Test Porsche Taycan vs. Audi RS E-Tron GT: nu wordt de elektrische auto pas echt leuk

De Porsche Taycan en Audi RS E-Tron GT hebben allebei twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras. Verschillen zijn er alleen op het gebied van vermogen: de RS E-Tron GT heeft 598 pk (boost: 646 pk), de Taycan is met 625 pk (boost: 680 pk) nog wat krachtiger. Dat levert volgens onze meetapparatuur een nét iets snellere sprinttijd op: de Porsche heeft 3,1 seconden nodig voor de honderdsprint, de Audi 3,2 seconden.

Porsche Taycan: 0-200 km/h in 10,5 seconden

De manier waarop het volledige koppel van 800 Nm op alle wielen wordt losgelaten, is in beide auto's een belevenis. Ook bij 200 km/h is de rek er bij de elektrische zwaargewichten (ruim 2,3 ton) nog beslist niet uit. In 10,2 seconden tikt de Porsche deze magische waarde aan, de Audi volgt 0,3 seconden later. Als je wilt, dender je nog even door. De topsnelheid van de Audi RS E-Tron GT is 250 km/h, de Porsche topt bij 260 km/h.



Heeft de Audi of de Porsche de grootste actieradius?

Je zou verwachten dat met al onze achtbaanritten ook het testverbruik tot grote hoogten stijgt, maar dat valt mee. De Audi RS E-Tron is na de testkilometers op onze gestandaardiseerde route binnen en buiten de bebouwde kom iets zuiniger met stroom en verbruikt 21,4 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 391 kilometer. De Porsche moet al na 361 kilometer aan de lader omdat hij wat meer verbruikt: 23,2 kWh/100 km.



Rijbereik bij 100, 130 en 160 km/h

Rijd je 'gewoon' met 100 km/h over de snelweg, dan haal je met de Audi 416 kilometer en met de Porsche 370 kilometer. Als je de snelheid verhoogt naar 130 km/h, brengt de Audi je 343 kilometer ver en de Porsche 312 kilometer. Vooruit, omdat de autobahn zo leuk is: we melden ook wat je overhoudt bij een constante snelheid van 160 km/h. Ook dat valt mee: 285 kilometer met de Audi, 272 kilometer met de Porsche.



Porsche Taycan en Audi RS E-Tron snelladen

Als je bij de snellader staat, stroomt de accu van de Porsche en de Audi vol met maximaal 270 kW. Dan moet je wel het juiste laadstation uitzoeken. Met 50 kW moet 28 minuten laden genoeg zijn voor 100 kilometer extra rijbereik, met 270 kW zou vijf minuten volstaan. Let wel: dit kan alleen onder optimale omstandigheden, met een batterij die op temperatuur is. Het is handig om de laadstop in het navigatiesysteem te zetten, dan zorgt het batterijmanagement automatisch voor een optimale accutemperatuur tussen de 30 en 35 graden.

Beter voorspellen dan Nostradamus

De Audi-navigatie wordt standaard geleverd met digitale laadmanager, die beter kan voorspellen dan Nostradamus. Bij de Porsche betaal je daar extra voor. Om onze bestemming 350 kilometer verderop te halen, adviseerde het systeem een tussenstop van 8 minuten bij een 350 kWh-lader van Ionity. En dat klopte verrassend goed: we kwamen bij de laadpaal aan terwijl de batterij nog voor 16 procent vol zat. Na acht minuten laden was het gestegen tot 40 procent. Precies wat het systeem bedacht had.



Op lange afstanden is de clou om de batterij niet langer op te laden dan noodzakelijk is om je doel te bereiken. Dat scheelt veel tijd en het is goed voor de levensduur van de batterij. Idealiter is hij altijd gevuld tussen de 20 en 80 procent.