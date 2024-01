TEST: Mazda MX-30 R-EV - actieradius met deze bijzondere truc omhoog naar 680 kilometer

De elektrische Mazda MX-30 is een leuke, sympathieke auto. Alleen is-ie allesbehalve praktisch. En dan met name vanwege zijn kleine accupakket. De MX-30 R-EV heeft een nóg kleinere batterij, maar combineert die met een eigenwijs Mazda-trucje. Zo wordt de actieradius ruim drie keer zo groot ...



We rijden over een provinciale weg in Zuid-Duitsland en kijken uit op een rustgevend dashboard, waarbij het infotainmentscherm nu eens niet de kapsones van een bioscoop heeft. Met zijn aankleding van wolachtige stof, kurk en zacht (kunst)leer, doet het interieur van de Mazda MX-30 bijna knus aan. De besturing is direct en communicatief, de elektromotor zoemt bescheiden op de achtergrond. Hoewel het onderstel vrij stevig is, is er geen onvertogen rammel te horen. Zelfs niet wanneer we over de kinderkopjes in het oude centrum van Augsburg rijden.

Volg alle Mazda-berichten op autoreview.nl via onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****!

Mazda MX-30 actieradius gestegen tot 680 kilometer



Dit wordt een relaxte rit, want we weten ook dat het bereik van deze nieuwe MX-30 R-EV geen 200, maar tot wel 680 kilometer bedraagt! Wie nu denkt dat de Japanners een baanbrekende batterij-ontdekking hebben gedaan, moeten we teleurstellen. Zoals wel meer fabrikanten dat doen, heeft Mazda van de MX-30 een plug-in hybride gemaakt – maar dan wel anders dan anders.

Rotatiemotor als generator

Om te beginnen is de MX-30 R-EV is geen parallel-, maar seriehybride. De verbrandingsmotor dient alleen om de generator voor het accupakket aan te drijven, terwijl alleen de elektromotor zijn kracht naar de voorwielen stuurt. Pioniers als de BMW i3 met range extender en de eerste Opel Ampera deden het ook op die manier. Maar toch ook weer niet …



Mazda zet bij de MX-30 R-EV namelijk geen traditionele viertaktmotor in om de elektromotor van energie te voorzien, maar een rotatiemotor. Dat het merk voor dit ­concept kiest, komt niet uit de lucht vallen. Mazda heeft een lange geschiedenis met de rotatiemotor, ook bekend onder de naam wankelmotor. Niet omdat-ie wiebelt, maar omdat hij werd uitgevonden door Felix ­Wankel.

2 miljoen Mazda's met rotatiemotor



De ‘wankel’ leek eind jaren 60 de motor van de toekomst, maar al snel kwamen er diverse kinderziekten aan het licht. Mede hierdoor werd de aanvankelijk bejubelde NSU Ro80 een commerciële flop. Nadat Mazda de licentie van Wankel had gekocht, maar het concept een slecht imago kreeg, gingen de Japanners zelf spreken van de rotary engine, of ‘rotatiemotor’. Mazda schaafde decennialang aan de olie-afdichtingen en verbeterde de efficiëntie. Tot 2011 liepen er zo’n 2 miljoen Mazda’s met rotatiemotor van de band, waarvan de Mazda RX-8 de laatste was. Tot nu …

Hoezo trillingvrij?



We vervolgen onze mobiele zen-ervaring in de Mazda MX-30, al is het gedaan met de rust wanneer we het gaspedaal even flink intrappen. Een rotatiemotor mag vanwege zijn compacte afmetingen en lage gewicht dan ­uitermate geschikt zijn als range extender, van de beroemde trillingvrije loop merken we niet veel. Onder belasting voelen en horen we hem flink knorren. Zonder dat de auto er nu als een getergd wild zwijn ­vandoor knalt.



“De Mazda MX-30 is een klein crossovertje, maar weegt evenveel als 10 sumoworstelaars.”

De honderdsprint van 9,1 seconden is vlot genoeg, maar we slaan er niet steil van achterover. Al is dat niet te wijten aan de 0,8-liter grote, 75 pk sterke eenschijfs rotatiemotor. Want hoe die ook zijn best doet, meer dan de 170 pk van de elektromotor gaat er niet naar de voorwielen. Dat lijkt heel wat voor een 4,40 meter lang crossovertje, maar de MX-30 weegt evenveel als 10 sumoworstelaars (1778 kg).



