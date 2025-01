Porsche 911 Carrera S (2025): nota bene de handigste optie is gratis

Nieuws

De Porsche 911 is voortaan ook leverbaar als Carrera S. Hij kost minimaal 218.400 euro. En wie hem dikker wil aankleden, is nog duurder uit. Maar gek genoeg is er één optie die geen cent extra kost. En juist die wil je hebben.

Porsche verkoopt de 911 al sinds 1964. En sinds die tijd vliegen de verschillende uitvoeringen, speciale edities en gelimiteerde versies je om de oren. En dan heb je ook nog de keuze uit een coupé, cabriolet en targa.

De nieuwste toevoeging aan het huidige model is de 911 Carrera S die tussen de Carrera en de Carrera GTS komt te staan. De 3,0-liter boxermotor levert 480 pk, 86 pk meer dan in de Carrera, maar 61 pk minder dan in de Carrera GTS. De vorige Carrera S leverde 450 pk.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Geen handbak

Het maximumkoppel van de 911 Carrera S bedraagt 530 Nm en voor het 0-100 km/h-sprintje is 3,3 seconden al voldoende. De topsnelheid bedraagt ruim drie keer de maximumsnelheid die overdag in Nederland geldt: 308 km/h. Dat is maar 4 km/h minder dan de GTS. Een achttraps automaat met dubbele koppeling is standaard. Voor een handbak moet je bij de 911 Carrera T met 394 pk zijn.

Behalve meer vermogen ten opzichte van de vorige Carrera S, krijg je ook meer uitrusting. Porsche heeft het over een 'aanzienlijke uitbreiding'. Tot de extra uitrusting behoren:

Matrix ledkoplampen

20-inch wielen voor en 21-inch wielen achter



Sportuitlaat met zilverkleurige eindpijpen

Porsche Torque Vectoring Plus van de Carrera GTS

Rode remklauwen en remschijven van 408 mm (voor) en 380 mm (achter)

Deze optie is gratis

Porsche heeft het verder over 'verbeterde rijeigenschappen, meer precisie en een verfijnder reactievermogen'. In het interieur vind je overal zwart leer, maar geen zitplaatsen achterin. De 911 Carrera S is een tweezitter. Voor wie dat wil, levert Porsche een achterbankje. Toch handig om te hebben, al hebben volwassenen hier weinig te zoeken. Of je moet Doc, Bloosje, Stoetel, Grumpie, Giechel, Niezel of Dommel heten. Maar voor je teckel of je tas kan zo'n minibankje juist een uitkomst zijn.



Opmerkelijk genoeg zijn de twee extra zitplaatsen (met neerklapbare rugleuning) gratis. Porsche vraagt normaliter voor elk wissewasje een meerprijs. Bijvoorbeeld 1147 euro voor dorpellijsten van geborsteld aluminium en 924 euro voor donker getinte achterlichten. Overigens heeft de cabriolet standaard wel een achterbankje. Het cognackleurige leer op de foto kost je trouwens 5625 euro extra.

Weet je wat ook gratis is? Onze wekelijkse nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Porsche 911 Carrera S prijs

De prijzen van de Porsche 911 Carrera S beginnen bij 218.400 euro voor de coupé en 235.900 euro voor de cabriolet. Je kunt hem al samenstellen op Porsche.nl, wij zijn je al voorgegaan.