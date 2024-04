TEST: zo bevalt de e-Skyactiv X van Mazda – de benzinemotor met dieseltrekjes

Tests

In Auto Review vergelijken we vier hatchbacks met uiteenlopende benzinemotoren. In dit bericht zijn extra benieuwd naar Mazda’s vooruitstrevende e-Skyactiv X-benzinemotor met dieseltrekjes.

De auto in kwestie is de Mazda 3 e-Skyactiv X 186. Dat is een 186 pk sterke viercilinder benzinemotor met complexe compressieontsteking. Opel leent ons een Astra met een simpel driecilinder turbomotortje met 130 pk, terwijl Seat uitpakt met de Leon 1.5 eTSI een 150 pk sterke viercilinder voorzien van mild hybrid-techniek. Ondertussen speelt Toyota de volwaardige-hybridekaart: de atmosferische benzinemotor en de potige elektromotor trommelen samen 140 pk op.

In dit artikel focussen we ons op de Mazda 3 en zijn aandrijflijn. Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 4. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Geen ruime auto



Het achterwerk van de Mazda is fraai genoeg om te schitteren in een onderbroeken­reclame, maar brengt ook nadelen met zich mee op ruimtegebied. De kleine ruitjes geven de passagiers een opgesloten gevoel. Op de voorstoelen geniet je nog wel voldoende bewegingsvrijheid, maar op de achterbank is het qua been- en hoofdruimte behelpen.



Elke vrijdag een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De interieurontwerpers van Mazda zijn opgeruimde types, want er is geen gebrek aan handige opbergvakken. Boven ons hoofd zit een opbergvakje voor een zonnebril en links van het stuur ontdekken we een verborgen compartiment waarin de stiekeme snacker zijn mini-Marsjes bewaart.

De Mazda 3 is geen ruime auto, laat dat duidelijk zijn. Maar de Astra en de Corolla doen het niet veel beter. Door het zakelijke lijnenspel lijken ze van de buitenkant ruimer dan de Mazda, maar de bewegingsvrijheid op alle drie de achterbanken is teleurstellend. Alleen de Seat Leon biedt passagiers op de tweede zitrij genoeg hoofd- en beenruimte om comfortabel te reizen.

Verbruik: zo zuinig is de e-Skyactiv X



De opvallend complexe benzinemotor van de Mazda 3 valt vooral op door zijn onopvallende karakter. De e-Skyactiv X-motor heeft geen turbo, maar vertrouwt op een hoge compressieverhouding en hoge toerentallen. En net als bij een dieselmotor wordt het brandstof-luchtmengsel gecontroleerd ontbrand door compressie.

Het beste van twee werelden, als je Mazda mag geloven. Toch is de Mazda 3 niet zuiniger dan de rest, wel sneller. Maar het is dan ook de krachtigste motor in dit vergelijk. De Astra 1.2 Turbo verbruikt 7,2 l/100 km. De Mazda en de Seat zitten daar iets onder met 6,5 l/100 km en de Toyota neemt genoegen met 5,1 l/100 km.

Verder is de bediening van de handgeschakelde zesbak heerlijk. Mazda levert de 3 ook met een 6-traps automaat, maar daar wordt de auto duurder, onzuiniger en bovenal minder leuk van.

Focus op sportiviteit



Op het gebied van rijveiligheid scoren de Mazda en de Toyota iets minder hoog, maar nog steeds erg goed. Hun rijkarakters zijn dan weer heel verschillend. Bij de Mazda 3 ligt de focus op sportiviteit, maar hij weet zijn krachten niet zo effectief over te brengen op het asfalt als de Opel Astra. En dat terwijl ze hetzelfde sportieve schoeisel dragen. De besturing is prettig en de terugkoppeling voelt natuurlijk aan. Wel heeft de Mazda een onhandig grote draaicirkel.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Prijs Mazda 3 e-Skyactiv X: relatief goedkoop

De Mazda 3 e-Skyactiv X 186 heeft een basisprijs van 33.940 euro. Dat maakt ’m iets duurder dan de Toyota Corolla 1.8 Hybrid (32.995 euro), maar aanzienlijk goedkoper dan de Opel Astra 1.2 Turbo (36.499 euro) en de Seat Leon 1.5 eTSI (38.250 euro).

De Toyota valt in dezelfde gewichtsklasse als de Opel en de Seat. De Mazda is een tikkie zwaarder en dus duurder in de wegenbelasting.

Conclusie

De Mazda 3 e-Skyactiv X 186 eindigt boven de Toyota Corolla 1.8 Hybrid. Beide auto’s zijn bepaald geen ruimtewonders, maar de Mazda rijdt zo lekker. De bediening is fijn, schakelen is een feest en de besturing voelt goed aan.

De benzinemotor met compressieontsteking doet zijn werk opvallend onopvallend. Hij versnelt de Mazda 3 in 8,2 seconden naar de honderd en dat maakt het toch maar mooi de snelste sprinter van het viertal. Het testverbruik van 6,5 l/100 km is gemiddeld.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 4. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.