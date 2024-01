Hoe een Europese wet verschillende automodellen de nek omdraait

Nieuws

Een nieuwe Europese cybersecurity-wet zorgt ervoor dat sommige modellen in één klap zo verouderd zijn dat automerken de productie beëindigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Suzuki Ignis en Porsche Macan. Wat is hier aan de hand?

We hebben het in het verleden vaker gezien: door strengere wetgeving worden auto’s te duur om te produceren, waardoor de stekker uit het model gaat. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe emissieregels of rigide veiligheidseisen. Daardoor worden soms hele segmenten geraakt, zo is het A-segment met auto's als de Volkswagen Up en Peugeot 108 inmiddels zo goed als uitgestorven.

Het nieuwste voorbeeld is een cybersecuritywet, die in juli 2024 van kracht gaat in de Europese Unie. Die verandert het autolandschap in Europa opnieuw.

Lees al het interessante autonieuws in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat houdt de cybersecurity-wet voor auto's in?

De wet is al in 2020 opgesteld, en in juli van dit jaar gaat een aangepaste versie definitief gelden voor alle nieuwe auto’s. In de wet staan eisen waaraan moderne auto’s moeten voldoen op het gebied van cybersecurity. Dat is nodig, omdat auto's steeds meer worden voorzien van digitale systemen en computercodes.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Je auto gehackt



Als de beveiliging van deze systemen niet op orde is, kunnen kwaadwillenden zonder al te veel moeite je auto hacken. En dit kan problemen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het ontgrendelen en starten van je auto zonder sleutel. Met een simpele code kan dit worden omzeild, waardoor hackers er met je auto vandoor kunnen gaan. Maar ook functies als de lane assist, cruise control en zelfs sturen en remmen kunnen door een verandering in de computercode worden beïnvloed.

Dit werd in 2015 al gedemonstreerd door twee IT-experts. Zij lieten een journalist van wired.com een stuk rijden in zijn auto, terwijl zij ondertussen het centrale systeem van de auto binnendrongen via een IP-adres. Via verschillende hacks veranderden ze eerst instellingen van de airco en radio, waarna ze verder gingen met de ruitenwisservloeistof en uiteindelijk de motor volledig uitschakelden.

Suzuki Ignis en Porsche Macan uit productie



Veel auto’s die nu nog verkrijgbaar zijn, voldoen niet aan de eisen van de nieuwe wet. Daarom gaan auto's als de Suzuki Ignis en Porsche Macan met benzinemotor voortijdig uit productie.



Volgens Porsche is het aanpassen van de Macan aan de nieuwe wetgeving te duur. De Duitsers focussen zich nu volledig op de in januari 2024 onthulde elektrische versie. Porsche had de huidige Macan graag nog een tijd aangeboden naast de stekkerversie, maar dan hadden de Duitsers 30.000 euro boete per verkochte auto gekregen. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijft Porsche de Macan nog wel aanbieden, want daar geldt de EU-wet niet.