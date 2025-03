4 redenen om Skoda Superb als hatchback te kopen en niet als stationwagon

Nieuws

Als je het ons vraagt, wordt de hatchback-versie van de Skoda Superb ondergewaardeerd. Zijn kofferbak mag dan minder gigantisch zijn dan die van de populaire Superb Combi, hij heeft zijn eigen voordelen en pluspunten.

Hatchback, ik kijk toch naar een sedan? Ja. Nee. De naamvoering blijft bij Skoda een beetje raar. Hij heeft het lijnenspel van een sedan in combinatie met een grote achterklep en een riante kofferbak. Dan spreken we in de autowereld toch echt van een hatchback.

Zoals gezegd heeft de Superb Hatchback niet zo’n grote kofferbak als de Superb Combi, maar het verschil is kleiner dan je misschien denkt: 645 tot 1795 liter tegenover 690 tot 1950 liter. Daar moet je 180 liter afhalen wanneer je kiest voor de PHEV. Als de Superb Hatchback voor jou ruim genoeg is, dan zwicht je ongetwijfeld voor de onderstaande pluspunten.

1. De Superb Hatchback is goedkoper

Wil je makkelijk 1000 euro verdienen? Of je de Skoda Superb nu met of zonder stekker koopt, de Hatchback is altijd 1000 euro voordeliger dan een Combi. Dat prijsverschil geldt namelijk voor alle uitvoeringen.

De goedkoopste Superb Hatchback is de 42.990 euro kostende 1.5 TSI PHEV en voor de Combi met zo’n zelfde plug-in hybride aandrijflijn ben je dus minimaal 43.990 euro kwijt.

2. De Superb Hatchback rijdt lekkerder

Een opvallend verschil dat veroorzaakt lijkt door een happy little accident in de autofabriek: hatchbacks met een stekker (PHEV) worden standaard geleverd met het Dynamic Chassis Control-pakket. Dat omvat adaptieve schokdempers én progressieve besturing. Het resultaat is een lekkerder rijdende auto.

Klanten voor de Superb Combi zijn jaloers, want dit pakket is niet eens leverbaar voor de basisversie (Edition). Alleen de Business Edition en de Sportline Business zijn er tegen meerprijs mee uit te rusten. Dan hebben we het over een extra kostenpost van respectievelijk 1050 en 850 euro.

3. De Superb Hatchback is gestroomlijnder

Opnieuw een pluspunt dat pijnlijk is voor de Superb Combi-rijder, want hoewel hij kan opscheppen dat de nieuwe Superb Combi de meest gestroomlijnde Skoda-stationwagon ooit is, de Superb Hatchback is nóg gestroomlijnder. Kijk maar naar de Cw-waardes: 0,25 versus 0,23.

Dit helpt de Superb Hatchback aan betere prestaties - het scheelt niet veel, maar toch. In het geval van de mild hybrid 1.5 TSI sprint hij iets sneller naar de honderd (9,1 versus 9,2 seconden) en ligt de topsnelheid een fractie hoger (225 versus 222 km/h). Het brandstofverbruik ligt juist lager: 5,2 versus 5,3 l/100 km. Bij de PHEV zorgt het lagere verbruik voor 3 kilometer extra EV-range (136 vs. 133 km).

4. De Superb Hatchback kun je gratis opladen (soort van)

Zoals je weet, wordt de motorrijtuigenbelasting berekend op basis van het leeggewicht van de auto. En de gewichtsklasse loopt van 1651 tot 1750 kg en van 1751 tot 1850 kg, enzovoort. Het geeft dan ook een kick als het kentekengewicht van jouw auto een paar kilo onder het omslagpunt ligt. En dat is hier het geval: de Superb Hatchback PHEV weegt 1749 kg en met de Combi PHEV is Skoda uitgeschoten naar 1754 kg …



Dat maakt precies het verschil tussen 228 en 248 euro aan wegenbelasting betalen (tarieven Utrecht, PHEV in 2025). En nou klinkt twee tientjes per kwartaal niet als veel geld, dus denk liever zo: met het ‘belastingvoordeel’ van de Superb Hatchback kun je één keer per maand gratis je batterij opladen.