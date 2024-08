Porsche 911 Carrera (2024) review - met een EV was dit nooit gebeurd

Tests

De Porsche 911 (2024) is vernieuwd. Meer vermogen en meer pixels. We reden met de instapper, de Porsche 911 Carrera, en werden overvallen door iets wat ons met een elektrische sportwagen nog niet eerder is gebeurd.

Wat is opvallend aan de Porsche 911?

Wij zitten achter het stuur van de 'gewone' 911 Carrera, maar de grootste verandering betreft de GTS T-Hybrid. We zien liefhebbers al lichte braakneigingen vertonen, want inderdaad: voor het eerst in zijn lange historie is de 911 leverbaar als hybride. Die levert een Porsche-waardige 541 pk, maar omdat wij met deze groep mensen meeleven, laten we de GTS even voor wat-ie is en kruipen we achter het stuur van de 911 Carrera, zonder hybridetechnologie.

Je hoeft je niet te schamen met de instap-911. De 3,0-liter biturbo boxermotor is nog sterker geworden en levert voortaan 394 pk. Dat komt door nieuwe turbo's (van de vorige GTS) en de intercooler van de 911 Turbo van het pre-faceliftmodel. Tegelijkertijd daalde de CO2-uitstoot maar dat zal je een bockwurst wezen.

De nieuwe Porsche 911 Carrera Coupé accelereert in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h. De door ons gereden cabriolet doet hier 4,3 seconden over, maar niet dat we dit verschil ook maar enigszins opgemerkt hebben. De topsnelheid blijft steken onder de magische grens van 300 km/h: 294 km/h voor de coupé en 291 km/h voor de cabriolet.



Met het optionele Sport Chrono Pakket knal je in 3,9 seconden naar 100 km/h. Ook de buitenwereld kan zien dat jij hiervoor 2200 euro extra hebt betaald, want het bijbehorende klokje, wat ook een stopwatch is, prijkt bovenop het dashboard. Dat geld is niet alleen voor het klokje, je krijgt er ook een rijstand bij, namelijk Sport Plus (hierover later meer).

De 992-2 heeft nog een primeur: het instrumentarium is voortaan volledig digitaal. Meer pixels dus. Het pre-faceliftmodel had een analoge toerenteller, de rest was al digitaal. Het instrumentarium kent diverse lay-outs en wie dat wil, kan de toerenteller recht voor zijn ogen krijgen. Wij reden vooral met de klassieke opstelling van vijf ronde meters naast elkaar. Dat de 911 ook als hybride te koop is, is al cultuurschok genoeg.

Wat is goed aan de Porsche 911 (2024)?

Heb je even? We zouden een boek kunnen schrijven over wat er allemaal goed is. Wat vooral zo knap is, is hoe Porsche het geflikt heeft om twee totaal verschillende auto's in één carrosserie te proppen. Daarmee bedoelen we de rijstanden Normal en Sport (Plus).

In die eerste rijstand is de 911 zo mak als een lammetje. Echt, je oma kan er zo mee wegrijden. Je merkt heus wel dat je in iets bijzonders rijdt, want je zit met je kont zowat op het asfalt en de boxermotor achter je hoofd kucht en hoest wat, maar houdt zich vooral koest. De 911 rijdt als een doorsnee sportieve middenklasser, zonder horten en stoten zoals wel eens gebeurt bij andere supersportauto's. Het gaspedaal laat zich licht bedienen en met een snelheid van zo'n 110 km/h draait de boxermotor slechts 2000 toeren.

“De wereld ziet er opeens heel anders uit als je de sportstand inschakelt.”

De wereld ziet er opeens heel anders uit, als je de sportstand inschakelt. Alleen al omdat dan ook de sportuitlaat wordt geactiveerd. Een extraatje van zomaar 2753 euro, maar al moet je hiervoor je zuurverdiende geld voor een vakantie naar een tropisch eiland opzij zetten, doe het. Het geluid dat uit beide uitlaatpijpen komt, is donker en rauw en bezorgt elke autoliefhebber kippenvel.

Hiermee zijn we aangekomen bij de kop boven dit verhaal, want toen we op een gegeven moment in de vroege ochtend praktisch alleen op de snelweg reden, de opkomende zon tegemoet en met het dak open, kwam het besef keihard binnen: verdorie, we rijden 'gewoon' in een 911, een auto die zo legendarisch is dat alleen de modelaanduiding volstaat en iedereen weet waarover je het hebt.

