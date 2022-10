Autoprijzen in de war - zo is de Volkswagen Golf maar 52 euro duurder dan de Volkswagen Polo

Vroeger moest de Volkswagen Golf vooral de Opel Astra op afstand houden. Tegenwoordig heeft-ie met veel meer, en gevarieerdere tegenstanders te maken. Eén daarvan is de post-puberale Volkswagen Polo. Wat is de betere koop?



Op het moment dat we dit artikel schrijven, staat Volkswagen in Nederland met een kleine 18.000 auto’s op de tweede positie in de verkoophitparade. De achterstand op marktleider Kia bedraagt 5000 stuks. Da’s nog steeds een onwennige situatie voor het Duitse merk, maar de 38ste plek die de Volkswagen Golf als voormalige bestseller in de modellenlijst inneemt, is nog opvallender. Het is een optelsom van de concurrentie van suv’s en elektrische auto’s, de uit de klauwen ­gierende prijzen in het ooit redelijk betaalbare C-segment en – last but not least – de steeds volwassener modellen uit het B-segment.



Volkswagen Polo: de meest volwassen auto in het B-segment



Het schoolvoorbeeld van de groter gegroeide B-segmenter is de huidige Volkswagen Polo. Met zijn lengte van 4,07 meter, zit-ie qua maatvoering tussen de Golf 3 en de Golf 4 in. In de breedte en hoogte overtreft de Volkswagen Polo die oudere Golfjes zelfs. Voor deze test kozen we de 110 pk sterke versie van de Polo 1.0 TSI. We vergelijken hem met de even krachtige Golf 1.0 e-TSI. In beide gevallen is de motor standaard gekoppeld aan de zeventraps DSG-transmissie. In het geval van de Polo ben je minimaal 33.990 euro kwijt. Voor de Volkswagen Golf met de geteste aandrijflijn moet je zelfs minstens 36.140 euro neertellen.



Volkswagen Golf is zuiniger dan Polo



Het kleine e’tje in de typeaanduiding van de Golf slaat dan ook niet op de meest economische aanschafprijs, maar op de zuinigste aandrijflijn. Want de driecilinder krijgt in deze Golf ondersteuning van een mild-hybridesysteem, dat hem zowel in theorie als in de praktijk een lager verbruik bezorgt dan zijn kleine broertje. In de testperiode verbruikt de Volkswagen Polo gemiddeld 6,5 liter benzine per 100 kilometer (1 op 15,4). De 120 kilo zwaardere Volkswagen Golf blijft steken op 6,3 l/100 km (1 op 15,9). Ondanks zijn zuinige inborst, is-ie bovendien de vlotste op de tussensprints. Dat de Polo vanuit stilstand (van 0-100 km/h in 10,3 vs. 10,7 s) iets sneller is, vinden we minder belangrijk.



De Golf houdt meer van bier dan de Polo



Als we de binnenmaten van het Wolfsburgse duo bestuderen, blijkt de Volkswagen Golf alleen in de breedte duidelijk in het voordeel te zijn. Het aantal millimeters dat de hoofden en benen van de inzittenden tot hun beschikking hebben, verschilt nauwelijks. Voor de bagage heeft de Golf 30 liter meer in petto. In bier uitgedrukt lijkt dat veel, maar in de praktijk scheelt het nog geen boodschappentas.

De comfortprijs gaat naar de Golf



Wel is Volkswagen er bij de Golf beter in geslaagd om de rijgeluiden te isoleren. Over het gehele toerenbereik is hij stiller en in de zeilmodus van het mild hybrid-systeem hoor je de motor al helemaal niet. Voeg daarbij het comfortabeler onderstel en de iets mooiere interieurmaterialen, en je merkt al rijdend dat de Golf nog altijd een treetje hoger in de rangorde staat dan de Volkswagen Polo. Wat bedieningsgemak betreft, zitten beide op hetzelfde niveau, maar dan is niet per se een compliment …

Volkswagen Golf maar 5 euro duurder per maand



De Volkswagen Polo en Golf proberen je niet te verleiden met sexy lijnen of extreem sportieve rijeigenschappen. De Polo steelt de show met zijn relatief ruime interieur, de lagere aanschafprijs en gunstiger afschrijving. De Golf is slechts marginaal ruimer, iets zuiniger, maar ook duidelijk stiller en soepeler. Als je de afschrijving buiten beschouwing laat, is de grootste slechts 5 euro duurder in de maand. Dat hebben we er wel voor over. Als je de waardevermindering wél meeneemt, zal je waarschijnlijk iets langer twijfelen. Maar uiteindelijk moet je haast tot de conclusie komen dat de Volkswagen Golf nog altijd de fijnste auto is.

Prijzen/kosten Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 pk DSG Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 pk DSG Basisprijs 33.990 36.140 Private lease 1 n.n.b. 631 Restwaarde na 4 jaar in euro / procenten 18.151 / 53,4 18.034 / 49,9 Afschrijving per maand 330 377 Verzekeringskosten per maand 2 42 45 Brandstofkosten per maand 3 239 231 Belasting per maand 45 53 Onderhoudskosten per maand 61 63 Totale kosten per maand 4 387 / 717 392 / 769 Totale kosten per km 4 23,2 / 43,0 cent 23,5 / 46,1 cent

1) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden. 2) Voordeligste allrisk autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. 3) Per maand, op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,206 per liter. 4) Exclusief afschrijving / inclusief afschrijving

In Auto Review 10/2022 vergelijken we meer B-segmenters met hun grotere broers: Audi A1 Sportback vs. Audi A3 Sportback, Peugeot 208 vs. Peugeot 308 en Seat Ibiza vs. Seat Leon.