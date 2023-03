TEST - Wat is anno 2023 nog het verschil tussen een Skoda en een Seat?

Skoda en Seat gebruiken techniek van Volkswagen om de Skoda Octavia Combi en Seat Leon Sportstourer te bouwen. Dezelfde motor, dezelfde versnellingsbak en hetzelfde onderstel. Bestaan er nog onderlinge verschillen of is het allemaal een pot nat?

Om de subtiele verschillen tussen Skoda en Seat te bespreken, baseren we ons op onze uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 03/2023. Daarin vergelijken we de Octavia Combi en Leon Sportstourer op maar liefst 43 onderdelen. Daarbij komen de verschillen vanzelf bovendrijven:

Elk merk zijn eigen vormgeving

De Octavia Combi is een paar centimeter langer, breder en hoger dan de Leon Sportstourer. Hun vormgeving straalt dit ook uit: de grote Skoda oogt ronder en weldoorvoed, de Seat lijkt op een tengere hardloper. Die vergelijking gaat ook op als je de Skoda Fabia met de Seat Ibiza vergelijkt, of de Karoq met de Ateca.

Bij Skoda denken ze praktisch

De Seat heeft heel weinig fysieke knoppen. In de Skoda vergemakkelijkt een rij fysieke knoppen de bediening. Ook is de Octavia Combi stiller, heeft hij grotere opbergvakken en is-ie voorzien van simpele handigheidjes zoals een paraplu in de bestuurdersdeur. Gek genoeg is toch de kofferbak van de Leon Sportstourer handiger in gebruik.

Bij Seat denken ze sportief

Voor een aangenaam potje sturen moet je de Seat hebben. Want of je nu in de Sport-stand rijdt of in een andere modus, hij volgt alle stuurbevelen gehoorzaam en spontaan op. Zijn voorspelbare rijgedrag geeft elke bestuurder het zelfvertrouwen om sneller te gaan en de auto harder te pushen. Je kunt altijd terugvallen op de rotsvaste wegligging en krachtige remmen. Dat zijn als het ware je steunwieltjes.

Skoda wil dat je meer geld uitgeeft

In het geval van deze stationwagons hanteert Skoda een lagere basisprijs, maar moet je vaker je portemonnee trekken voor opties. Zo heeft de Leon Sportourer standaard zij-airbags op de achterbank en vraagt Skoda daar 300 euro voor. Een variabele laadbodem in de kofferbak? Standaard bij Seat, 240 euro bij Skoda. Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel? 540 euro extra, alstublieft.

Het zal wel komen doordat in Spanje altijd de zon schijnt, maar Seat doet niet aan een verwarmbare achterbank of voorruit. Skoda wel.

Skoda blijft de ruimtekoning

In de Octavia heb je de meeste ruimte. Zowel op de voorstoelen als de achterbank is de bewegingsvrijheid riant. Ook de kofferbak valt groter uit, je krijgt om precies te zijn 20 tot 100 liter extra. Achterin past 640 tot 1700 liter bagage. De Leon gaat tot 620 – 1600 liter.

Conclusie

Deze vergelijking laat zien dat de MQB-modellen niet een pot nat zijn. Zo biedt de Skoda Octavia Combi de meeste bewegingsvrijheid, de grootste kofferbak en een weldadiger veercomfort. De sportieve Seat Leon Sportstourer bezorgt je meer rijplezier. Evengoed is het een spannende strijd die de Skoda weliswaar wint, maar niet met een enorm verschil. Zo blijft kiezen tussen de MQB-broertjes toch vooral een kwestie van smaak. Ik geef zelf de voorkeur aan de vele binnenruimte, de eenvoudige bediening en het zakelijke design van de Octavia Combi.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 3/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.