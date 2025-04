Porsche in zwaar weer, maar dat is niet alleen de schuld van de EV's

Nieuws

De klad zit erin bij Porsche. De verkopen dalen, de winst loopt terug. Maar dat ligt echt niet alléén aan de EV's.

Onze collega Markus Bach van Auto Zeitung is er voor ons ingedoken en schetst geen al te positief beeld over de huidige situatie. Maar Porsche heeft voor hetere vuren gestaan.

Eind vorige eeuw ging het ook een hele tijd slecht. Maar daarna keerde het tij. Opmerkelijk genoeg dankzij drie modellen die in kringen van de diehard fans geen goed konden doen. We hebben het over de (watergekoelde) 996-generatie van de Porsche 911, de Porsche Boxster en de Porsche Cayenne. Het merk kwam er niet alleen weer bovenop, het ontwikkelde zich tot een ongekende winstmachine.



Verkoopcijfers Porsche in 10 jaar verdubbeld

Van 2013 tot 2023 verdubbelde Porsche zijn wereldwijde verkopen. En met een winstpercentage van 18 procent in 2022 en 2023 was Porsche zelfs een klasse apart in de autobranche. Ook BMW en Mercedes hadden het nakijken en 20 procent winst leek binnen handbereik te liggen.



Maar in 2024 veranderde het tij: de groei stokte abrupt. De verkopen daalden met 3 procent naar 310.718 nieuwe auto’s. Vooral op de Chinese markt liep de verkoop enorm terug. En aan de prijzenoorlog in het premiumsegment die in China gaande is, wenst Porsche niet mee te doen.

Ook in de VS stagneert de afzet, al vóór de importheffingen van de regering-Trump. Verwacht wordt dat de wereldwijde verkopen in 2025 onder de 300.000 auto's zakken, tegen ca. 311.000 in 2024.

Elektrische Porsches verkopen slecht

Vooral de elektrische modellen van Porsche kregen klappen. De Porsche Taycan begon in 2019 als een succesverhaal, maar in 2024 gingen de verkopen door de helft tot ruim 20.000 stuks. Ook de nieuwe elektrische Porsche Macan komt nog niet in de buurt van de verkoopaantallen van zijn benzinebroer. Terwijl die in Europa al sinds de zomer van 2024 uit de handel is.

De enige lichtpuntjes zijn de Cayenne, de 911 én de 718-modellen (Boxster en Cayman). Probleem: de elektrische opvolger van de 718 laat op zich wachten en komt waarschijnlijk pas in 2026. Dat gat in het aanbod kost Porsche geld.

Porsches op benzine blijven langer

Topman Oliver Blume trekt lessen uit de huidige neergang en kiest voor een nieuwe strategie: klanten moeten tot ver in de jaren 2030 kunnen kiezen tussen benzine, hybride en elektrisch. Maar dat vraagt om forse investeringen. En daarmee breng je ook de verkoopdaling in China en de VS niet onmiddellijk mee tot staan.

Zo wordt er gedacht aan een nieuwe SUV-lijn met benzine- en plug-in-hybrideversies, als opvolger van de uit productie gehaalde Macan met verbrandingsmotor. Deze nieuwe Porsche zou eind dit decennium moeten verschijnen.

Tegelijk wordt ook het K1-project opnieuw tegen het licht gehouden. Dat is een grote elektrische SUV boven de Cayenne, gepland voor 2027. Probleem: de beoogde SSP-platform is alleen geschikt voor volledig elektrische aandrijving.

Conclusie

Porsche had grote elektrische ambities, maar ook in het premiumsegment blijkt de overstap naar stroom lastiger dan gedacht. Daar komt bij dat de afzet op twee van de belangrijkste markten fors is gedaald. Daarom kiest het merk nu voor een bredere aandrijfstrategie, met meer keuzevrijheid voor de klant.

Dat betekent wel extra ontwikkelingskosten, en dus minder winst. Het is dan ook de vraag of die strategie door iedereen met gejuich begroet wordt. De toekomst zal het leren.