Toen vervolgens Viva la Vida van Coldplay uit de speakers klonk, was het plaatje compleet. We kregen kippenvel, moesten diep ademhalen en het voelde inderdaad alsof we over de wereld heersten, precies zoals leadzanger Chris Martin zingt. Hoe snel en indrukwekkend elektrische sportwagens ook zijn, dit gevoel heeft een EV tot op heden nog niet losgemaakt bij ons. Misschien niet professioneel, maar hé, autojournalisten zijn ook maar mensen.

Terug naar de sportstand: de 911 gromt en rommelt erop los en opeens komt zijn ware aard van pure sportwagen naar boven. In Sport Plus wordt het allemaal nog een tandje bruter, want dan komt launch control erbij en zijn de schakelwegen van de 8-trapsautomaat afgestemd op de autosport waarin Porsche actief is. We denken nu eerder in een Carrera GT te rijden dan in een sportieve middenklasser.

Op eenzame hoogte

Tussengas, ploffende uitlaten, een spijkerhard onderstel; je kunt het zo gek niet bedenken of je krijgt het. De automaat schiet een paar versnellingen terug en zelfs met een constante snelheid van 100 km/h wordt de achtste versnelling niet ingeschakeld waardoor het toerental hoog blijft en de motor rauw klinkt. Je voelt de aandrijfkrachten in het stuurwiel en het gaspedaal, de besturing is messcherp en je beseft andermaal hoe bijzonder de 911 is. Deze auto staat op eenzame hoogte.

Wat kan beter aan de Porsche 911 Carrera?

Porsche vertellen wat verbeterd kan worden aan de 911, is alsof je tegen Celine Dion zegt dat haar optreden tijdens de Olympische Spelen in Parijs wel wat zuiverder had gekund. Op een gegeven moment dachten we dat het automatisch opklapbare windscherm er een beetje lomp uitzag, maar toen we uitstapten en achter de auto gingen staan, bleek dit niet het geval. Verdikkeme.

Het is niet zozeer wat beter kan, maar nu er elektrische sportwagens zijn, snappen we het als iemand hier de voorkeur aan geeft. Die zijn simpelweg veel stiller. Vooral omdat de boxermotor vlak achter je ligt, is het in de 911 niet zo stil als in een Porsche Taycan. Maar de beleving van de 911 is vele malen groter. Je staat bovendien meer in contact met de techniek, een EV blijft toch altijd wat afstandelijk, hoe goed die ook is.

Misschien zijn er mensen die mopperen over het relatief kleine infotainmentscherm. Maar Porsche hanteert nu eenmaal de stelregel dat de bovenkant van het instrumentarium het hoogste punt van het hele dashboard moet zijn. Weet dat het scherm desondanks duidelijk afleesbaar is en snel reageert.

Goed, dan nu de prijs van de Porsche 911 ...

Let op dat je je niet verslikt in je bierpul Erdinger, de Porsche 911 Carrera Cabriolet is leverbaar vanaf 204.100 euro. Dan heb je dus de Carrera met achterwielaandrijving. Ons testexemplaar had nog enkele opties die de prijs opstuwden naar een nog steviger 254.414 euro. Nu snap je waarom we tijdens de testperiode met een 911 voor de deur minder diep in slaap vielen als gebruikelijk.

De Carrera Classic-wielen die je op de foto's ziet, kosten 2338 euro. Het 911-logo achterop is dan weer gratis. Maar voor de getinte matrix ledkoplampen moet je 3135 euro bijbetalen. Ze geven wel een bak licht, dat dan wel. Spiegeltjes in de carrosseriekleur? 565 euro graag.

De vooras van ons testexemplaar kun je liften, een optie van 2489 euro. Doen, want Nederland is nogal vergeven van de verkeersdrempels. Handig is dat je de locatie van de drempel kunt opslaan zodat je de volgende keer geen knopje hoeft in te drukken en de vooras automatisch omhoog gaat.

Wat vind ikzelf van de Porsche 911 (2024)?

Ik roep al jaren: als ik de loterij win, koop ik de volgende dag een Porsche 911. Daar is niks aan veranderd. Maar wel een Carrera graag, het opzichtige spoilerwerk van een 911 GT3 RS is niet aan mij besteed. Ik kom alleen op het circuit als toeschouwer en als er goeie koffie wordt geschonken, en aan 394 pk heb ik meer dan voldoende. Wat ik vooral fijn vind, is dat de 911 zo gemakkelijk rijdt, maar met een druk op de knop in een beest veranderd. Ik raak ook gefascineerd door het eeuwenoude boek Dr Jekyll and Mr Hyde.

Verder vind ik de Porsche 911 een van de mooiste auto's die ooit ontworpen zijn. Dat de motor achterin ligt, is heus niet ideaal, maar soit: wat een pláátje is het toch. Het brengt wel een uitdaging met zich mee, want waar vind ik een appartement waarbij je je auto in de huiskamer kunt parkeren?