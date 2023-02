Benzine vs. elektrisch: test Mazda CX-30 en Mazda MX-30 - wat is de beste koop?

Bij Mazda voeren ze allerlei argumenten aan waarom ze het accupakket van de elektrische Mazda MX-30 klein hebben gehouden. Een vergelijking met de Mazda CX-30 maakt duidelijk of dit een slimme keuze is geweest.

Als je de Mazda MX-30 en CX-30 naast elkaar zet, lijkt het wel een twee-eiige tweeling. Deels is dat ook het geval, want de compacte crossovers staan op hetzelfde platform. De CX-30 is leverbaar met drie motorvarianten, met 122, 150 en 186 pk. Voor deze vergelijking gaan we uit van de 150 pk-versie, de CX-30me-Skyactiv G 2.0 150. Bij de volledig elektrische Mazda MX-30 valt er technisch gezien niets te kiezen. De enig leverbare batterij heeft een capaciteit van 35,5 kWh en de elektromotor is er uitsluitend met een vermogen van 145 pk. Wel wordt binnenkort ook de Mazda MX-30 plug-in hybride leverbaar - met rotatiemotor (!) en een vermogen van 170 pk.

Actieradius Mazda MX-30



Het kleine accupakket van de MX-30 is een bewuste keus van Mazda. Het houdt zowel de prijs als het gewicht relatief laag. Daarnaast is de milieu-impact van een klein accupakket minder groot. Dat geldt helaas eveneens voor de actieradius (200 km volgens WLTP-norm). Dat kritische geluid wuift Mazda weg door te stellen dat de gemiddelde bestuurder per rit niet meer dan 40 kilo­meter aflegt.

Mazda CX-30 is ruimer dan MX-30



Ondanks zijn vrij compacte afmetingen, biedt het benzinebroertje van de Mazda MX-30 voldoende ruimte. Als volwassene kun je fatsoenlijk achter in de Mazda CX-30 zitten. In de kofferbak van 430 tot 1406 liter kun je best veel spullen kwijt. In de MX-30 gaat het er minder riant aan toe. Als volwassene ga je niet voor je lol achterin zitten. De zogenaamde freestyle doors openen achterwaarts, maar pas als je eerst de voorportieren opent. Vervolgens moet je je door een krappe opening naar binnen turnen. Wanneer je de moeizame entree zonder kleerscheuren hebt doorstaan, word je geconfronteerd met een krappe zitplaats. De kleine zijruiten en schuin liggende C-stijlen maken de ruimtebeleving er niet beter op. Ook de bagageruimte is duidelijk kleiner dan die van de CX-30.

MX-30 is ideale stadsauto

Voor in de Mazda MX-30 zit je prima en geniet je net als in de CX-30 van een strak, mooi afgewerkt dashboard, met merendeels prettig aanvoelende materialen. Wel zouden de voorstoelen iets meer zijdelingse steun mogen bieden.



De MX-30 is de prettigste stadsauto van dit duo. Zoals elke EV staat zijn koppel onmiddellijk paraat. Dat zorgt er samen met het lichtvoetige rijgedrag voor dat je pijlsnel door het drukke verkeer flitst.



De Skyactiv-benzinemotoren van Mazda zijn licht en zuinig, maar hebben bij lage toerentallen weinig power in huis. Vergeleken met zijn elektrische broertje, komt de CX-30 de ­eerste meters traag op gang. Ondanks de mild hybride-ondersteuning door de 24V­­­-startmotorgenerator.



Op de snelweg



Buiten de stadsgrenzen worden de kaarten opnieuw geschud. Dan sprint de CX-30 in 8,8 tellen naar de 100 km/h, 0,8 seconde sneller dan de MX-30. Ondanks een stevige rijstijl, waarbij we de pook met genoegen door de fijne zesbak roeren, verbruikt de CX-30 gemiddeld 7,0 liter benzine per 100 kilometer (1 op 14,3). Zijn topsnelheid van ‘bijna 200 km/h’ is leuke verhaalstof in de kroeg, terwijl je met de top van de MX-30 (140 km/h) niet eens indruk maakt op een theekransje in het verzorgingstehuis.



Benzine wint van elektrisch



Toch is dat niet het grootste pijnpunt van de elektrische Mazda. Dat is de actieradius, die ook al niet wordt geholpen door het ­relatief hoge stroomverbruik. Op ons gevarieerde testtraject komt de Mazda MX-30 slechts 162 kilometer ver. Dat is voor de meeste mensen simpelweg te weinig, daar kan geen Japans verkooppraatje iets aan doen.



Kortom, de Mazda MX-30 is een fijne auto, zolang je binnen de bebouwde kom blijft, nooit volwassenen op de achterbank vervoert en zelden meer dan 150 kilometer aflegt. Je moet er dus heel bewust voor kiezen. Met de aanschaf van de MX-30 maak je een statement. Nee, dan de Mazda CX-30; daarmee haal je een fijn rijdende, ruime alleskunner met een riante actie­radius in huis. De extra kosten ten opzichte van de MX-30 zouden wij graag op ons nemen.

Kosten Mazda CX-30 en Mazda MX-30



CX-30 MX-30 Basisprijs 36.390 36.440 EV-subsidie - 2950 Totaalprijs 36.390 33.490 Private lease 1 555 499 Restw. na 4 jr. € / % Afschrijving/mnd. Allriskverz./mnd. 2 Benzine/energie/mnd. 3 Wegenbel./mnd. 4 Onderhoud Totaal/mnd.

(incl/excl.afschr.) Totaal/km

(incl./excl. afschr.) 20.451/56,2 332 42 160 58 74 666/

334 53,3/

26,7 ct 18.922/56,5 303 47 123 24 71 568/

265 46,1/

20,4 ct

1) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden. Bij de elektrische versie is de maandelijks te ontvangen overheidssubsidie (2950 euro) in het bedrag verrekend; 2) Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 15.000 km/jaar; 3) Per maand, op basis van 15.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 1,83 euro per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,50 euro per kWh; 4) EV’s t/m 2024 mrb-vrij, in 2025 kwarttarief, per 2026 benzinetarief