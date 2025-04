Snelladen met Volkswagen Golf GTE gaat beter dan je denkt

Tests

De nieuwe plug-in hybrides van Volkswagen kunnen tot wel 144 kilometer op stroom rijden. Kijk, dat zet zoden aan de dijk. En je kunt de batterij van de Volkswagen Golf GTE onderweg aftoppen bij de snellader. Dat gaat zo.

De nieuwe stekkerhybrides van Volkswagen hebben een relatief grote batterij van 19,7 kWh. Die kun je thuis en in de wijk opladen, maar ook langs de snelweg bij Fastned of Ionity. Dat is vooral interessant voor lease­rijders met een laadpas van de baas, want omgerekend is snelladen vaak duurder dan tanken …

Met een plug-in hybride hoef je gelukkig niet te stressen of je het volgende laadstation wel gaat halen, want zodra de batterijstatus op 0 procent springt, komt de benzinemotor vanzelf in actie.

Zo verloopt snelladen met de Volkswagen Golf GTE

We pluggen in met 0 procent; iets wat we met een EV niet zouden durven. Snelladen gaat volgens de folder met 40 kW, onze Golf GTE steekt van wal met 50 kW. Volkswagen zegt 10 tot 80 procent in 26 minuten. Wij klaren die klus in 23 minuten. Wil je helemaal van 0 tot 100 procent opladen, dan ben je 41 minuten kwijt.

Krachtiger boordlader

Dat de Golf GTE kan snelladen, is een spraakmakend nieuwtje, maar de krachtiger boordlader is net zo sexy. Hij maakt het mogelijk om sneller op te laden bij gewone laadpunten. Door het laadvermogen op te krikken van 3,6 naar 11 kW, zit de grote batterij al na 2,5 uur weer vol. En dat is precies de tijd die het kost om een filmpje te pakken, copieus te dineren of je schoonouders bankroet te maken in Monopoly.