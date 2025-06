Tests

Mazda doet alles net even anders. De Mazda 3 heeft daarom een verrassende troef om de Volkswagen Golf en vijf andere concurrenten te verslaan.



Mazda stippelt liever zelf zijn koers uit, met name op motorisch gebied. Zo houdt het merk bijvoorbeeld nog steeds vast aan de rotatiemotor, die tegenwoordig wordt gebruikt als range extender in de plug-in hybride MX-30. Terwijl iedere andere fabrikant deze uitvinding van Felix Wankel al in de jaren 70 bij het grofvuil heeft gezet, blijft Mazda volharden in het optimaliseren en de toepassingsmogelijkheden van de motor.

Bij Mazda zien we sowieso zelden een grondige facelift van modellen. Sinds zijn debuut in 2018 lijkt de 3 onveranderd. Maar schijn bedriegt: Mazda vertrouwt op verfijning, in plaats van complete metamorfoses. Voor 2025 pakt het Japanse merk uit met een nieuwe anders-dan-anders-motor, goed voor een hoogste vermogen van 140 pk. Nee, géén kleine driecilinder met turbo. Mazda heeft doodleuk een atmosferische viercilinder ontwikkeld, met een ouderwetse cilinderinhoud van 2,5-liter!

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Elke maand lekker van papier over auto's lezen voor een aantrekkelijke prijs?



1 jaar Auto Review tijdelijk met extra veel korting!

Het effect van deze keuze is direct merkbaar. Vanuit stilstand komt de Mazda 3 veel vlotter van zijn plek dan elke andere testauto. Wanneer de snelheid en de toeren verder omhoog gaan, zijn de turbomotoren wel in het voordeel. Dan wordt de Mazda op achterstand gereden. De handgeschakelde zesbak schakelt met korte slagen en veel gevoel. Tegen meerprijs is een automaat leverbaar, maar die was voor deze test niet beschikbaar.

Mazda 3 is niet zuinig

Een verbruiksvoordeel hebben we niet kunnen ontdekken. Ondanks mild hybrid-techniek én cilinderuitschakeling heeft de Mazda e-Skyactiv G-motor tijdens de test gemiddeld 6,9 liter benzine op 100 kilometer verbruikt. Oftewel: 1 op 14,5. Weliswaar een klein verschil met de fabrieksopgave, maar daar koop je aan de pomp niets voor. Volkswagen Golf heeft voor dezelfde afstand precies een liter benzine minder nodig.

Geval apart

De Mazda 3 is niet alleen vanwege zijn afwijkende motor een geval apart. Door de brede C-stijlen, de vlak gelegde achterruit en fraaie lichtunits ziet de auto er een stuk sprekender uit dan zijn concurrenten. Voor het optisch effectbejag neemt Mazda allerlei praktische nadelen op de koop toe. Met name op de achterbank is de auto erg krap. En ook voorin hebben de inzittenden minder armslag dan in de andere testauto's, terwijl de ruimtelijkheid nog verder in het gedrang komt door de brede middentunnel. De bediening verdient op zijn beurt een pluim. Op de middentunnel is een draai-/drukknop geplaatst, waarmee je snel door het simpele menu van het multimediasysteem bladert.



Stoelen kunnen beter

In het hoofdstuk 'Comfort' kan de Mazda 3 zich niet revancheren. Hij is niet zo hard geveerd als de BMW, maar de auto weet zelden rust te vinden. Wind- en rolgeluiden zijn nadrukkelijk aanwezig. De stoelen hebben weliswaar een hoge rugleuning, maar de verstelbaarheid is beperkt. Andere testauto's laten zien dat in deze klasse inmiddels veel betere stoelen worden geleverd.

Mazda 3 prijs: goedkoper dan concurrentie

Wat absoluut vóór de Mazda 3 spreekt, is zijn gunstige prijsstelling. Met een vanafprijs van 33.640 euro is hij veruit het goedkoopst. Onze testauto is uitgevoerd in de zeer complete, maar nog niet eens de compleetste Takumi-uitvoering, die maar nét de grens van 40.000 euro doorbreekt. De Mazda 3 heeft een lage afschrijving, de wegenbelasting is te overzien en de onderhoudskosten blijven binnen de perken. Als je budget doorslaggevend, ga dan beslist een keer kennismaken.