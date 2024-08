Mazda EZ-6 is een plaatje, maar staat in Europa al met 1-0 achter

Nieuws

Mazda heeft nog maar één elektrisch model: de Mazda MX-30. Die draait alweer eventjes mee en heeft een kleine actieradius. Daar ga je de wereld niet mee redden. Maar hulp is onderweg!

Wil Mazda in Europa overleven, dan zal het zijn EV-aanbod moeten uitbreiden. De Mazda MX-30 is dan wel een geinig ding met een fraai interieur, vanwege zijn actieradius van 200 kilometer is het geen verkoopsucces. In de eerste zeven maanden van 2024 registreerden de Nederlandse Mazda-dealers welgeteld 261 exemplaren. Maar dat is inclusief de plug-in hybride versie die in 2023 op de markt kwam.

Mazda EZ-6 schiet te hulp

Wie vanaf 2035 in Europa een nieuwe auto wil kopen, moet elektrisch rijden. Dat weet Mazda ook en dus kan de MX-30 wel wat hulp gebruiken. Die komt er in de vorm van de Mazda EZ-6. Die lijkt betere kaarten te hebben.

De EZ-6 kun je vergelijken met een Tesla Model 3, een Polestar 2 en een BMW i4. Dat zijn populaire EV-modellen, en dus zien de kansen voor Mazda er goed uit.

De Mazda EZ-6 is 4,92 meter lang en heeft een wielbasis van 2,90 meter. De Tesla Model 3 heeft een wielbasis van 2,87 meter en is iets korter. De Volkswagen ID.7 is juist wat langer (4,96 m.) en heeft ook een langere wielbasis (2,97 m.). We leggen de meetlat ook langs de Mazda 6 en zien dat-ie 4,87 meter lang is en de wielbasis 2,83 meter bedraagt. De Mazda EZ-6 is dus een slag groter.

Opvolger Mazda 6

We noemen de Mazda 6 niet voor niets. Dit model is alleen nog uit voorraad leverbaar en verdwijnt binnenkort van de markt. De EZ-6 zou een waardige opvolger zijn. Een plaatje wat ons betreft. Over de specificaties is nog maar weinig bekend. Hij krijgt achterwielaandrijving en de elektromotor levert meer dan 200 pk. De actieradius bedraagt 600 kilometer. Een versie met range extender komt meer dan 1000 kilometer ver.

Mazda EZ-6 komt in 2025

Mazda heeft de auto ontwikkeld met zijn Chinese partner Changan Automobile en staat op hetzelfde platform als de Deepal SL03 van Changan, een model dat niet naar Europa komt. De EZ-6 zou eerst ook in China blijven, maar Mazda heeft pas bekendgemaakt dat hij toch naar Europa komt, waarschijnlijk al in 2025.

Er is echter één probleem wat een succes in de weg zou kunnen zitten: omdat de EZ-6 in China gebouwd wordt, heeft hij te maken met importheffingen. Die kunnen zomaar tot 30 procent van de nettoprijs bedragen. Om de auto concurrerend in de markt te zetten, wordt dus nog een hele uitdaging voor Mazda.