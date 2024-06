Benzinemotoren worden alsmaar kleiner, maar dit automerk trekt zich daar lekker niks van aan

Nieuws

De Mazda 3 en de Mazda CX-30 zijn voortaan uit te rusten met een nieuwe aandrijflijn met mild hybrid-technologie. Hier is iets opmerkelijks aan de hand, want waar andere merken hun benzinemotoren alsmaar kleiner maken, worden die van Mazda juist groter.

De nieuwe aandrijflijn is eigenlijk helemaal niet nieuw, hij komt uit de Mazda CX-5. Hij vervangt twee motoren tegelijkertijd, ook met mild hybrid-technologie. Die leverden 122 en 150 pk, de 'nieuwe' zit hier met 140 pk tussenin. In de CX-5 levert-ie 194 pk.

De vorige motor had al een flink slagvolume van 2,0-liter, maar zijn opvolger maakt het helemaal bont en heeft een inhoud van 2,5-liter. En dat in een C-segmentauto! De meeste auto's in dezelfde prijsklasse moeten het doen met 1,5-liter of zelfs een armetierige 1,0-liter.

Mazda is altijd een beetje eigenwijs. Bij welk volumemerk vind je nou nog een pure roadster in het aanbod, de Mazda MX-5. En wat dacht je van de rotatiemotor van de plug-in hybride versie van de Mazda MX-30. Die crossover is er ook als volledig elektrische auto, maar met een piepkleine actieradius omdat Mazda vasthoudt aan het geloof dat de meeste mensen geen grote (lees: zware) batterij nodig hebben. Kortom: Mazda vaart zijn eigen koers en dat vinden we alleen maar leuk.

Cilinderuitschakeling

Die 2,5-liter motor zuipt vast als een tempelier, horen we je hardop denken. Maar nee, Mazda geeft voor de Mazda 3 in het gunstigste geval een gemiddeld verbruik op van 5,9 l/100 km, oftewel 1 op 16,9. En het verbruik van de Mazda CX-30 ligt maar iets hoger: 6,0 l/100 km (1 op 16,6). Ooit heb ik een Fiat Stilo Abarth met 2,4-liter benzinemotor gehad en die verbruikte dit al als-ie stilstond.



De aandrijflijn van Mazda beschikt dan ook over cilinderuitschakeling en het zogeheten Mazda M-Hybrid systeem om het verbruik te temperen. Tegelijkertijd is bij lage en middenhoge toerentallen meer koppel voorhanden dan bij zijn voorganger. Hierdoor is het rijplezier en het comfort verbeterd, aldus Mazda. De aandrijflijn is te combineren met een handmatig te bedienen zesbak of zestraps automaat.

Nieuwe uitvoering

Toen de Mazda-technici de nieuwe aandrijflijn in de Mazda 3 en de Mazda CX-30 lepelden, keken de infotainmentspecialisten jaloers toe. Ze wilden ook wat te doen hebben, en dus integreerden ze de spraakassistent Alexa in beide modellen.

Hierop keken de salesmannen- en vrouwen van Mazda elkaar vragend aan en besloten zij met een nieuwe uitvoering op de proppen te komen. Deze Centre-line is het tweede uitrustingsniveau en heeft onder andere de genoemde spraakassistent, 18-inch velgen, stoelverwarming, climate control, een 8,8-inch multimediascherm en sleutelloze toegang.

De prijzen van de Mazda 3 2.5 L E-Skyactiv G 140 beginnen echter met de Prime-line bij 32.140 euro. De gelijkgemotoriseerde Mazda MX-30 kost minimaal 34.990 euro. En dan heb je ook nog de Mazda 3 sedan, die mag voor minimaal 32.640 euro mee naar huis. Dan is de cirkel van eigenzinnigheid weer rond, want Mazda is het enige automerk dat in deze prijsklasse nog een sedan aanbiedt (de raar gelijnde Citroën C4 X daargelaten).