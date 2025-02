De goedkoopste PHEV van Nederland is ineens 1750 euro te duur

Nieuws

Een week geleden introduceerde Seat de goedkoopste plug-in hybride van Nederland. Nu komt Mazda met een nog voordeliger aanbod.

Seat lanceerde op 3 februari de 34.990 euro kostende Style-uitvoering van de Seat Leon PHEV. Daarmee had Seat de goedkoopste PHEV van Nederland te pakken. Mét een relatief grote batterij van 25,8 kWh (bruto) en als gevolg hiervan een prima elektrische actieradius van 132 kilometer. Hieronder linken we naar dat bericht.

4000 euro korting voor Mazda MX-30 R-EV

Dat laat Mazda niet over zijn kant gaan en dus gooit het de Mazda MX-30 R-EV in de aanbieding. Hoewel dit strikt genomen een elektrische auto met range extender is, behoort hij evengoed tot de club van de plug-in hybrides. Mazda pocht zelf met de woorden: plug-in hybride opnieuw uitgevonden.

Dankzij 4000 euro instapvoordeel, ben je nu al voor 33.240 euro de trotse eigenaar van deze eigenzinnige Mazda. Dat maakt ‘m 1750 euro goedkoper dan de ‘goedkoopste PHEV van Nederland’. En het leuke is dat de MX-30 ook een relatief grote batterij heeft – voor PHEV-begrippen dan. Met 17,8 kWh kun je 85 elektrische kilometers afleggen. En hij ondersteunt snelladen, net als de Seat Leon.

Dit maakt de Mazda MX-30 R-EV uniek

Om te zien wat de Mazda MX-30 R-EV echt uniek maakt, moet je onder de motorkap duiken. Daar tref je behalve een elektromotor, ook een verbrandingsmotor aan. En dan niet eentje van de traditionele soort, maar een rotatiemotor. Die zijn veel compacter en staan bekend om hun vrijwel trillingvrije loop. Helaas blinkt de motor niet uit in zuinigheid …

De 0,8-liter, 75 pk sterke rotatiemotor wordt alleen gebruikt om de generator aan te slingeren en drijft nooit de wielen aan. Als je met een volgeladen batterij wegrijdt, is de rotatiemotor in ruste, maar naarmate de stroomreserve slinkt, zul je hem steeds vaker horen knorren. Hieronder lees je de hele test.



Conclusie

De Mazda MX-30 R-EV oogt leuk, rijdt prettig en is nu de goedkoopste PHEV van Nederland. Maar gezien de matige bruikbaarheid van de achterbank (want suicide doors) is de Seat Leon PHEV zonder twijfel de praktischer auto. Zeker als je voor stationwagon gaat.

Meer gratis autonieuws en de test van de week lees je in onze nieuwsbrief!