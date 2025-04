Deze tweedehands Porsches met dik 400 pk zijn goedkoper dan een nieuwe Golf GTI

Inspiratie

Overweeg je de aanschaf van een nieuwe hete hatchback met 200 tot 300 pk? Niet doen! Deze Porsches met dik 400 tot 500 pk zijn goedkoper dan een nieuwe Volkswagen Golf GTI!

Net als veel andere dure elektrische auto's kampt de Porsche Taycan met een enorme afschrijving. Jammer voor de eerste eigenaren en de leasemaatschappijen, maar voor de occasionkoper zijn dit gouden tijden. Een Porsche Taycan vinden die goedkoper is dan een Volkswagen Polo GTI (46.990 euro), is een uitdaging.

Houd je daarentegen de prijs van een nieuwe Volkswagen Golf GTI aan (64.990 euro), dan biedt Marktplaats.nl keus uit meer dan 100 auto's. Wij selecteren drie van de mooiste aanbiedingen.

Porsche Taycan 4S Performance - 2020 - Є 55.900

Deze dealeronderhouden Taycan 4S Performance komt van de eerst eigenaar en kostte nieuw meer dan 221.000 euro. Voor nog geen 56 mille is-ie van jou en dan krijg je ook nog een jaar Bovag-garantie. En met nog geen 60.000 kilometer op de klok, geniet deze witte kanjer ook nog 120.000 kilometer garantie op de aandrijfaccu (tot 2028).

Die batterij (84 kWh) is volgens Porsche trouwens goed voor een actieradius van 464 kilometer. Dan moet je uiteraard niet elke keer in 3,9 seconden naar de 100 km/h willen sprinten, al proberen de 489 pk en 650 Nm je daar wel continu toe te verleiden ... En wees niet bang: een nieuwe Golf GTI doet 2 seconden langer over de honderdsprint ...

Porsche Taycan 4S - 2020 - € 59.900

Wauw, wat staat ijsblauw de Taycan toch geweldig. Samen met het felle metallic groen is dit onze favoriete Taycan-kleur. Daarom strijken we over ons hart wat betreft de accucapaciteit van 79 kWh. Daarmee kom je maximaal 369 kilometer ver. Maar zelfs als het er in de praktijk maar 250 zijn, is het wel telkens 250 kilometer lang genieten van 436 pk en 640 newtonmeter.

Nieuw kostte deze auto zo'n 150.000 euro en hij heeft dus minder afgeschreven dan de auto hierboven. Maar goed, je moet iets overhebben voor deze gave carrosseriekeur en het crèmewitte interieur. Dat de auto dealeronderhouden is en geleverd wordt met een jaar Bovag-garantie trekt ons over de streep.

Porsche Taycan 4S - 2020 - Є 52.995

Deze donkergrijze Porsche Taycan 4S vonden we op Marktplaats.nl voor de vraagprijs van 52.995 euro. Hij is van 2020 en er staat ruim 52.000 kilometer op de teller. Het is een origineel Nederlandse auto, die nieuw meer dan 135.000 euro heeft gekost.



Volgens de verkopende partij is ook deze auto dealeronderhouden en daarom durft hij er ook 12 maanden garantie op te geven. De Taycan 4S knalt in 4,0 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 250 km/h. Het WLTP-bereik is 408 kilometer en snelladen gaat met 225 kW.



Wegenbelasting Porsche Taycan

Over de wegenbelasting voor de Porsche Taycan hebben we goed en slecht nieuws. Dit jaar betaal je voor een ruim 2100 kilo wegende Taycan nog maar zo'n 35 euro per maand. Dat is veel minder dan voor een Golf GTI (ca. 70 euro). Dat is te danken aan de 75 procent korting die nu nog geldt voor EV's.



Van 2026 tot en met 2029 ga je juist 75 procent betálen. Dat betekent dat je over een dik halfjaar maandelijks een mrb-rekening van ruim 100 euro voor de kiezen krijgt. Vanaf 2030 betaal je het volle pond, zo rond de 137 euro per maand. Ach, da's nog altijd minder dan het maandtarief voor een middenklasser met dieselmotor ...