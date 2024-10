Review MG Cyberster GT (2024): supercar-spektakel voor de prijs van een dikke Golf

Tests

De MG Cyberster GT is de snelste MG ooit. Het is een elektrische roadster met ruim 500 pk, hij levert bizarre sprinttijden en maakt de blits met Lambo-deuren. Voor de prijs van een dik aangeklede Golf GTI. Te mooi om waar te zijn?

Wat valt op aan de MG Cyberster GT?

Eigenlijk begon de enorme opmars van de elektrische auto met een open auto: de eerste Tesla Roadster. Maar hoewel het EV-aanbod sindsdien is geëxplodeerd, kwam er nooit meer een open EV. Elon Musk kondigde wel herhaaldelijk de komst van een nieuwe Tesla Roadster aan, maar dat bleken tot dusver loze beloften. Tot de komst van de aangekondigde elektrische Porsche Boxster en Polestar 6 heeft de MG Cyberster dus het rijk alleen.



De opvallendheid van de nieuwe MG blijft niet beperkt tot het concept alleen. MG heeft de auto een geslaagd design meegegeven, al heeft het ontwerp niets van doen met MG’s roadstertraditie uit het verleden. Het enige dat daarnaar verwijst, zijn de jubileumbadges op de dorpels. Het is een vrij forse auto, zeker als je bedenkt dat het slechts een tweezitter is. Hij is ruim 4,50 meter lang en 1,91 meter breed. Daarmee is-ie 20 centimeter langer dan een BMW Z4 en ongeveer even groot als de in juni 2024 uit productie genomen Jaguar F-Type

Doordat er vanaf de voorruit een zwarte ‘gordel’ naar achteren loopt, lijkt de MG Cyberster nog iets slanker dan-ie is. De achterkant heeft wel iets van een Polestar, tegelijkertijd springen de grote, pijlvormige achterlichten in het oog. Het geïntegreerde achterklepspoilertje zorgt voor een mooie, subtiele touch.

Van alle designelementen zijn de à la McLaren en Lamborghini omhoog scharnierende portieren het opvallendst. Hiermee maak je gegarandeerd de blits. En je hoeft niet bang te zijn dat de auto jou voor aap zet door je tijdens een deuren-demonstratie een kaakslag te verkopen. Sensoren in de boven- en zijkant behoeden jou voor een gemene uppercut en de lak voor beschadigingen door paaltjes of andere auto’s.

Wat is goed aan de MG Cyberster GT (2024)?

Als je een auto zo’n blits design geeft, mogen de specificaties niet achterblijven. Nou, daar is bij de MG Cyberster geen sprake van. De achterwielaangedreven basisversie heet Trophy Extended Range en heeft een vermogen van 340 pk en een koppel van 475 Nm. Het accupakket meet 77 kWh en is goed voor een WLTP-actieradius van 507 kilometer.

Dankzij een tweede elektromotor doet de vierwielaangedreven Cyberster GT er een flinke schep bovenop met 540 pk en 725 Nm. Door extra gewicht en wrijving daalt het bereik tot 443 km. Voor een funauto nog altijd ruim voldoende.



Met een honderdsprint van 5 seconden is de Trophy al hartstikke vlot. Krijg jij een kick van gesprongen adertjes in de ogen en karateschoppen in de onderrug? Dan kun je beter opteren voor de door ons gereden GT. Die schiet (met launch control) in 3,2 sensationele seconden naar de 100 km/h, vrijwel alles en iedereen in verbazing achterlatend. Ter vergelijking: dat is bijna een seconde sneller dan een Porsche 911 Carrera en slechts 0,3 seconden trager dan een McLaren 720S.



Denk echter niet dat de Cyberster een hypernerveus apparaat is. Als bestuurder voel je je niet continu als iemand die net de pin uit een handgranaat heeft getrokken. Kies de rijstand ‘Comfort’ en de auto reageert kalmpjes en beheerst op je rechtervoet, al blijft-ie vlot zat. De topsnelheid van de Cyberster GT bedraagt 200 km/h, de basisversie blijft daar met 195 km/h net onder.

Doordat het accupakket in de wagenbodem van de Cyberster ligt, is het zwaartepunt laag. In combinatie met vierwielaandrijving bezorgt dat de auto een uitstekende wegligging. Als er in een lange bocht van een klaverblad een adviessnelheid van 60 km/h geldt, dan kun je dat met zeer ruime marge negeren. Mits je vrij baan hebt, uiteraard.

Extreme prestaties gaan vaak hand in hand met plankharde onderstellen. Zo niet bij de MG Cyberster. Vering en demping zijn behoorlijk vergevingsgezind; het uitdelen van harde klappen laten ze over aan de elektromotoren.

De Cyberster mag dan in het Britse Longbridge te zijn ontwikkeld, de productie vindt plaats in China. Maar de associatie met goedkoop Action-plastic die het predicaat ‘made in China’ bij veel consumenten nog losmaakt, worden gelogenstraft. Het interieur ziet er verzorgd uit; alle materialen voelen prettig aan en er zijn fraaie stiknaden toegepast.



De complexe schaardeuren functioneren goed en het canvas dak gaat binnen 15 seconden open en dicht. Als het tijdens een rit plotseling gaat regenen, hoef je de auto niet helemaal stil te zetten om het dak te sluiten. Tot 48 km/h kun je het ook rijdend doen.

