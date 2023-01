TEST - Mazda 3 vs. Astra en Golf: waarom de Mazda de volmaakte auto voor egoïsten is

Uit een vergelijkingstest met de nieuwe Opel Astra en de Volkswagen Golf blijkt dat de Mazda 3 zijn bestuurder op één zet. De passagiers komen er maar bekaaid af.

Wie een Mazda 3 aanschaft, denkt vooral aan zijn eigen geluk. De belangen van anderen doen er minder toe. In de Mazda 3 staat rijplezier absoluut voorop. Het korte pookje beweegt met duidelijke slagen door het schakelschema van de 6-bak. Wanneer we de stopwatch erbij pakken en de rondetijden meten, blijkt dat de Mazda 3 zijn rivalen Opel Astra en Volkswagen Golf gemakkelijk achter zich laat. Zolang je het toerental van de motor niet te ver laat terugzakken. De besturing biedt een goede feedback en de remmen leveren een krachtige vertraging.

Volkswagen Golf: tekort aan vermogen

Om in het spoor van de Mazda 3 e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid met 150 pk te kunnen blijven, heeft de Volkswagen Golf 1.5 eTSI met 7-traps-DSG en 130 pk een tekort aan vermogen. Gevoelsmatig lijkt ook de Opel Astra 1.2 Turbo met 8-trapsautomaat het tempo sneller op te voeren, want de driecilinder roffelt er enthousiast op los. De metingen wijzen echter uit, dat de Astra en de Golf op de sprint een nek-aan-nekrace uitvechten. Op een bochtige weg ontbreekt het in de Astra aan contactgevoel, bij de Golf ligt de overgang naar onderstuur bij een hogere snelheid. Maar dat is in beide gevallen niet genoeg om de Mazda nog te achterhalen.

Groen en geel ergeren

Dat het dashboard van de Mazda 3 prachtig is afgewerkt, bewijst maar weer eens dat de bestuurder centraal staat. Mazda past mooie materialen toe en de bediening is dankzij de druk-/draaischakelaar op de middentunnel kinderlijk eenvoudig. Intussen ergert de bestuurder van de Volkswagen Golf zich groen en geel aan de bediening van de verwarming en ventilatie. Daarvoor moet je swipen en touchen op het centrale beeldscherm. Opel heeft de verleiding gelukkig kunnen weerstaan om de bediening van de klimaatbeheersing volledig in het gedigitaliseerde dashboard te integreren.

Mazda 3 heeft meer oog voor zijn bestuurder

De Mazda 3 heeft minder op met passagiers. Als je langer bent dan 1,80 meter, heb je op de achterbank weinig te zoeken, ondanks de 5 centimeter langere wielbasis in vergelijking tot de Opel Astra. En met een laadvolume van 358 tot 1026 liter, moet de Mazda ook op dit onderdeel toegeven op zijn Duitse concurrenten. In- en uitladen wordt door de hoge tildrempel en lage laadvloer bemoeilijkt, een extra laadruimte onder de vloer (zoals in de Opel Astra en Volkswagen Golf) ontbreekt.

Scherpe prijsstelling

De Mazda 3 doet ook goede zaken met zijn scherpe prijsstelling. Standaard wordt de 150 pk sterke e-Skyactiv-G-motor gecombineerd met de zeer complete Homura-uitrusting, desondanks blijft de prijs van de testauto onder de 33.000 euro. De Opel Astra en Volkswagen Golf zitten niet eens bij dat bedrag in de buurt: voorzien van een automatische versnellingsbak en nog wat andere smakelijke opties, gaat de Opel Astra richting 39.000 euro en komt de Volkswagen Golf zelfs ruim boven de 41.000 euro uit! Wie dus zoveel mogelijk geld voor zichzelf wil houden, is het best af met de Mazda 3.

