Alles duurder in 2025? Deze auto’s werden juist goedkoper

De prijsverhogingen voor het nieuwe jaar vliegen je om de oren. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Sterker nog: best veel auto’s werden in 2025 juist goedkoper. Van een paar tientjes tot duizenden euro’s!

Onlangs verraste Volkswagen ons met een voordeliger versie van de Volkswagen Golf e-Hybrid. Daarmee werd de plug-in hybride-versie van de voormalige bestseller ineens 4500 euro bereikbaarder.



Goedkopere versies DS-modellen

Andere voorbeelden zijn de DS 3, DS 4 en DS 7. Daarvan introduceerde de importeur van DS Automobiles eveneens een nieuwe uitvoeringsvariant: de Ligne Business. In die nieuwe versie dook de DS 3 Hybrid 136 met een instapprijs van 38.090 euro exact 350 euro onder de prijs van de voormalige instapper.



Blijf op de hoogte van prijsverlagingen met onze gratis nieuwsbrief.



Bij de DS 4 Hybrid 136 Ligne Business bedraagt het prijsverschil zelfs 1000 euro. Bestel je ‘m met de plug-in hybride-aandrijflijn, dan kost de DS 4 43.790 euro. Dat is exact 3000 euro minder dan de goedkoopste stekkerversie van de DS 4 van voor 1 januari 2025.

De DS 7 ontkomt evenmin aan de zakelijke aanpak en is als Ligne Business Hybrid 225 verkrijgbaar vanaf 53.750 euro, en dat is 5000 euro minder dan voorheen. De overige uitvoeringen van de plug-in hybride DS 4 en DS 7 zijn 200 euro goedkoper geworden (zie hieronder).

Ongewijzigd, toch in prijs verlaagd

Maar oké, het introduceren van een lichtjes uitgeklede versie is natuurlijk een beetje valsspelen. Daar doen niet alle merken aan. Best veel auto’s zijn ook zonder aanpassingen in de uitrusting in prijs verlaagd. Dat begint met welhaast symbolische bedragen van 50 euro (Dacia Spring), maar bij twee modellen van Mercedes loopt de prijsverlaging op tot een niet misselijke 8431 euro. Tja, je moet iets om de verkoopcijfers een beetje op peil te houden.



Deze auto’s werden in 2025 goedkoper