Of het dak nu open of dicht is, de inhoud van de bagageruimte blijft 249 liter. In dit marktsegment is dat heel netjes, en ruim voldoende voor een paar weekendtassen. Die moeten trouwens wel om een plaatsje vechten met de laadkabel, want een frunk heeft de Cyberster niet. Wel een opbergruimte met netten achter de stoelen, trouwens.



Wat kan beter aan de MG Cyberster GT (2024)?

Bij de term ‘roadster’ denkt de liefhebber aan lichtvoetige tweezits cabrio’s waarmee je lekker kunt gooien en smijten. Ben jij ook zo iemand? Dan helpt een proefrit met de Cyberster je snel uit de droom. In lange ‘doordraaiers’ weet hij nog te overtuigen, maar rijd je over een traject met vooral korte bochten, dan stelt hij toch wat teleur.



Voor het betere gooi- en smijtwerk is de bijna 2 ton van de Cyberster GT gewoon te veel. We willen de vergelijking met een balletdansend nijlpaard niet maken, maar in korte bochten voel je het gewicht simpelweg te veel ‘doordrukken’. Ook gedraagt de auto zich daarbij wat wiebelig en vertoont-ie tijdens agressief remmen duikneigingen. Bovendien is de besturing te indirect en te vaag voor dit type bochtenwerk.

Anders gezegd: rij- en stuurgedrag passen eigenlijk niet bij het imposante prestatiepotentieel. De Cyberster is dan ook meer een snelle toerwagen dan een hardcore sportauto.



Het instrumentarium van drie aan elkaar gekoppelde displays ziet er strak uit, maar ergonomisch is het geen toppertje. Het linker- en rechterscherm gaan deels schuil achter het – fijn aanvoelende - stuur en je handen. Dat het navigatiescherm links zit, vinden we evenmin een gelukkige keus.

Hoewel het batterijpakket slechts 11 centimeter hoog is, zit je in de Cyberster meer op de bok dan gewenst. Hierdoor voel je je minder bij het rijden betrokken. Bijkomend nadeel is dat je meer in de tocht zit dan bij veel andere cabrio’s. Zeker langere bestuurders lopen het risico na een rit in de openlucht met een loopneus en een stijve nek uit te stappen. En doordat de zitting van (elektrisch verstelbare) stoel te vlak is, zijn de billen en bovenbenen na langere etappes evenmin het toonbeeld van souplesse.

Tijdens een halve dag toeren over snelwegen, een flink stuk stadsverkeer en veel binnenwegen, stond de verbruiksmeter op gemiddeld 22,8 kWh/100 km. Dat zou neerkomen op een werkelijke actieradius van zo’n 330 kilometer, oftewel ruim 100 km minder dan de fabrieksopgave. Oké, waar het kon, hebben we het stroompedaal flink ingetrapt. Aan de andere kant hebben we met de regeneratieflipper ook 16,6 kWh teruggewonnen.

Helaas laadt de Cyberster GT een stuk minder snel dan-ie accelereert. Het snellaadvermogen bedraagt een modale 140 kW, waarmee het 38 minuten duurt om het accupakket van 10 naar 80 procent capaciteit te komen. Bij veel auto’s gaat dit 8 tot 10 minuten sneller.

Wanneer komt de MG Cyberster en wat is de prijs?

Voor 65.490 euro mag je nu al een 340 pk sterke MG Cyberster Trophy Extended Range bestellen. Zitten er dan nog altijd 4500 brandende euro’s in je zak? Dan kun je 69.990 euro stukslaan op de bloedsnelle GT. De standaardkleur voor de carrosserie is wit, voor alle andere kleuren moet je 650 euro extra op tafel leggen.



Wil je net zo’n gaaf rood dak als de zilvergrijze auto op de foto’s? Daarvoor brengt de dealer 1000 euro in rekening, een interieur in bijpassend rode stof en zwarte lederlook doet-ie er dan weer gratis bij. Voor de alcantara-achtige Dinamica-bekleding geldt daarentegen ook een meerprijs van 1000 euro.



Daarmee hebben we meteen de hele optielijst gehad. Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, de – prettig werkende - adaptieve cruisecontrol, een 360-gradencamera, dodehoekdetectie, file- en grootlichtassistentie zijn allemaal standaard.

Wat vind ikzelf van de MG Cyberster GT?

Een roadster met een geslaagd uiterlijk, klinkers vergruizende prestaties, deuren als een supercar en de prijs van een extra aangeklede Volkswagen Golf GTI. Op papier is dat te geef; want de MG Cyberster is een ontzettend leuke auto.

Hij rijdt ook nog eens heel gemakkelijk. De automatische transmissie bedien je met knoppen op de middenconsole en met de linkerflipper kun je de mate van regenereren variëren. Zeker in de stad werkt dat heel fijn.

Maar ik associeer een roadster toch meer met scherp sturen, begeleid door een lekkere uitlaatsound. Voor pakweg hetzelfde geld zou ik dan ook liever een BMW Z4 kopen. Op puur sprintvermogen lever ik dan flink in, maar qua scherpte en puurheid is de BMW superieur.



Wat dat betreft komt de Cyberster misschien wel te vroeg en maakt hij meer kans als er geen nieuwe benzineauto’s meer worden verkocht. Maar nuchter beschouwd is de Cyberster onverslaanbaar; ik rijd privé hoogstens twee keer per jaar over leuke bergwegen, terwijl ik in Nederland bijna dagelijks open zou kunnen toeren. En af en toe drukdoeners in brullende BMW’s, Porsches en GTI's het snot voor de ogen sprinten, heeft ook zo z'n charmes ...