Prijsvergelijking Mazda 3: weinig C-segmenters zijn zo luxe en goedkoop

Nieuws

Bij een nieuwe instapmotor hoort een nieuwe instapprijs. Heeft de 33.640 euro kostende Mazda 3 genoeg te bieden om jouw nieuwe aanwinst te worden?

Mazda 3

Klik verder om onze test van de Mazda 3 e-Sky­activ G te lezen. In dit artikel nemen we zijn basisprijs van 33.640 euro onder de loep. In een segment waarin het instappertje nog vaak schaamdeksels heeft, staat hij gewoon op 16-inch lichtmetaal. De achteruitrijcamera, het navigatiesysteem en adaptieve cruisecontrol behoren eveneens tot de standaarduitrusting. En dan is er nog die opvallend grote motor: een 140 pk sterke atmosferische viercilinder van 2,5 liter.

Na het uitspitten van de Nederlandse automarkt (lees de alinea over de Seat Leon maar), blijkt de instap-Mazda 3 een scherpe aanbieding.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Mazda 3 2.5 e-Skyactiv G

(atmosferisch, 140 pk, handbak)

Life Edition-uitvoering: 33.640 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Totaalprijs: 33.640 euro

Duurder: Volkswagen Golf

Het zou eerlijker zijn als we de 150 pk sterke variant van de 1.5 TSI als uitgangspunt namen, maar die is peperduur (vanaf 43.490 euro). Sowieso gaat Volkswagen deze prijsvergelijking verliezen, want de Volkswagen Golf begint bij 36 mille en ons wensenlijstje verplicht ons te upgraden naar de Life Edition van 38.490 euro. Het navigatiesysteem komt er nog bij.

Volkswagen Golf 1.5 TSI

(turbo, 116 pk, handbak)

Life Edition: 38.490 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Navigatiesysteem: 840 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Totaalprijs: 39.330 euro

Duurder: Toyota Corolla

Voor de prijs van een Mazda 3 kun je ook in een hybride Toyota Corolla rijden (vanaf 32.995 euro). Maar als je Japanse appels met Japanse appels wilt vergelijken, moet je de Active-uitvoering van 34.995 euro hebben. Vergeet echter de automaat niet: bij Toyota is-ie standaard (want full hybrid) en bij Mazda moet je voor dat schakelcomfort 2000 euro bijbetalen.

Toyota Corolla Hybrid 140

(atmosferisch, 140 pk, automaat)

Active: 34.995 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Totaalprijs: 34.995 euro

Goedkoper: Seat Leon

Eigenlijk had hier de Kia Ceed moeten staan, maar zijn cruisecontrol is er nog een van de oude stempel. Er moet toch tenminste één C-segmenter te vinden zijn die even luxe én goedkoper is dan de Mazda 3?! Maar zowel de Hyundai i30 als de Ford Focus als de Skoda Octavia valt duurder uit. Gelukkig kun je nog wel bij Seat terecht voor een Seat Leon: 32.990 euro. De hand erop.

Op zoek naar een goede aanbieding? Scoor een goedkoop Auto Review-abonnement!

Pak snel 44 procent korting

Seat Leon 1.5 TSI

(turbo, 116 pk, handbak)