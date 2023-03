Skoda Octavia Combi vs Seat Leon Sportstourer: de grootste kofferbak is niet altijd de beste

De Skoda Octavia Combi en de Seat Leon Sportstourer zijn net broertjes: ze hebben dezelfde genen, maar hun karakters verschillen. Dat krijg je als de een opgroeit in Tsjechië en de ander in Spanje. Wij testen beide stationwagons met 150 pk, mild hybrid-techniek en een automaat.

Als je Auto Review leest, weet je dat Skoda en Seat beide het MQB-platform van Volkswagen gebruiken voor hun stationwagons. In dit bericht, een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 03/2023, vergelijken we hun binnenruimte, gebruiksgemak en rijcomfort.

De Skoda heeft de grootste, de Seat de handigste

Als het MQB-platform een kleurplaat is die de Volkswagen-merken zelf mogen inkleuren, dan legt Skoda de prent eerst onder het kopieerapparaat en klikt op ‘vergroten’. De Octavia Combi is namelijk een paar centimeter langer, breder en hoger dan de Leon Sportstourer.

In de Octavia heb je dan ook de meeste ruimte. Zowel op de voorstoelen als de achterbank is de bewegingsvrijheid riant. Ook de kofferbak valt groter uit, je krijgt om precies te zijn 20 tot 100 liter extra. De Leon Sportstourer heeft dan weer een hoger laadvermogen (547 versus 501 kg) en zijn kofferbak in handiger in gebruik. Zo ligt de bagagevloer net iets hoger, waardoor je (zware) spullen amper over een drempel hoeft te tillen. En door het neerklappen van de rugleuning creëer je een vlakkere laadvloer dan in de Octavia Combi. Daarin moet je je bagage schuin omhoog duwen. Bovendien krijg je bij Seat standaard een variabele laadbodem, Skoda brengt daarvoor 240 euro in rekening.

Daar staat dan weer tegenover dat Skoda twee van de drie Octavia-uitvoeringen standaard voorziet van een elektrisch te openen en sluiten achterklep, terwijl Seat die functie in een technologiepakket van 1735 euro heeft ondergebracht.

Zo comfortabel is de Skoda Octavia Combi

De Skoda incasseert richels, scheuren en gaten in het wegdek soepeler dan de sportief afgestelde Seat. De vooras van de Sportstourer is ronduit stoterig bij lage snelheden. Volledig beladen valt juist de achteras door de mand: hij geeft dwarsrichels behoorlijk lomp door aan de inzittenden. De zachter geveerde Combi maakt van zulke oneffenheden geen heisa. Alleen als het wegdek bijna uiteenvalt van ouderdom en ellende, verliest het onderstel zijn kalmte. Dan volgen de oneffenheden elkaar te snel op en deint de carrosserie als een drilpudding.

De Skoda is de stillere auto en hij heeft handige grote opbergvakken. Seat slaat terug met elektronische airconditioning met geen twee, maar drie klimaat­zones. Daar zijn de passagiers op de achterbank maar wat blij mee. Bij de Octavia Combi is deze derde klimaatzone gereserveerd voor het topmodel; de door ons geteste Business ­Edition Plus. Die heeft ook stoelverwarming en een verwarmbare voorruit.

Voor 180 euro plaatst Skoda ook een verwarmbare achterbank. Het zal wel komen doordat in Spanje altijd de zon schijnt, maar Seat doet niet aan een verwarmbare achterbank of voorruit. Stoelverwarming zit in hetzelfde pakket als de elektrische achterklep (1735 euro).

Conclusie

Skoda’s staan bekend om hun grote kofferbakken en die van de Octavia Combi is dan ook 20 tot 100 liter groter dan die van de Seat Leon Sportstourer. Maar zoals de titel boven dit bericht al verklapt, is de grootste kofferbak niet altijd de beste. Dan doelen we op het extra gebruiksgemak wat je bij de Seat krijgt. Namelijk een vlakkere laadvloer (met alles plat) en een variabele laadbodem als standaard.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 3/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.