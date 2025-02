Nieuws

Anno 2025 hebben veel consumenten Seat niet meer scherp op het netvlies. Zonde, want sinds kort vind je hier de goedkoopste plug-in hybride van het land.

In 2000 verkocht Seat nog ruim nieuwe 21.000 auto's in Nederland. Dat is meer dan Renault vorig jaar deed (bijna 19.000 stuks). Seat stond hiermee destijds in de top 10 van populairste automerken, waar het vorig jaar met 5764 verkopen ternauwernood in de top 20 wist te blijven.

De schuld van Volkswagen

Dat Seat een beetje in de vergetelheid is geraakt, is deels de schuld van eigenaar Volkswagen. Die liet iedereen lange tijd in het ongewisse over het voortbestaan van het merk. Dit gebeurde nadat het sportlabel Cupra losgeweekt werd en als zelfstandig merk verder ging. Er gingen zelfs geruchten dat Seat helemaal zou verdwijnen. Later werd bekend dat het een mobiliteitsmerk wordt dat onder meer elektrische stepjes zou verkopen en geen auto's meer.

Goedkoopste plug-in hybride

Inmiddels zijn we in 2025 aanbeland en bestaat Seat nog steeds, al schreeuwt het dit niet van de daken. Het merk is dus een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar sinds kort vind je bij Seat wel mooi de goedkoopste plug-in hybride van Nederland, de Seat Leon Plug-in hybride. Door nieuwe uitvoeringen toe te voegen is-ie opeens 5000 euro goedkoper geworden.

Seat Leon Plug-in hybride: actieradius

De prijzen van de Seat Leon Plug-in hybride beginnen voortaan bij 34.990 euro voor de hatchback. En hiermee heeft Seat de goedkoopste PHEV van Nederland te pakken. Mét een relatief grote batterij van 25,8 kWh (bruto) en als gevolg hiervan een prima elektrische actieradius van 132 kilometer.

Weliswaar op papier, maar uit onze actieradiustest met de Volkswagen Golf GTE blijkt dat je hier in de praktijk makkelijk 100 kilometer aan overhoudt.

De Seat Leon Sportstourer is er ook als 204 pk sterke plug-in hybride. De prijzen hiervan vallen 1000 euro duurder uit, dus vanaf 35.990 euro. Of je nu de hatchback of de stationwagon kiest, in beide gevallen krijg je het simpelste uitrustingsniveau Style. Toch heb je dan lichtmetalen wielen (17 inch), ledverlichting voor en achter, een 10,4-inch touchscreen (met Apple CarPlay en Android Auto) en comfortstoelen.



5000 euro goedkoper dan Volkswagen Golf



De Seat Leon PHEV is nu 5000 euro goedkoper dan een gelijk gemotoriseerde Volkswagen Golf (vanaf 39.990 euro). Maar dan krijg je wel een achteruitrijcamera (de Leon heeft alleen parkeersensoren) en automatische airconditioning met 3 zones in plaats van 1 zoals bij de Leon.

Tot slot: voor de fraaie rode kleur die je op de foto hierboven ziet, moet je per se de duurdere FR Business nemen. Die is er vanaf 39.990 euro, waarmee je niet meer in de goedkoopste plug-in hybride auto van Nederland rijdt.