Waarom het zonde is als je nu een nieuwe Peugeot 208 of Volkswagen Polo koopt

De prijzen van nieuwe auto's blijven maar stijgen. Zelfs voor een nieuwe Volkswagen Polo, Ford Fiesta of Peugeot 208 betaal je al 25.000 tot 30.000 euro. In de categorie ‘zo goed als nieuw’ biedt Marktplaats.nl voor dat geld genoeg aantrekkelijke alternatieven uit een klasse groter.

Onlangs vergeleken we een nieuwe Volkswagen Golf en Polo met elkaar. Daarbij had de Polo natuurlijk een prijsvoordeel. Dat wordt anders als je hem vergelijkt met een gebruikte Golf. En hetzelfde geldt voor auto's als de Ford Fiesta en Peugeot 208 als je ze vergelijkt met jong gebruikte exemplaren van hun grotere broers..



Meer auto, geen levertijden



Behalve meer motor, ruimte of uitrusting voor hetzelfde geld, heeft een gebruikte auto uit de Golf- en Focus-klasse ook andere voordelen ten opzichte van een nieuw, kleiner broertje. Eén daarvan zit vooral tussen de oren: uitstraling. Veel mensen vinden dat ze beter voor de dag komen met een iets grotere auto, ook al is die niet gloednieuw. Ze rijden liever in een ‘FOCUS’ dan in een ‘Fiestaatje’. Een ander ­pluspunt van een jonge C-segmenter is dat je geen maanden hoeft te wachten voordat-ie eindelijk geleverd wordt.



Nadelen tweedehands auto vs. nieuw



Nadelen zijn er ook, de wegenbelasting van grotere - en dus zwaardere - auto's is meestal iets hoger. En, als je uitgaat van een allrisk dekking, zul je voor een ‘zo goed als nieuwe’ Seat Leon meer premie moeten ophoesten dan voor een showroomverse Seat Ibiza. ­Verder betekent groter ook vaak onzuiniger, al valt dat tegenwoordig reuze mee.

Ook voor info over tweedehands auto's moet je bij Auto Review zijn.

Aanmelden

Mis niets meer en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.



Financiële voordelen tweedehands auto



Niet álle kosten gaan omhoog als je een tweedehands C-segmenter (Golf-klasse) verkiest boven een splinternieuwe B-segmenter (Polo-klasse). Zo valt de afschrijving meestal lager uit. Nieuwe auto’s incasseren de grootste waardevermindering immers gedurende de ­eerste twee jaar van hun levenscyclus. Alleen merk je niks van de afschrijving zolang je de auto nog in bezit hebt. Daarom laten consumenten deze kostenpost minder meewegen bij hun aankoopbeslissing. Wie wel naar het complete kostenplaatje kijkt, ziet dat een gebruikte ­C-segmenter door de lagere afschrijving een deel van de (wel meteen zichtbare) maandelijkse meerkosten goedmaakt.

Vaak nog fabrieksgarantie op jonge occasion



Ook fijn aan een nieuwe auto: de fabrieks­garantie. Maar afhankelijk van het merk en de leeftijd, is die bij jong gebruikte auto’s ook nog deels van toepassing. Als je een tweedehands auto koopt waarvan het garantie­bewijs niet langer geldig is, dan krijg je bij een gerenommeerd auto­bedrijf meestal 12 maanden Bovag-garantie. We gaan op Marktplaats.nl op zoek naar 5 frisse auto's uit de Golf-klasse. Voor het ware nieuwe-autogevoel, hanteren we een maximumleeftijd van vier jaar en is 80.000 kilometer de ervaringsgrens.

Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style - 2020 - 31.632 km - € 28.950

Nieuw is de Volkswagen Golf veel minder populair dan vroeger. Op Marktplaats.nl staat-ie daarentegen huizenhoog in de lijst favoriete occasions. Als alternatief voor een nieuwe Volkswagen Polo 1.0 TSI met 110 pk (vanaf 31.940 euro!), hebben we deze übercomplete tweedehands Golf 8 uitgekozen. Het e’tje in de motoraanduiding betekent dat de viercilinder 1,5-liter turbomotor ondersteuning krijgt van een start­motor­generator. Gemiddeld kom je 17 kilometer ver op 1 liter ­benzine en de honderdsprint is in 8,5 seconden gepiept. Kortom, hij is vlot én zuinig. De 7-traps DSG bedien je via een blits, Porsche-achtig joy­stickje op de middentunnel. Kritiek hebben we op de interieurmaterialen. Die zijn minder hoogwaardig dan in de Golf 7. Ook de bediening is niet in alle opzichten top. Maar al met al blijft de Volkswagen Golf een fijne, comfortabele allemans­vriend. Saai? In deze gele kleur en met de mooie 17-inch Ventura­-wielen is het zeker niet de zoveelste anonieme Golf.

Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line - 2019 - 37.390 km - € 28.250

Deze tweedehands Ford Focus is zoals je ziet geen basismodelletje met 100 pk. Dat we voor deze 182 pk sterke versie kiezen, heeft zeker niet alleen met vermogen te maken. Zo hebben de krachtiger versies van de Ford Focus een geavanceerdere achteras dan hun zwakkere broeders. Die zorgt voor een nóg beter weggedrag. Maar ook voor een soepeler opvang van put­deksels en ander gespuis dat zich in het wegdek schuilhoudt. Daarnaast heeft de Ford Focus ST-Line een aangepaste besturing, die wat meer feedback biedt. Zo wordt de Ford Focus een FOCUS en is de meerprijs ten opzichte een nieuwe Ford Fiesta EcoBoost met 125 pk absoluut gerechtvaardigd. Net als de Volkswagen Golf hierboven heeft deze Focus een 1,5-liter turbomotor, maar dan eentje met drie in plaats van vier cilinders. Dat kun je als een bezwaar zien, maar dan vooral op papier, want hij klinkt of presteert er niet minder om.

Seat Leon 1.5 TSI FR Launch Edition - 2020 - 22.946 km - € 25.950

Hoewel de Seat Leon sterk verwant is aan de VW Golf, zijn er ook genoeg verschillen. Zo moet de 1,5-liter viercilinder in deze tweedehands Seat Leon het zonder elektrohulp doen. Ook is de bestuurder voor het schakelen op zichzelf en de manuele versnellingsbak aan­gewezen. Dat maakt de Leon iets minder zuinig, al is een gemiddeld verbruik van 1 op 16 zeker haalbaar. Bovendien past de handbak goed bij het iets scherpere weggedrag van de Seat Leon. Hij betrekt de bestuurder meer bij het rijden, zonder het comfort uit het oog te verliezen. Het is dan ook eerder een vriendelijke sportieveling, dan een ­nietsontziende topsporter. Al met al schurkt de Seat Leon qua karakter dichter tegen de Ford Focus aan, dan tegen zijn Volkswagen Golf. Goedkoper is-ie ook, maar het stoort ons dat het Bovag-bedrijf de forse meerprijs voor de normale Bovag-­garantie pas in de kleine lettertjes vermeldt.

Mazda 3 SkyActiv-X 180 - 2020 - 71.029 km - € 28.950

Mazda is best een eigenzinnig merk. Neem de vormgeving van de Mazda 3: die is bijna Italiaans. Strak en zonder poespas, en tegelijkertijd elegant en herkenbaar. Ook technisch is deze tweedehands Mazda 3 een buitenbeentje. In plaats van de geijkte compacte turbomotor, heeft hij een turboloze tweeliter met SkyActiv X-techniek. De lichte ­constructie en directe ont­steking zouden een optimale combinatie van trekkracht en zuinigheid moeten opleveren. In de praktijk valt dat een tikje tegen, toch zijn wij fan. De Mazda 3 stuurt fenomenaal, heeft een fraai interieur en biedt een geweldige rijpositie. Je gaat niet in de Mazda 3 zitten, je trekt hem aan. Als je niet te vaak uit de koektrommel en de koelkast snoept, zit-ie als gegoten. Deze topversie met 180 pk heeft toevallig een – niet al te verfijnde – automaat. Wij hebben hem liever met de heerlijke handbak. Geen allemansvriend deze Japanner, maar een auto voor fijn­proevers die niet verslaafd zijn aan ruimtelijke overvloed.

Peugeot 308 PureTech 130 GT Pack Business - 2021 - 17.851 km - € 31.995

Een jaar na de introductie van de huidige Peugeot 308 ­druppelen de eerste tweedehands exemplaren binnen bij Marktplaats.nl. Nu vinden wij de Peugeot 308 sowieso al woest aantrekkelijk. Wanneer we deze tweedehands Peugeot 308 met GT Pack, witte lak en blauw interieur bekijken, moeten we bijna een lekbakje onder de kin schuiven. Wat een dik ding! Hij is niet goedkoop, maar als je serieus een nieuwe Peugeot 208 Puretech 130 overweegt, is deze Peugeot 308 van 32 mille gewoon een prima alternatief. Objectief gezien is-ie ruimer en de kofferbak is zelfs mega voor dit segment (412 liter). Wat het aantal cilinders betreft zit de 308 op hetzelfde niveau als de 208. Anders dan bij de Ford Focus, hoor je dat bij de Peugeot 308 helaas wel wat te duidelijk. Een wonder van dynamiek is de 308 niet, maar daar maalt de gemiddelde bestuurder niet om. Met nog geen 18.000 kilometer is deze beauty met recht z.g.a.n.

Zit jouw favoriete auto uit het C-segment er niet bij? In Auto Review 11/2022 doen we nog vijf verrassend betaalbare suggesties.