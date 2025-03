Mazda bouwt voor jou een superzuinige zescilinder op benzine

Nieuws

Veel automerken zijn volop bezig met elektrische modellen en nieuwe batterijtechniek. Ook Mazda, getuige de 6e. Daarnaast steekt het merk geld in een nieuwe superefficiënte benzinemotor. Die ook als zescilinder op de markt komt.

Eigenlijk dachten we dat het Japanse merk met de komst van de Mazda 6e eindelijk helemaal was overgelopen naar het BEV-kamp. We dachten dan ook dat de in november aangekondigde Skyactiv-Z niet meer van de grond zou komen, maar niets is minder waar. De Japanners zijn ook nog steeds bezig met benzinegestookt spul.



'Ideale verbrandingsmotor' komt al in 2027

Sterker nog, het eerste model met deze ideale, compleet nieuwe verbrandingsmotormotor staat al concreet in de planning. Dat wordt de volgende generatie Mazda CX-5. De nieuwe SUV komt eind 2027 op de markt en krijgt een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met door Mazda zelf ontwikkelde hybride-techniek. De motor voldoet aan de strenge Euro 7-normen die in 2027 van kracht worden.

Mazda Skyactiv-Z ook als zescilinder

Mazda claimt dat de nieuwe krachtbron een ‘nog hogere thermische efficiëntie en een aanzienlijk breder werkgebied’ heeft dan de huidige Skyactiv-G en Skyactiv-X-motoren. In gewonemensentaal: de motor zet meer energie om in voortstuwing en heeft minder energieverlies in de vorm van warmte. De techniek die Mazda bij deze viercilinder gebruikt, wordt ook toegepast op grotere zescilinder lijnmotoren.



Ook rotatiemotor profiteert van techniek Skyactiv-Z

En nog opvallender: ook de rotatiemotor profiteert van de nieuwe technologie. Ruim een jaar geleden blies Mazda het rotatiemotorteam nieuw leven in, met als doel de iconische techniek verder te ontwikkelen. Vooral om deze in te zetten als range-extender voor auto’s waarbij een elektromotor voor de aandrijving zorgt. Als autoliefhebbers juichten we dit toe, maar heel overtuigend vonden we het nog niet, toen we de Mazda MX-30 R-EV 170 testten.

Ook de beloofde efficiency en het koppel van de Skyactiv-X-motoren in de Mazda 3 en Mazda CX-30 viel een beetje tegen. De met veel tamtam geïntroduceerde viercilinders brachten dan ook niet het verkoopsucces waarop Mazda had gehoopt. Toch blijft het merk geloven in de technologie. Want de Skyactiv-Z wordt een doorontwikkeling van de Skyactiv-X.

Optimale verbranding

De motor maakt gebruik van SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), een systeem dat schakelt tussen gewone vonkontsteking en compressieontsteking, afhankelijk van de rijomstandigheden. Het doel? De zuinigheid en snelle koppelopbouw van een diesel, gecombineerd met de toerengretigheid, geruisloosheid en schone emissies van een benzinemotor.

Met Skyactiv-Z met nieuwe technologie om de warmteverliezen te beperken, wil Mazda ‘de optimale verbranding’ bereiken. Dat wil zeggen zo schoon en zo efficiënt mogelijk. Daarbij speelt het lucht-brandstofmengsel een cruciale rol en moet het rendement ongebruikelijk hoog zijn.

Veel schoner, zonder pk-verlies

Mazda zal na de introductie van Skyactiv-Z meer dan de helft van zijn motorvarianten schrappen. De nieuwe technologie maakt de motor niet alleen schoner, maar behoudt ook het vermogen. Het aanpassen van bestaande motoren aan de strengere emissienormen zou tot 30 procent vermogensverlies hebben betekend, maar Skyactiv-Z voldoet aan alle uitstooteisen zonder in te leveren op prestaties.

En de rotatiemotor? Die blijft bestaan als range-extender, maar Mazda werkt aan een krachtiger versie met twee rotors voor een Amerikaans model. Deze techniek werd al getoond in een oogstrelend studiemodel, de Mazda Iconic SP-studiemodel. En we blijven hopen dat Mazda die auto ooit in productie neemt.