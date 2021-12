Aankoopadvies tweedehands Skoda Octavia: uitvoeringen, problemen, prijzen

In 2021 vierde Skoda de 25ste verjaardag van de eerste Octavia die onder de regie van het Volkswagen-concern tot stand kwam. Het was een moderne, ruime voorwielaandrijver, met dezelfde techniek als de Volkswagen Golf 4. Niet minder belangrijk voor het succes van deze Octavia, was dat hij zich had ontworsteld aan het knullige Oostblok-design.

Hier zetten we de derde generatie van de Octavia (interne code 5E) in de schijnwerpers, die een sterke onderhuidse verwantschap vertoont met de Golf 7. Anders dan zijn twee voorgangers, doet de Octavia vanaf 2013 op afwerkingsgebied niet of nauwelijks meer onder voor zijn Duitse neef. Toch is hij goedkoper én ruimer.



Verkocht de Skoda Octavia een beetje?

In zijn debuutjaar beleeft de Skoda Octavia 5E een bescheiden start. Met nog geen 5000 stuks blijft hij net onder het jaarcijfer van zijn voorganger in 2012. Dat komt deels doordat de populaire Combi-versie pas in mei leverbaar wordt. Zijn gouden jaar beleeft de Skoda Octavia in 2014, wanneer bijna 14.000 stuks een Nederlands kenteken krijgen. Het succes is vooral te danken aan de vele leaserijders die de bijtellingsgunstige Octavia 1.6 TDI Greentech in hun hart sluiten.

Een jaar later is het alweer uit met de lage-bijtellingspret en brengen de Nederlandse Skoda-dealers nog geen 6500 Octavia's aan de man. In 2016 daalt het verkoopcijfer zelfs tot zo'n 5300 exemplaren. De facelift van 2017 zorgt voor een opleving tot boven de 6000 stuks. In de laatste twee jaar van zijn levenscyclus houdt de Octavia 5E dat niveau vast. Daarmee vestigt hij zich op een stevige plek in de top 20 van bestverkochte auto's.

Welke varianten zijn er allemaal?

De Skoda Octavia wordt sinds 1996 steevast in twee carrosserievarianten geleverd: een vijfdeurs hatchback en een stationwagon, Combi genaamd. Met een aandeel van 80 procent in de modellenmix, is laatstgenoemde de lieveling van de Nederlandse Octavia-rijders. Niet alleen heeft de Octavia Combi een grotere bagageruimte, hij biedt ook verreweg de meeste hoofdruimte achterin.

Vrij zeldzaam is de vierwielaangedreven Octavia Combi Scout. Je herkent hem aan zijn grotere bodemvrijheid, de kunststof spatbordranden en de aluminiumkleurige skidplates. Motorisch loopt het Octavia-palet van een viercilinder 1.2 TSI met 86 pk (2013 tot 2016, alleen hatchback) tot een 245 pk sterke 2.0 TSI (2017 tot 2019) in de vierwielaangedreven Octavia RS:



Motorvarianten Skoda Octavia 5E



1.0 TSI (115 pk)

1.2 TSI (86 / 105 / 110 pk)

1.4 G-Tec (110 pk)

1.4 TSI (140 / 150 pk)

1.8 TSI (180 pk)

2.0 TSI (220 / 230 / 245 pk)

1.6 TDI (105 / 110 / 115 pk)

2.0 TDI (150 / 184 pk)

Welke uitrusting moet ik kiezen bij de Octavia?



Het uitrustingsniveau begint met de aircoloze Active, daarna komt de iets minder karige Ambition. Vanaf de Elegance wordt het interessanter. Daarin beschik je over onder meer automatische klimaatregeling, keyless entry en parkeersensoren achter. Bij de RS ligt het accent op sportiviteit. Niet alleen motorisch (2.0 TSI en 2.0 TDI), ook wat betreft de aankleding, met onder meer speciale lichtmetalen wielen en sportstoelen.

Als je wilt baden in luxe, dan kies je voor de L&K, genoemd naar de grondleggers van het merk, Laurin en Klement. Hierin zit je tot aan je wenkbrauwen in het leer. Bovendien beschik je over een veelheid aan chique goodies, waaronder elektrisch verstelbare stoelen, een ingebouwd navigatiesysteem en een hoogwaardig audiosysteem.

De gefacelifte Octavia van 2017 is vooral herkenbaar aan de dubbele, Mercedes-achtige koplampen en de brede middenbaan in de grille. Aan de binnenkant is de kwaliteit van de materialen opgewaardeerd. Tevens wordt de Octavia leverbaar met onder meer adaptieve cruisecontrol, actieve botswaarschuwing en een verbeterd multimediasysteem.

