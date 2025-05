Tests

In een megatest maakt de Volkswagen Golf 1.5 eTSI korte metten met de Audi A3, BMW 120, Kia Ceed, Mazda 3 en Opel Astra. Hoe doet-ie dat?



Volkswagen Golf 1.5 eTSI test

Je ziet er nauwelijks iets van, maar Volkswagen heeft de Golf vorig jaar grondig verbeterd. Met als doel om zijn nummer 1-positie in de compacte middenklasse te verstevigen. Althans: wanneer we puur kijken naar de kwaliteiten van de auto, want in de eerste vier maanden van 2025 kwam hij - met 1048 registraties - niet verder dan de 31ste plaats op de Nederlandse verkooplijst. De Golf is altijd de allrounder bij uitstek geweest: zonder ergens echt in uit te blinken, maar ook door nergens door de mand te vallen. En zo is het ook in deze vergelijkende test.

Alleskunner

Lange afstanden afleggen is in de Golf een prettig tijdverdrijf. Dat komt onder meer door het DCC-onderstel van de testauto, dat met zijn meerprijs van 790 euro beslist een aanrader is. De adaptieve schokdempers vlakken oneffenheden in het wegdek keurig af en zorgen zo voor een rustig rijgedrag. Op de snelweg blijven hinderlijke bijgeluiden bovendien mooi buiten de deur.

Ook de sportstoelen van de testauto, die is uitgevoerd als complete R-Line Edition (à 4500 euro), dragen hun steentje bij aan het reiscomfort. Passagiers die richting achterbank worden verwezen, hoeven zich niet onderbedeeld te voelen. Ook hier word je in de watten met aangenaam gevormde kussens. Door de riante hoofd- en beenruimte ervaar je nog meer comfort. Voor een auto uit het C-segment is de Golf vooral voorin opvallend ruim. De kofferbak heeft een zeer bruikbare inhoud van 381 tot 1237 liter.

Premiumniveau

De Golf wordt aangedreven door een 1,5-liter viercilinder met turbo en mild hybrid-ondersteuning. Deze eenheid bouwt een zeer bruikbare trekkracht op, zonder daarvoor een enorme sloot benzine te verbranden. Met een gemiddelde testverbruik van 5,9 l/100 km (1 op 16,9) is de Golf in dit testgezelschap zelfs de zuinigste auto.

Dankzij het DCC-onderstel gaat de Golf sportieve uitspattingen niet uit de weg, maar moedigt hij je ook niet aan om nog wat extra kolen op het vuur te gooien - zoals de BMW dat doet. De Volkswagen rondt snelle bochten neutraal en veilig. Ondanks de technische verwantschappen, stuurt hij niet zo scherp in als de Audi A3 Sportback. Diens hoge bochtsnelheden weet de Golf dan ook niet te evenaren.

Prijs Volkswagen Golf (2025) is schrikken

Met een basisprijs van 43.490 euro (inclusief zeventraps DSG-transmissie) is de Golf de duurste auto in deze test. Wanneer we daar nog eens de meerprijs voor het DCC-onderstel en uitrustingsniveau R-Line Edition bovenop doen, heb je een auto die 48.780 euro kost. Met zo'n hoge prijs schaart hij zich tot het premiumniveau van de Audi A3 en de BMW 120, in plaats van de meer alledaagse Kia Ceed, Mazda 3 en Opel Astra.

Na een paar jaar intensief gebruik kun je echter rekenen op een goede inruilwaarde, terwijl de Belastingdienst een relatief bescheiden periodieke betaling van de mrb komt innen. Daar staat echter wel een vrij forse verzekeringspremie tegenover.



De volledige vergelijkende test met zes compacte middenklassers lees je in Auto Review 6. Bestel hem of koop hem in de winkel.