Verbruik Mazda MX-30 R-EV



We nemen gas terug en de rotatiemotor komt weer tot rust. Terwijl we verder ­zoemen, zien we dat het gemiddeld benzineverbruik van 1,0 l/100 km (1 op 100) door het snelle tussenstukje flink is opgelopen. Tja, rotatiemotoren staan niet bekend om hun matige drinkgewoonten. Al is het eenschijfs exemplaar in de MX-30 R-EV volgens Mazda efficiënter dan ooit. Dat is te danken aan directe benzine-inspuiting en de hoge ­compressieverhouding (11,9:1). Zet je de maximale actieradius van 680 kilometer echter af tegen het bereik van de elektro­motor (85 tot 110 km) en de inhoud van de tank (50 liter), dan is de rotatiemotor nog altijd behoorlijk dorstig.



Naar wens uitstootvrij rijden



Als je rustig wegrijdt en de batterij is vol, is de rotatiemotor in ruste. Naarmate de rit vordert en de stroomreserve slinkt, zul je steeds vaker het rotorsymbooltje op het instrumentenpaneel aan zien floepen. Dat wordt akoestisch ­begeleid door het typische rotatiemotorgeluid. In de Charge-modus hoor je dit constant, omdat de rotatiemotor het accupeil dan op het actuele niveau houdt. Dat doe je als je zeker wilt weten dat je verderop in de stad de EV-stand kunt kiezen om uitstootvrij te rijden. In de Normal-stand maakt de ­techniek zijn eigen keuzes, die vooral op optimale efficiëntie gestuurd worden.

Mazda MX-30 R-EV is geen zuinigheidswonder



Tijdens een vlotte rit over Duitse binnenwegen varieerde onze snelheid tussen de 50 en 100 km/h. Daarbij slurpte het rotatiemotortje ongeveer 2,5 liter benzine per 100 kilometer weg (1 op 40), maar toen we op de autobahn tussen de 120 en de topsnelheid van 140 km/h reden, steeg het gemiddelde tot 4,1 l/100 km (1 op 24,4). Dat maakt de Mazda MX-30 niet meteen tot een schrikbarende zuipschuit, maar een zuinigheidswonder is het evenmin.



Snelladen met maximaal 36 kW



Hoe dan ook, als je zelden langere ritten maakt, kalm rijdt en zo veel mogelijk stekkert, hoef je bijna nooit te tanken. Over dat stekkeren gesproken: aan een 11 kW-drie­faselader gaat de 17,8 kWh grote batterij in zo’n 50 minuten van 10 naar 80 procent. 'Snelladen' doet-ie met maximaal 36 kW en dan heb je 25 minuten de tijd om je social media te updaten en je koffie met gebak naar binnen te werken.



Onpraktisch voor achterpassagiers



Met de nieuwe aandrijflijn is de Mazda MX-30 een stuk praktischer geworden. Maar verder is de auto helemaal zichzelf gebleven, inclusief zijn leuke, maar onpraktische carrosserie. De wijd openslaande voorportieren heten de voorste inzittenden warm welkom. Daarentegen worden achterpassagiers minder gastvrij onthaald. Zo kun je pas via de suicide doors naar binnen, als eerst de voorportieren opengemaakt zijn.

“Wie soepel de achterbank weet te bereiken, is medaillemateriaal voor het WK turnen.”

Als je vervolgens soepeltjes de achterbank weet te bereiken, ben je óf jonger dan 18 jaar, óf je bent medaillemateriaal voor het volgende WK turnen. Wij constateren na een moeilijke lenigheidsoefening dat de beenruimte achterin karig is en de hoofdruimte evenmin overhoudt. De kofferbakinhoud van 361 liter is in dit segment geen uitschieter, maar wel ruim voldoende.

Prijs Mazda MX-30 R-EV



De Mazda MX-30 R-EV is er vanaf 36.990 euro. Daarmee is-ie 500 euro duurder dan de volledig elektrische MX-30 EV met de Prime-Line-uitrusting. Bovendien grijp je naast de aanschafsubsidie van 2950 euro. Wie verliefd is op de MX-30, zal zich daardoor niet laten weerhouden. Dat de stekkerhybride wél een goed bereik heeft, is veel belangrijker. Met zijn andere onpraktische trekjes zul je moeten leren leven – zoals ook het trekgewicht van 0 kilogram.