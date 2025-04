Prijsvergelijking: Volkswagen Tayron 7670 euro duurder dan 7-zits SUV van Skoda

Nieuws

Het eerste pluspunt van de Volkswagen Tayron dat VW op zijn website vermeldt, is ‘Nooit meer kiezen’. Maar kiezen is nou juist wat er moet gebeuren. Het is óf zeven zitplaatsen, óf een stekker. Niet allebei.

Volkswagen Tayron

Wij geven voor deze prijsvergelijking de voorkeur aan zeven zitplaatsen en dus valt de plug-in hybride aandrijflijn af. Onder de motorkap ligt de vertrouwde 1,5-liter turbomotor met vier cilinders en mild hybrid-ondersteuning.

Evengoed stoot-ie volgens de fabriek 142 gram CO2 per kilometer uit, wat het bpm-bedrag zo hoog maakt dat de 1.5 eTSI duizenden euro’s duurder is dan de veel zuinigere Tayron PHEV met vijf zitplaatsen.

Het stoelen-stekker-dilemma is niet nieuw, klanten voor de Skoda Kodiaq moeten deze knoop ook doorhakken. Maar 7-persoons SUV’s mét stekker bestaan wel, bewijzen de Peugeot 5008 en de Kia Sorento. Wij leggen de prijslijsten naast elkaar.

Volkswagen Tayron 1.5 eTSI

(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)

Life Edition-uitvoering: 57.490 euro

7 zitplaatsen: 890 euro

360-gradencamera: 990 euro

Verwarmbare voorstoelen: 490 euro

Trekhaak (1800 kg): 1190 euro

Totaalprijs: 61.050 euro

Goedkoper: Skoda Kodiaq

De Skoda Kodiaq is een forse auto, maar de Tayron valt zelfs nog ietsepietsie groter uit. Met als resultaat een iets ruimere kofferbak. Maar de grootste verschillen vind je in de prijslijst. Alles bij elkaar opgeteld is de Kodiaq ruim 7 mille voordeliger. Skoda lijkt ook iets guller met de standaarduitrusting: een slag grotere wielen (18 i.p.v. 17 inch) en verwarmbare voorstoelen.

Skoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV

(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)

Business Edition-uitvoering: 50.490 euro

7 zitplaatsen: 1190 euro

360-gradencamera: 850 euro

Verwarmbare voorstoelen: standaard

Trekhaak (1800 kg): 850 euro

Totaalprijs: 53.380 euro

Goedkoper: Peugeot 5008

De Peugeot 5008 is er als hybride, plug-in hybride én EV. De minst geëlektrificeerde versie is het goedkoopst (vanaf 47.120 euro) en de derde zitrij kost geen cent extra. Loven we Skoda hierboven voor het monteren van 18-inch lichtmetaal, Peugeot steekt elke 5008 standaard in sloffen van 19 inch. Laat je niet foppen door de naam ‘Hybrid’, het is eigenlijk een mild hybrid.

Peugeot 5008 Hybrid 136

(mild hybrid, 136 pk, 230 Nm)

Allure-uitvoering: 47.120 euro

7 zitplaatsen: standaard

360-gradencamera: 1450 euro

Verwarmbare voorstoelen: 500 euro

Trekhaak (1000 kg): 700 euro

Totaalprijs: 49.770 euro

Duurder: Kia Sorento

Kia levert de Kia Sorento op dit moment alleen als plug-in hybride met zes of zeven zitplaatsen. De basisprijs van 56.195 euro klinkt zo gek nog niet, als je ziet hoe luxe en krachtig hij is. Maar Kia werkt niet met losse opties en dus moeten wij voor zicht rondom de duurste uitvoering nemen. Of niet. Voor het prijsverschil kun je elk slordig geparkeerd loopfietsje platrijden …

Kia Sorento Plug-in Hybrid

(PHEV, 253 pk, 367 Nm)