Mazda: "Klanten willen liever betaalbare auto op benzine dan elektrische auto"

Bij Mazda vind je nog maar één elektrisch model, de Mazda MX-30. En die verkoopt, oneerbiedig gezegd, voor geen meter. In ieder geval niet in Amerika, waar de auto dan ook van de markt is gehaald. Toch ziet Mazda geen reden voor paniek.

Amerikanen willen de Mazda MX-30 niet. Halverwege 2023 stuurde Mazda dan maar een persbericht de deur uit waarin het aankondigde de elektrische auto van de markt te halen. Mazda ging zich richten op grote plug-in hybride modellen die beter in het straatje van de Amerikaanse consument passen.

De piepkleine actieradius van 200 kilometer (WLTP) zat een succes in de weg. Voor Mazda reden om de MX-30 met een range extender te leveren, maar die wordt niet naar Amerika verscheept. En ook de aangekondigde elektrische Mazda EZ-6 steekt de Grote Plas niet over.

'Klanten willen betere prijs-kwaliteitsverhouding'

Je zou bijna zeggen dat Mazda geen succes wil in Amerika, maar niets is minder waar. Volgens CEO Masahiro Moro verkoopt Mazda in Amerika juist wat consumenten willen: een betaalbare auto met een betrouwbare verbrandingsmotor in plaats van een elektrische auto. Ze willen simpelweg een betere prijs-kwaliteitsverhouding, aldus Moro op motor1.com.

"We zijn zeer zeker in staat om elk model een vorm van elektrificatie te geven, zoals mild en plug-in hybrid, maar als we puur naar de Amerikaanse consument kijken, zien we dat ze maar één ding willen: betere en betrouwbaardere benzinemotoren."

'Nog lange toekomst voor verbrandingsmotor'

De Japanse CEO ziet nog een lange toekomst voor de verbrandingsmotor weggelegd. Hij verwacht dat tegen 2030 nog altijd twee derde van de Amerikanen een auto met alleen een verbrandingsmotor koopt, of een mild hybrid. De rest van de koek is weggelegd voor plug-in hybrides en EV's. Met andere woorden: over 5 jaar hebben de meeste nieuw verkochte auto's in Amerika nog gewoon een traditionele benzinemotor aan boord.

Altijd een beetje eigenwijs

Mazda is altijd een beetje eigenwijs geweest. Waar andere merken hun betaalbare cabrio's al lang overboord hebben gekieperd, houdt Mazda vast aan de Mazda MX-5. En waar de motorinhoud bij andere merken sneller slinkt dan de gletsjers van de Noordpool, is de Mazda 3 doodleuk leverbaar met een stevige 2,5-liter benzinemotor.

Neemt niet weg dat ook Mazda eraan moet geloven. Elektrisch heeft in ieder geval in Europa de toekomst. Alleen doet Mazda het ook nu net even anders dan andere merken. Het merk verklapte al dat het niet gelooft in grote en zware accupakketten om een zo groot mogelijke actieradius te bereiken.