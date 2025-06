Volkswagen geeft Nederlanders nu wel een reden om spaarrekening te plunderen

Nieuws

De 300 pk sterke Volkswagen Golf GTI Clubsport is niet te koop in Nederland. De nu gepresenteerde Volkswagen Golf GTI 50 Edition is een gaaf goedmakertje mét nog meer pk's.

De reden dat de in 2024 onthulde Golf GTI Clubsport niet bij de Nederlandse Volkswagen-dealers staat, is dat hij vanwege zijn torenhoge bpm te duur zou worden. Inmiddels zitten we in 2025 en werd begin dit jaar bekend dat Nederlanders het recordbedrag van 600,5 miljard euro op hun gezamenlijke rekeningen hebben staan. Wellicht is dát de reden dat Volkswagen de Golf GTI 50 Edition wél naar Nederland haalt.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Krachtigste Golf GTI ooit

Met een vermogen van 325 pk is de Golf GTI 50 Edition de krachtigste Volkswagen Golf GTI ooit. Hij wordt waarschijnlijk ook de duurste Golf GTI ooit - al zijn de prijzen nog niet bekend. Maar als je bedenkt dat een 'gewone' GTI met 265 pk al 65 mille kost, kun je je hart vasthouden wat betreft het prijskaartje van de GTI 50 Edition. Vooral als je ziet wat er op en aan zit:

2,0-liter turbobenzinemotor met 325 pk en 420 Nm

Met 15 mm verlaagd sportonderstel

7-traps DSG-automaat met schakelpaddles

Sperdifferentieel vóór

Progressieve stuurinrichting

Kuipstoelen met ruitjesbekleding

(Grote) dakspoiler met GTI 50-logo

Nóg sportiever

Voor wie dit allemaal wat magertjes vindt, is de Volkswagen Golf GTI 50 Edition leverbaar met het GTI Performance-pakket. Het chassis ligt 5 mm lager, de veerstijfheid stijgt met 20 procent en de aangepaste ophanging verbetert de reactietijd.

Het Performance-pakket onderscheidt zich verder met 19-inch ‘Warmenau’ lichtmetalen velgen met Bridgestone 235 Potenza Race semi‑slickbanden en een R-Performance titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Samen besparen deze onderdelen ruim 14 kilogram gewicht.

Volkswagen Golf GTI 50 Edition prijs

De prijs van de krachtigste Volkswagen Golf GTI ooit is nog niet bekend. Die zal de prijs van de Golf R (333 pk) op de hielen zitten. Die kost 85.990 euro en heeft standaard vierwielaandrijving. Maar zoals gezegd: wij Nederlanders hebben ruim 600 miljard te besteden - dat moet dus wel lukken.

De gaafste kleur van de Golf GTI 50 Edition is het op de foto's afgebeelde 'Tornado Red'. Een klassieke kleur, ook de Golf GTI 16V uit de jaren 80 kon je hiermee uitrusten. Ook 'Dark Moss Green' is exclusief voor het jubileummodel van de Golf GTI die in 2026 zijn 50ste verjaardag viert. De andere kleuren zijn wit, grijs en zwart.

Goedkoper in een nieuwe Golf rijden?

De Volkswagen Golf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 24 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Golf private lease prijzen.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief ben je als eerste op de hoogte van de belangrijkste autonieuwtjes.