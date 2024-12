Zo voorkomt Porsche dat je de elektrische Boxster en Cayman gaat haten

Nieuws

Een veelgehoord nadeel van elektrische auto's is het gebrek aan beleving. Voor de nieuwe elektrische Boxster en Cayman heeft Porsche drie manieren gevonden om je toch het echte sportwagengevoel te bezorgen.

Michael Steiner - baas van de technische divisie bij Porsche - belooft in gesprek met het Britse Autocar dat de nieuwe elektrische Porsche 718 (Boxster en Cayman) het ‘echte sportautogevoel’ zullen bieden zoals we gewend zijn van Porsche. Hoe precies? Wij hangen aan zijn lippen en destilleren drie manieren:



1. Batterij niet onder de auto

De nieuwe Porsche Boxster en Cayman staan op een nieuw platform dat specifiek is bedoeld voor elektrische sportauto’s. Dit platform debuteerde een aantal jaar geleden al op de Mission R-concept car van Porsche (zie foto's hierboven), maar de 718-serie wordt het eerste productiemodel dat de technische basis gebruikt.

Met de plaatsing van de batterij is iets geks aan de hand. In tegenstelling tot andere EV's - waar de batterij laag tussen de voor- en achteras ligt - zullen de Boxster en Cayman hun accupakket op de plaats van de verbrandingsmotor krijgen. Zo wil Porsche het bijzondere karakter van een sportauto met middenmotor behouden. Ook probeert de fabrikant de bestuurder zo laag mogelijk in de koets te krijgen en dat kan niet als de batterij onder het inzittendencompartiment ligt.

2. Kleinere batterij, meer efficiëntie

Ook belangrijk voor het sportwagengevoel is hoe de auto stuurt. Het is lastig om dat goed te krijgen in elektrische auto’s, aangezien ze zo'n loodzwaar accupakket hebben.



Om die reden doet Porsche er volgens Steiner alles aan om het gewicht van de nieuwe Boxster en Cayman zo laag mogelijk te houden. Een van de makkelijkste manieren om dit te doen is een kleine batterij. Om ervoor te zorgen dat er een respectabele actieradius overblijft, is het voor Porsche zaak om de elektrische aandrijflijn zo zuinig mogelijk te maken.



Hiervoor kijkt het merk uit Stuttgart naar zijn Formule E-divisie. Daar is efficiëntie prioriteit nummer één, aangezien alle teams beschikken over dezelfde batterij.



3. Geen one pedal driving

Porsche is niet van plan om one pedal drive te installeren in de nieuwe 718-serie. Dat deed het merk ook niet bij de elektrische Porsche Taycan en Porsche Macan. Steiner geeft aan dat dit een bewuste keuze is: one pedal driving geeft volgens Porsche niet het ideale remgevoel. Want, zo pleit de topman, de invloed van de bestuurder op het remmen is gelimiteerd.

Daarom kiest Porsche ervoor om het remmen echt alleen onder het rempedaal te laten gebeuren: “Want dan kun je als bestuurder alle aanpassingen doen en ook de reactie van het asfalt, het sturen en dat soort dingen voelen”, geeft Steiner aan.

Porsche Boxster en Cayman levertijd en prijs

De nieuwe Boxster en Cayman staan officieel op de planning voor 2025. Het is de vraag of dit ook zo uitpakt, want Porsche heeft recentelijk zijn EV-ambities afgezwakt door tegenvallende verkopen.



Aan de andere kant dringt de tijd, want door nieuwe Europese cybersecurityregels is Porsche genoodzaakt om de huidige Boxster en Cayman in ieder geval in Europa uit het aanbod te schrappen. Eerder kostte dit ook al de kop van de oude Macan. En de Macan kreeg al vrij vlot een elektrische opvolger ...

Wat ons positief stemt, is het feit dat de EV-varianten van de Boxster en de Cayman al meerdere malen zijn gespot (zie foto's hierboven). De technici zitten dus niet stil. We zijn ook benieuwd naar de prijs van de tweeling. Reken door het wegvallen van bpm maar op fors lagere bedragen dan de 108.200 euro (Cayman) en 110.400 euro (Boxster) die je momenteel moet aftikken.