Wat zijn de zwakke punten van de Skoda Octavia 5E?

De lijst met aandachtspunten bevat weinig ernstige kwalen. De motoren met de gevoelige distributiekettingen zijn immers verruild voor exemplaren met een distributieriem. Houd wel het vervangingsinterval in de gaten. Bij de 1.2 en 1.4 TSI bedraagt dat maar vier jaar. Een riemwissel kost tussen de 425 en 550 euro. Bij de 1.5 TSI is het aanmerkelijk duurder.

Nieuwe distributieriem nodig? Laat meteen de waterpomp preventief vervangen; het onderdeel kost je niet de kop, in tegenstelling tot het arbeidsloon. Over waterpompen gesproken, die van de 1.6 TDI willen nogal eens stuklopen. Is de pomp defect, laat dan meteen de distributieriem vervangen.

Hoewel het meeste DSG-leed ten tijde van deze Octavia wel is geleden, kan het geen kwaad om de versnellingsbak met dubbele koppeling tijdens een proefrit in stads- of fileverkeer aan de tand te voelen. Als de techniek gezond is, moet hij dit zonder horten en stoten doorstaan. Als de DSG-hendel niet meer uit de P-stand wil, zit er waarschijnlijk een storing in de aansturing van de remlichten. Raar maar waar.



Een niet-werkende airco is vaak het gevolg van een lekkende condensor, maar bij de Octavia komt het ook voor dat er een software-update van het systeem nodig is. Een elektronische diagnose geeft uitsluitsel.

“Klinkt de viercilinder 1.2 TSI van je Skoda Octavia als een driecilinder en trilt hij erg? Grote kans dat er een bougiekabel de geest heeft gegeven.”

Benzinemotoren kampen soms met een geknakte vacuümleiding van het brandstofsysteem. De auto reageert dan traag op het gaspedaal, maar een nieuw leidinkje doet wonderen en kost niet de hoofdprijs. Klinkt de viercilinder 1.2 TSI van je Skoda Octavia ineens als een driecilinder en trilt hij meer dan anders? Grote kans dat er een bougiekabel de geest heeft gegeven. Ook dit is een betaalbare quick fix.

Een kwaaltje dat duur kan uitvallen als je er niet op tijd bij bent, is een defecte temperatuurschakelaar. In extreme gevallen kan het tot een oververhitte motor leiden. Dit defect maakt zich meestal kenbaar door een oplichtend motorstoringslampje. Ben je in de markt voor een Octavia met de 1.8 TSI-motor? Weet dan die doorgaans meer olie lust dan goed is voor je portemonnee.

De Octavia is uitstekend tegen roest beschermd, wel kan er door verstopte afvoergaatjes water in de voorportieren blijven staan. Lonkt je Octavia tijdens het manoeuvreren met klotsgeluiden naar de koikarpers van de buurman? Hoog tijd om de portieren te laten afwateren.

Hoeveel kost een leuke Octavia 5E?

Tussen de ruim 400 Octavia's 5E op Marktplaats.nl zit vast wel een auto van je gading. Zoek je niet per se een auto van na de facelift zoekt en neem je genoegen met 105 tot 115 pk? Dan kun je vanaf pakweg 8000 euro al terecht voor een benzineversie met een kilometerstand van meer dan 150.000. Diesels zijn goedkoper. Als je de extra ruimte van een Combi niet nodig hebt, kun je op zoek gaan naar een Octavia hatchback. Die heeft als voordeel dat-ie goedkoper is. Alleen … zie er maar eens eentje te vinden, want ruim 80 procent van de aangeboden Octavia's is een stationwagon!

Onder de auto's met minder dan een ton op de klok vinden we zowaar een Octavia 1.2 TSI Active - zo'n kale, weet je wel - voor 8250 euro. Maar de meeste moeten minimaal 11 tot 14 mille opbrengen. Als je veel snelwegkilometers maakt en/of een caravan hebt, zouden wij minimaal gaan voor een 1.4 of 1.5 TSI. Dan heb je toch wat meer 'vlees op de botten'. Reken in dat geval op prijzen van zo'n 15.000 euro. Een oudere Skoda Octavia RS met 220 of 230 pk, heb je niet voor minder dan 20.000 euro. De jongste, 245 pk sterke variant begint bij ongeveer 27 mille. Octavia's Scout konden we niet vinden.