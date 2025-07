Deze beeldschone Japanse auto is tijdelijk spotgoedkoop te rijden

Nieuws

Sinds de introductie van de huidige generatie is de Mazda 3 een van de mooiste auto's op de markt (subjectief natuurlijk, maar dit valt bijna niet te ontkennen). We kunnen ons dus wel voorstellen dat je 'm wel wilt hebben, maar ook dat je de vanafprijs van 33.640 euro niet hebt liggen. Gelukkig hebben wij een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je de hatchback al vanaf 359 euro per maand!

Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid.

Bekijk hier ons aanbod van de Mazda 3

Over de Mazda 3

De Mazda 3 is momenteel in de aanbieding en is al vanaf 359 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat concurrenten allemaal een stuk duurder zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Seat Leon, Volkswagen Golf, Ford Focus of Peugeot 308. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en kleven er ook nadelen aan de Mazda 3?

Pluspunten Minpunten + Prachtige vormgeving, zowel van binnen als van buiten - Zicht rondom + Scherpe prijs, voordeligste in zijn segment - Niet heel ruim achterin + Respectabele standaarduitrusting - Alleen de turboloze motor beschikbaar

Momenteel is alleen de turboloze motorisering van de Mazda 3 beschikbaar. Ben je benieuwd naar de technische specificaties? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering e-SkyActiv G 2.5 140 Handbak Automaat Vermogen 140 pk Koppel 238 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,9 l/100 km (1 op 16,9) 6,2 l/100 km (1 op 16,1) 0-100 sprint 9,5 s 9,8 s Bagageruimte (liter) 334 - 1026 l CO2-uitstoot (WLTP) 133 g/km 139 g/km

Mazda 3 Prime Line

De instapper van de Mazda 3 heet Prime Line. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

16 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

10,25 inch scherm met Apple CarPlay en Android Auto

Mazda 3 private lease

De Mazda 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mazda 3 private lease prijzen.

