Zo bereikt de DS no.8 (2025) zijn indrukwekkende actieradius van 750 km

DS Automobiles heeft zijn nieuwe topmodel onthuld, de volledig elektrische DS no.8 (en dus niet DS 8). Als hij in de buurt weet te komen van zijn WLTP-actieradius van 750 kilometer, pakt de DS no.8 in één klap de koppositie in onze grote Actieradiustest.

We houden dus een slag om de arm, want de rangorde van de Actieradiustest (lijst hieronder gelinkt) wordt bepaald door de door ons gemeten actieradius bij 100 km/h en niet de fabrieksopgave.

Maar de sterren staan gunstig voor de DS no.8. De huidige nummer één is de Lucid Air en die heeft een fabrieksopgave van 725 kilometer. Nummer twee, de Mercedes EQS, haalt op papier 651 kilometer. Op papier heeft de DS dus al gewonnen ...



Het eerste geheim: geen SUV



Is je bij deze auto's met lange adem iets opgevallen? Het zijn geen SUV's. Dat is de DS no.8 ook niet. Al heeft DS het wel over een 'nieuwe SUV Coupé-vorm'. Maar met een hoogte van 1,58 meter is de DS no.8 ongeveer even hoog als de Volkswagen ID.3 - een gewone hatchback.

Een slimme keus, want met een hoge SUV had DS nooit zo'n forse actieradius kunnen realiseren. De lengte en breedte van de DS no.8 bedragen 4,82 en 1,90 meter.

Luchtweerstand geoptimaliseerd

De riante actieradius van 750 kilometer is dus deels te danken aan de carrosserievorm van de DS no.8. Met een royale wielbasis van 2,90 meter en een bodemvrijheid van slechts 15,5 centimeter is de luchtweerstand geoptimaliseerd. De verzonken grepen van de voorportieren zijn uitgevoerd in de carrosseriekleur, terwijl de achterste deurgrepen in de deurstijlen zijn geïntegreerd.

Maar ook de volgende aanpassingen hebben bijgedragen aan de grote actieradius van 750 kilometer:

De daklijn loopt helemaal door naar de achterklep die is uitgerust met een spoiler. Dit zorgt op de snelweg voor 15 kilometer extra actieradius. De Cw-waarde komt uit op 0,24. Ter vergelijk: de torenhoge Kia EV9 haalt 0,28 en de aalgladde Mercedes EQS 0,20,

haalt 0,28 en de aalgladde 0,20, De onderkant van de auto is zo glad mogelijk gemaakt. Dit levert een extra bereik op van 18 snelwegkilometers.

De 19-inch wielen met aerodynamische inzetstukken zorgen voor 5 kilometer extra actieradius. Neemt niet weg dat ook 20- en 21-inch wielen leverbaar zijn.

De voorbumper is uitgerust met luchtinlaten met een beweegbare klep. Als ze gesloten zijn, kom je op de snelweg 22,5 kilometer verder op een acculading stroom. DS claimt dat ze 40 procent efficiënter zijn dan soortgelijke systemen van andere merken.

DS no.8: 3 vermogens en 2 batterijen

De nieuwe DS no.8 staat op het bekende STLA Medium-platform van Stellantis. Andere auto's die hierop gebaseerd zijn, zijn de elektrische Peugeot 3008 en Peugeot 5008. En ook de Opel Grandland staat hierop.

Er is keuze uit 3 vermogens: 230, 245 en 350 pk (met vierwielaandrijving). Verder kun je kiezen uit 2 batterijen: 74 en 97,2 kWh. Wil je de 750 kilometer actieradius, dan moet je de 245 pk sterke Long Range met voorwielaandrijving en de grootste batterij hebben. DS geeft voor deze versie een verbruik op van 12,9 kWh/100 km.

In 2025 op de markt



De nieuwe DS no.8 verschijnt in 2025 op de markt. Een warmtepomp is standaard, evenals snelladen tot 160 kW. Als je om de dag van Parijs naar Lyon rijdt, ben je spekkoper.

Volgens DS is de no.8 de enige auto in zijn klasse die de afstand van 450 kilometer kan overbruggen zonder te laden. En de bovengenoemde Lucid Air en Mercedes EQS dan? DS maakt de no.8 hopelijk aanzienlijk goedkoper, zodat-ie in een andere klasse valt.