Nieuwe Volkswagen Golf GTI is peperduur, maar toch het koopje van de week

De vernieuwde Volkswagen Golf GTI heeft een prijs waar wij ons een hoedje van schrikken: de Volkswagen-dealer wil minstens 61.990 euro ontvangen. Na wat onderzoek blijkt de Golf GTI echter het koopje van de week te zijn.

Oké, nuchter bekeken is een auto van bijna 62 mille geen koopje van de week. Zeker als je bedenkt dat de allereerste Volkswagen Golf GTI in 1976 op de prijslijst stond voor om en nabij 18.000 gulden, omgerekend zo’n 8000 euro. Als je de inflatie even vergeet, is de toen snelste Golf in 48 jaar dus bijna acht keer zo duur geworden.

Belastingdienst de schuldige

Aangezien de vergelijking met bijna 50 jaar geleden een beetje flauw en daarbij irrelevant is, vergelijken we de prijs van de nieuwe Golf GTI met die van enkele huidige concurrenten. En dan komen we tot de verrassende conclusie dat de prijs helemaal niet zo gek is.

Het blijkt dat auto’s met een potige verbrandingsmotor in deze moderne tijd nu eenmaal erg prijzig zijn. De grote aanstichter is natuurlijk de bpm - de belasting die kopers van auto’s die relatief veel CO2 uitstoten genadeloos afstraffen. Bij de GTI int de belastingdienst door zijn uitstoot van 162 gram per kilometer bijvoorbeeld 14.204 euro. Dat is overigens nog niets vergeleken met de Golf R, die vanaf een duizelingwekkend bedrag van 81.990 euro is te bestellen. Daarvan is maar liefst 27.380 euro te herleiden naar de bpm.

Ook de btw is niet mals. Voor de GTI rekent de Belastingdienst 8114 euro, de R heeft een nog hoger bedrag van 9298 euro. De Nederlandse staat ontvangt dus 22.318 (GTI) en 36.678 (R) euro per verkochte Golf.



Concurrenten Golf GTI prijs

Terug naar de concurrenten van de Golf GTI (265 pk), die natuurlijk eveneens met de fiscus te maken hebben. In het segment van de hot hatchbacks blijkt de Volkswagen zelfs de goedkoopste optie te zijn. Die eer was eerder nog voor de N-versie van de Hyundai i30, maar de Zuid-Koreaanse sporter is niet meer leverbaar in Nederland. De laatste prijs was zo'n 50 mille.

De Ford Focus ST-X 2.3 Ecoboost komt met zijn vanafprijs van 64.990 euro het dichtst bij de GTI en heeft slechts 15 pk meer. Andere concurrenten die qua vermogen dicht bij de Golf liggen, zijn er simpelweg niet meer. Voorbeelden als de Opel Astra OPC, Peugeot 308 GTi, Seat Leon Cupra en de Renault Mégane RS zijn al een tijdje dood en begraven.



Wanneer je een stapje hoger gaat zoeken, vind je nog wel andere snelle hatchbacks, al zijn deze echt een stuk duurder en krachtiger. Deze zijn dan ook eerder te vergelijken met de Golf R. Denk bijvoorbeeld aan de BMW M135 xDrive met 306 pk voor 75.963 euro. De Audi S3 is nog duurder en kost minimaal 82.551 euro. Mercedes maakt het al helemaal bont met de A-Klasse AMG 35, die minstens 90.078 euro moet opleveren. Maar die leveren dan ook 333 respectievelijk 320 pk.

Gewoonlijk zijn Japanse auto’s betaalbaarder, maar daar is in dit segment niets van te merken. De Toyota GR Yaris kost maar maar liefst 81.795 euro, en de Honda Civic Type R heeft al helemaal een exorbitant hoge prijs van 88.560 euro. Ka-tsjing!