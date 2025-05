Nieuws

DS probeert uit het dal te krabbelen. De DS 4 kreeg een facelift en heet nu DS no 4. Het is een voorbode van veel groter nieuws. Nog in 2025 komt er een heel nieuw model, maar eigenlijk zijn alle ogen gericht op 2027.

DS had in 2021 hoge verwachtingen van de DS 4. Hij ging de Volkswagen Golf te lijf en richtte zich ook op de dikke C-segmenters van Audi, BMW en Mercedes. Niet met vlammende acceleraties en bandensporen op het asfalt, maar met typisch Franse eigenschappen: comfort en eigenzinnigheid. Maar echt een succes is het niet geworden tot nu toe.

De facelift voor de DS 4, die vanaf nu DS no 4 heet, komt als geroepen. Het merk DS verkocht vorig jaar in heel Europa 'maar' 37.480 auto’s; 22,4 procent minder dan in 2023. Ter vergelijking: Kia wist alleen al in Nederland 34.980 auto’s te registreren. De DS no 4 had met met ruim 10.000 registraties wel een aardig aandeel in de verkoopaantallen.



Elektrische DS 4 (2025)

Het heetste nieuwtje is de komst van een elektrische DS no 4, met een batterij van 58,3 kWh. De elektromotor levert 213 pk en 343 Nm koppel en op één batterijlading kom je 450 kilometer ver. Snelladen kan met 120 kW, wat betekent dat je na 11 minuten laden 100 kilometer extra kunt rijden.

De DS no 4 was al leverbaar als plug-in hybride (225 pk), maar tegelijk met de facelift werd ook de batterij vernieuwd. Puur op de elektromotor kom je nu 81 kilometer ver; 30 procent meer dan bij de oude DS 4. Er is ook nog een ‘gewone’ hybride DS no 4 met 136 pk.



DS no 4 facelift wijzigingen

Een bredere, zwarte grille en een motorkap die iets over de grille valt

Het tegenwoordig onvermijdelijke verlichte logo

19-inch wielen nu standaard

Groter scherm op het dashboard (10.25 inch)

DS no. 8 komt ook in 2025

Bij DS geven ze de moed niet op. De Fransen hebben meer plannen voor 2025. Het belangrijkste nieuws is de DS no 8, een elektrische auto met een enorm (theoretisch) bereik van 750 kilometer. Het is eens geen SUV; de auto is ongeveer even hoog als de Volkswagen ID.3. Volgens DS is de no.8 de enige auto in zijn klasse die een afstand van 450 kilometer kan overbruggen zonder te laden.

Elektrische Citroën DS in 2027

Nog spannender wordt het in 2027. Hoofdontwerper Thierry Métroz liet ons weten dat de elektrische reïncarnatie van de Citroën DS klaar is en over twee jaar wordt onthuld. Helaas zijn hier nog geen beelden van. Métroz wil één ding verklappen: “Je herkent de oude Citroën DS meteen. De nieuwe heeft hetzelfde silhouet.”



