veel modellen voeren die in Europa niet leverbaar zijn. En als algehele disclaimer kunnen we toevoegen dat Amerikanen minder geneigd zijn om hun auto voor regulier onderhoud naar de garage te brengen dan wij Noord-Europeanen.

Vlak boven Hyundai, vinden we Volkswagen, Volvo en Audi, op de 14e tot en met 16e plaats. Het best scorende Europese merk is BMW op plek 7, vlak boven Subaru en Nissan.