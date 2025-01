Meest onbegrepen elektrische auto verdwijnt uit Nederland

Nieuws

Bij de piepkleine facelift van de plug-in hybride Mazda MX-30 R-EV moet je zoeken naar de uiterlijke veranderingen. Maar de grootste verandering voltrok zich in stilte: de elektrisch Mazda MX-30 is heel sneaky uit de prijslijst verdwenen.

De MX-30 van Mazda wordt geprezen om zijn design, maar is tot nu toe geen kaskraker. Begin 2025 kondigde Mazda een facelift aan voor de MX-30 R-EV, de plug-in hybride met wankelmotor. Die andere, volledig elektrische versie, werd met stille trom uit de prijslijst gehaald. Daarmee komt een vroegtijdig einde aan Mazda's eerste elektrische model. De Japanners hebben tot de komst van de fraaie Mazda 6e helemaal geen elektrische auto’s in het aanbod.

MX-30 had een te kleine actieradius

Het verdwijnen van de elektrische MX-30 is geen verrassing. De verkoopaantallen waren vanaf het begin slecht en dat heeft grotendeels te maken met de beperkte actieradius van in het gunstigste geval 200 kilometer. Bij de onthulling van de MX-30 in 2020 wankelde de theorie van Mazda al een beetje. Mensen rijden gemiddeld maar 48 kilometer op een dag, redeneerden de Japanners. Waarom zou je dan een groot en zwaar batterijpakket monteren?

Marketingpraat

Om de beperkte actieradius goed te praten, paste Mazda een marketingtruc toe: het speelde de klimaat-troefkaart uit. Voordat hij in de showroom staat, heeft een elektrische auto het milieu namelijk zwaarder belast dan een auto op benzine of diesel. Mazda rekende voor dat het omslagpunt voor de MX-30 ‘al’ bij 50.000 kilometer ligt, als je hem vergelijkt met een benzineauto die 95 gram CO2 per kilometer uitstoot. Hoe groter de batterij, des te later het omslagpunt komt.

Mazda's conclusie: voor het klimaat kun je beter een MX-30 kopen dan een Tesla Model 3. Maar een elektrische auto met een actieradius van 200 kilometer is in de praktijk gewoon onhandig. Als je dat al haalt in de winter. De MX-30 was bovendien geen snellaadwonder, zelfs bij het mini-batterijtje van 37 kWh duurde het een halfuur totdat hij van 10 naar 80 procent was opgeladen.

Mazda 6e als alternatief voor Tesla Model 3

De redding is nabij, want de Mazda 6e is een verrukkelijk alternatief voor de Tesla Model 3. De klimaatberekening van de MX-30 is verscheurd: Mazda gaat nu ook voor grote en zware batterijpakketten. De stijlvolle hatchback wordt leverbaar met twee accupakketten: 68,8 kWh (479 km) en 80 kWh ( 552 km).

Snelladen gaat nu daadwerkelijk snel; de batterij van 68,8 kWh is met 200 kW in 22 minuten op te laden (10 tot 80 procent). De nieuwe Mazda 6e staat vanaf zomer 2025 bij de dealer, met een prijs onder 45.000 euro. De exacte bedragen worden in het voorjaar bekendgemaakt.